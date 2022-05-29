"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - росіянки агітують своїх чоловіків звільнятись з армії та повертатись додому. АУДIО

Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

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Жінка переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".

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