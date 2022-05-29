"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

У кінці цього травня спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення "спецоперації". Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави "законно" покинути службу.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорить рашист з другом.

У СБУ зазначають, що знайти нових бажаючих воювати непросто, тож командування РФ намагається втримати хоч цих вояк.

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"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - додає окупант.

"Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому", - впевнені у СБУ.