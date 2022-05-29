Український герой один веде бій та відкидає гранати з російською штурмовою групою. ВIДЕО З РОСІЙСЬКОГО БЕЗПІЛОТНИКА
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Штурм українського опорного пункту біля 29-го блок-посту. Російський розвідвзвод 4-ї бригади увірвався до траншеї під час коригування з квадрокоптера, але взвод був зупинений одним українським героєм, який бився до кінця.
Цензор.НЕТ зробив графіку цього героїчного вчинку.
Відео було зняте з російського безпілотника, який коригував наступ окупантів. У своєму відео ворог називав опорний пункт "Расческа".
00:15 - військові РФ кидають гранату в місце, де знаходиться наш герой.
00:19 - український воїн оперативно відкидає гранату в бік окупантів і вона вибухає.
00:42 - військовий знову відкидає гранату рашистів.
На жаль, в цьому бою з окупантами український герой загинув, але зміг затримати наступ ворога.
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Будь ласка, зачекайте...
Close trench combat - pro-Russian separatist LNR fighters attack a Ukrainian stronghold [part 1]
Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати!
І благання я шлю до високого неба,
Ти залишся живим-більш нічого не треба!
Господи, храни солдата,
Бо у кожного є мати,
В когось дітки і дружина,
В когось молода дівчина.
Господи, храни солдата!
Від куль, від дула автомата,
Нехай повернеться живим
На зло всім ворогам лихим!
Господи, храни солдата!
Хай ангели твої літають,
І хлопців наших захищають,
Від куль ховають їх крильми,
За них молитись будем ми…
Всі ж пам'ятають кінець 2014 р. і оточення 32 блокпоста, потім захоплення 31-го. Далі був 29-й біля Жолобка...
І щоб пам'ятали цього ВОЇНА і багатьох інших, коли по тилах пивко з чипсами жерете.
Вам хочеться гламурних картинок в стилі палковніка арестовича?
"Борони ж ти мене, Богородице. щоби я не потрапив в полон..."
Така мисля не приходила в голову?
Їх у них як тараканів, бо держава закуповувала.
А у нас дрони волонтерські, цивільні, бо держава в особі боневтіка до шашличків готувалася і асфальт замість дронів купувала.
А если бы парень послушал презендента "надо просто перестать стрелять"?
Зеленский должен на себя эпитимью наложить и по всем каналам признать свои предыдущие ошибки на коленях, чтобы ему поверили впредь.
А як дивитися гламурно-веселенькі відосики арестовичів батькам, матерям, дружинам загиблих, або тих хто зараз на позиціях, тих хто в темі?
Ти навіть уявити не можеш як ригати хочеться від бадьореньких гундосиків тим хто живе від дзвінка до дзвінка!!!
"Привіт, живий, здоровий."
Відлягло від серця, години на 2-3.
А потім знову чекаєш-чекаєш...
можливо такого було й не один раз, я хочу щоб ім'я цієї мужньої людини десь сказав хоча б Кулеба, показав фото і назвав дані цього героя, десь на ГенАсамблеї ООН, для всього світу, щоб бачили хто такі справжні українці! ХТО ЗАРАЗ їх зажерливих тварєй типу шольці омікрона ЗАХИЩАЄ від орди зергів-зомбі-нацистів мокашнських!
https://twitter.com/666_mancer/status/1529708608308580353
Слава Богу, слава Україні.
Что там произошло, непонятно.
Большую силу духа надо иметь чтобы вот так, в одиночку, против целой стаи шакалов...
наверно, я бы так не смог
Героям Слава! Смерть ворогам.
з такими Воїнами Україна буде вільна
R.I.P., Солдате !
Вічна Слава !
https://youtu.be/kbLrfgwHUCw
https://youtu.be/7jRQEgj1PCk
Біля села Новотошківське.
Багато тоді померло і зникло безвісти.
Важко буде знайти цього хлопця.
От таку державу створили за 30 років.. Одна з самих багатих країн в СРСР, перетворилась в країну бариг та корупціонерів. Держава втратила державність, бо немає в нашого керівництва ні патріотизму ні яєц, ні плану розвитку країни! А люди? А люди...то вже інша історія!
Неможливо дивитися без сліз...
Слава Україні! Героям слава!