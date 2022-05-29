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"Украіне слава, слава Украіне! Хай жа усё ліха пахутчэй загіне!", - білоруси записали свою версію пісні-переможця Євробачення-2022 "Стефанія". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Білоруси, що підтримують українців в боротьбі з російськими окупантами, записали свою версію пісні-переможця Євробачення-2022 "Стефанія".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для української мелодії білоруси написали текст на свої мові. Відеоролик з виконанням білоруської "Стефанії" опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+23 Валерій Андрійович
показати весь коментар29.05.2022 11:34
+18 Таня М
показати весь коментар29.05.2022 11:56
+17 Украина побеждает и победит
показати весь коментар29.05.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
не изменит-они наши враги! 😠
Моя мама говорила:"Не в шумной беседе друзья познаются-друзья
познаются в беде!!!" Беларусия предоставила территорию, обслуживание
военной техники и т.д. С их территории летели самолеты, били градами
и т.д. И еще может повториться... А Вы:" Дякую" И не надо мне только рассказвать, что опасно белорашикам нас поддерживать...Посмотрите видео,
где наши гражданские голыми руками останавливали танки, под обстрелами
ходили на митинги за Украину на оккупированых территориях...
забывайте роль Сумщины и Черниговщины! А то 10 беларуссов спасли Киев..
Вы серьезно?
(хоча б цим партизанам ми маєио дякувати...)
Беларусов в руководстве Беларуси практически нет.
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
Ну и без вранья ни как - ни кто месяц не ходил с цветочками. Абьюзить украинцы любят. ))
Bine hecho, gesto correcto.
З одного боку порадив би їм бульбюрера зафігачити, а з іншого нам варто самим з БУБенчиком розібратись.
В жизни Украина не забудет вашего предательства .
Руки не пожму белорусу.
Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
Вот мой вариант:
Мати Україна, Україна-мати!
Треба отіх орків в гній переробляти!
Щоб вони паскуди рухались додому,
Та й не поверталися до Нєнькі знову!