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"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - росіянки агітують своїх чоловіків звільнятись з армії та повертатись додому. АУДIО
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Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.
Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
Жінка переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.
Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".
Топ коментарі
+24 Анатолій Готич
показати весь коментар29.05.2022 12:04
+22 Garry Grant
показати весь коментар29.05.2022 12:18
+12 Чайка Київ
показати весь коментар29.05.2022 12:14
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La dueña es rusa con familiares en Ucrania y muchos clientes son ucranianos!!!!
Un gesto para aplaudir 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Ця мама рашистка ще не розуміє, доведеться працювати без пенсії взагалі, бо будуть вони репарації виплачувати на відбудову України найближчі 50-ть років.