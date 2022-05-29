Український герой один веде бій та відкидає гранати з російською штурмовою групою. ВIДЕО З РОСІЙСЬКОГО БЕЗПІЛОТНИКА

Штурм українського опорного пункту біля 29-го блок-посту. Російський розвідвзвод 4-ї бригади увірвався до траншеї під час коригування з квадрокоптера, але взвод був зупинений одним українським героєм, який бився до кінця.

Цензор.НЕТ зробив графіку цього героїчного вчинку.

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Відео було зняте з російського безпілотника, який коригував наступ окупантів. У своєму відео ворог називав опорний пункт "Расческа".

00:15 - військові РФ кидають гранату в місце, де знаходиться наш герой.

00:19 - український воїн оперативно відкидає гранату в бік окупантів і вона вибухає.

00:42 - військовий знову відкидає гранату рашистів.

На жаль, в цьому бою з окупантами український герой загинув, але зміг затримати наступ ворога.

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