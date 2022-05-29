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"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - росіянки агітують своїх чоловіків звільнятись з армії та повертатись додому. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

Жінка переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".

Також дивіться: "У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
самиці запідозрили, що ґєшефту не буде полюбОму..
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29.05.2022 12:04
+22
"Кто НАМ будет на пенсию зарабатывать?...Пенсию отменят..." Ну а чё? Типичная такая реакция на горы трупов собственных соплеменников от типичного кацапоида.
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29.05.2022 12:18
+12
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29.05.2022 12:14
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самиці запідозрили, що ґєшефту не буде полюбОму..
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29.05.2022 12:04 Відповісти
...ой куда же ти, ваньок, да куда ти, нє хаділ би ти ваньок д в салдати...
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29.05.2022 12:56 Відповісти
О уже і ГУР відео знімає, 200 000 дерев'яних для орків це мотивація їхати вбивати. Ось якщо Зміїний або міст Кримський бахнуть,то уже антимотивація.
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29.05.2022 12:04 Відповісти
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29.05.2022 12:14 Відповісти
А с чєго бьі єто?! дон...
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29.05.2022 16:15 Відповісти
"Кто НАМ будет на пенсию зарабатывать?...Пенсию отменят..." Ну а чё? Типичная такая реакция на горы трупов собственных соплеменников от типичного кацапоида.
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29.05.2022 12:18 Відповісти
Мама подожди, еще тебе трусы не подобрал и стиралку.
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29.05.2022 12:55 Відповісти
скоро во всех городах Бурятии

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29.05.2022 13:14 Відповісти
En París hay restaurante que ofrece cocina rusa y ucraniana a los clientes....
La dueña es rusa con familiares en Ucrania y muchos clientes son ucranianos!!!!
Un gesto para aplaudir 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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29.05.2022 13:31 Відповісти
Коли орки думали що Їдуть безперешкодно творити в Україні безчинства, усі були раді старатись. А коли їх почали смажити, одразу стали всиратися.
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29.05.2022 14:43 Відповісти
Так це ванькіна сутність - поки по іпалу не б'ють, то герої, а як тільки - то сруть в портки.
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29.05.2022 16:13 Відповісти
Тоді згадують - агалтєлую русафобію, правіла вайни, нас абманулі і ТП...
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29.05.2022 16:20 Відповісти
Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США - 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші - 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".
Ця мама рашистка ще не розуміє, доведеться працювати без пенсії взагалі, бо будуть вони репарації виплачувати на відбудову України найближчі 50-ть років.
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29.05.2022 17:32 Відповісти
Забайкальські "абізянкі" почали підозрювати,що не буде кому" добувати мамонта" для їх пенсіонерів,тому що популяцію "бойових бурятів" успішно знищують в Україні і скоро не буде кому привозити награбовані унітази та електрочайники (без підставок)...Прийдеться знову в юрти переселятись...
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30.05.2022 09:50 Відповісти
 
 