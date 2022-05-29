На Запоріжжі артилерія знищила техніку окупантів, заховану у фермерський ангар. ВIДЕО

На Запоріжжі українські артилеристи знищили техніку окупантів, заховану у фермерський ангар

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку артилеристи провели спільно з бійцями ССО "Азов".

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