"Украіне слава, слава Украіне! Хай жа усё ліха пахутчэй загіне!", - білоруси записали свою версію пісні-переможця Євробачення-2022 "Стефанія". ВIДЕО

Білоруси, що підтримують українців в боротьбі з російськими окупантами, записали свою версію пісні-переможця Євробачення-2022 "Стефанія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для української мелодії білоруси написали текст на свої мові. Відеоролик з виконанням білоруської "Стефанії" опублікований у соцмережах.

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