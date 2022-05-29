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армія РФ (13428) СБУ (10003) перехоплення (328)

"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

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У кінці цього травня спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорить рашист з другом.

У СБУ зазначають, що знайти нових бажаючих воювати непросто, тож командування РФ намагається втримати хоч цих вояк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - додає окупант.

 "Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому", - впевнені у СБУ.
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Топ коментарі
+21
Сподіваюся воно не доживе тих три місяці...
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29.05.2022 12:28
+19
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29.05.2022 12:32
+15
Интересно, когда СБУ вместо прослушечек займётся шпионами, предателями в своих рядах и сепаратистами на руководящих должностях?..
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29.05.2022 12:29
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Сподіваюся воно не доживе тих три місяці...
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29.05.2022 12:28 Відповісти
Интересно, когда СБУ вместо прослушечек займётся шпионами, предателями в своих рядах и сепаратистами на руководящих должностях?..
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29.05.2022 12:29 Відповісти
Так вони скоро і абревіатуру змінять
СПУ- Служба Підслуховання України
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29.05.2022 12:31 Відповісти
А хто ж буде мачіть хохлов?
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29.05.2022 12:30 Відповісти
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29.05.2022 12:32 Відповісти
Сидить сім"я бурятська в домі Діти кажуть:
- Мама! Кушать хотим!
Мати каже:
- Потерпите несколько месяцев! Вот папка "хахлов, фашистов и бандеровцев победит , привезёт кучу денег , вот тогда и поедим!
Приїжджає "бойовий бурят" додому Заходить у дім , а діти - врозтіч! По кутках поховалися і кричать звідти
- Мамка! "Чисайна"!!! ("Леший"!!!)
"Бойовий бурят" каже:
- Да не "Чисайна" я , а ваш папка!
- А почему такой чёрный и страшный?
- У "хахлов" на Донбассе солнце жгучее Вот я и обгорел!
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29.05.2022 13:48 Відповісти
Вжопучленцам, что-то плохо спалось...


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29.05.2022 12:35 Відповісти
Да , мечты . СВО покруче подводной лодки будет .
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29.05.2022 12:47 Відповісти
Не набридло ще аудосіки, аля 95 квартал, клепати? Ситуація на фронті про інше говорить...
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29.05.2022 12:51 Відповісти
точно! забыл....

Про ситуацию на фронте.

В Херсонской области передовые подразделения ВСУ успешно форсировали юго-западнее Давыдова Брода Ингулец, захватили плацдарм и закрепились...

(населённые пункты называть не буду)

Северо-восточнее, двумя короткими контра-атаками отбросили в районе водохранилища Криворожской ТЕС подразделения противника, которые ранее пытались продвигаться в районе Трудолюбовки в сторону дороги Кривой Рог - Никополь...

Закрепляются...
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29.05.2022 12:57 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3344573/****************************************************************************************
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29.05.2022 13:23 Відповісти
если не можешь оторвать жопу и ехать под Лиман, то тогда выпей валерьянки и приляг на диван.
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29.05.2022 13:51 Відповісти
Удачи и берегите себя. Смерть русофашистам.
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29.05.2022 23:52 Відповісти
Скоро во всех электричках и метро на росии…

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29.05.2022 12:53 Відповісти
Непорядок: дед справа не на фронте.
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29.05.2022 13:08 Відповісти
Они сами этого хотят..
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29.05.2022 16:55 Відповісти
Повертайся 200-х сотим. Бо дома зачекалися.
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29.05.2022 13:09 Відповісти
"Нах#й надо как-то вибірацця"
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29.05.2022 13:28 Відповісти
Вони вже там (на ..ю)...
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30.05.2022 09:56 Відповісти
зараз спливає 3 місяці для тих то зайшов сюди у лютому. Але для більшості їхні контракти було "завершено" нашими хлопцями ще в лютому -березні.
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29.05.2022 14:03 Відповісти
Щось у мене склалася думка, що половина цих "прослушок" фейки і притому примітивні, як перепис проведений за допомогою таблиці Excel "юним генієм" дубілєтом.
Голоси, особливо в перших прослушках, однакові, акцент явно не кацапський.
СБУ більше нєхєр робити?
Чи попристроювали діточок своїх у "кібервійська"?
І на позиції не потрібно, і УБД, і звання, і зарплатня...
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29.05.2022 14:03 Відповісти
а вы разве не видели объявлений на набор озвучки прослушек? Очень хорошо оплачиваются актёры с рязанским и псковским говором. С московским не берут - сразу будет видно, шо это подстава.
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29.05.2022 14:58 Відповісти
Юрій Гудименко
Доведеться ще раз, бо не всі зрозуміли.

Ми зараз ведемо військові дії проти Російської Федерації. Але вічну війну ми ведемо проти колективної Росії. Інакше кажучи - проти росіян.

Тому що Путін не ліз би до нас, якби розумів, що його народ проти. Навпаки, Путін поліз до нас, тому що його народ за. Його народ прагне цієї війни. Рейтинг Путіна серед його народу через цю війну зростає. Через Бучу, через Марік, через Бородянку. Бо російський народ цього хоче.

(Лирическое отступление специально для россиян, которые зачем-то читают мои тексты и пытаются доказывать, что не все они одинаковые. Идите *****, россияне. Конец лирического отступления.)

У мене немає жодних сумнівів, що ми роз'їбемо російську армію у цій конкретній війні. Так, це буде важко, неймовірно важко, бо їх банально *****. Загине багато чудових людей. І вже загинуло багато. Але ми переможемо.

Але ми переможемо тільки Російську Федерацію. Колективні росіяни залишаться - не всі, звичайно, але багато. Вони будуть срати в спижжені у Ірпені унітази. Гратися зі своїми малолітніми ********** іграшками з непомітними плямами крові дівчинки з Бучі. Показувати своїм огидним дружинам фотографіі з понівечених міст моєї країни.

І їхні діти, вирощені на наших іграшках, виростуть такими самими, як їхні ******** батьки. І виростять своїх дітей. А ті - своїх.

Просто зрозумійте це. Недостатньо зруйнувати Російську Федерацію. Недостатньо скинути Путіна. Вони всі - путіни. Вони всі - Росія.

Згадайте, як царська Російська Імперія напочатку минулого століття вела війну за захоплення Західної України. Потім царський режим було повалено, і до влади прийшли комуністи, які заявили, що будуть робити все абсолютно навпаки, не так, як було при царі.

І що вони зробили першим? Правильно, напали на Україну.

Байдуже, як називається Росія зараз: федерацією, імперію, союзом совецкіх або конфедерацією антісовецкіх - це все одно Росія. Там все одно росіяни. І кожен їхній лідер, який запропонує їм труп української дівчинки - отримає їхню підтримку. І кожен їхній лідер це знає. А якщо знає, то запропонує. Рано чи пізно.

Чи означає це, що в нас немає вибору? В якійсь мірі так. Ми поряд на мапі світу. Ми не можемо відкочувати кудись. Наша земля тут, і вона чудова.

Але це не означає, що ми не можемо перемогти. Це, навпаки, означає, що ми вимушені перемогти. А отже, переможемо.

Але перемагати треба не тільки армію РФ, чи Путіна особисто. Перемагати треба колективну Росію. А це - згадуємо 1945 рік - неможливо тільки при стратегії «вийдем на кордони 23.02.22». Це неможливо і при концепції кордонів станом на 2013 рік. Це абсолютно інша задача. Це задача денацифікації 140 мільйонів особєй. Це задача, що потребує знищення не тільки політичної системи РФ, але її державності як такої. З повним контролем над ЗМІ, освітою, пропагандою і економікою. Як у 1945-му. А у 1945-му для цього союзникам знадобилося дойти до ворожої столиці і знищити її. Вщент.

Тому ще раз. Ми переможемо. Варіантів немає. Але кого ми переможемо - Російську Федерацію, Путіна, чи всю колективну Росію - це велике питання. І це питання головне. Бо від неї залежить інше - коли буде наступна війна, за рік чи за століття.

І повірте, ви хочете знати відповідь на це питання. Якою б ця відповідь не була.
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29.05.2022 15:33 Відповісти
що це так зомбі раптом мозок включили, чи жопою чують що здохне тут
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29.05.2022 15:39 Відповісти
 
 