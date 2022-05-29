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На Запоріжжі артилерія знищила техніку окупантів, заховану у фермерський ангар. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Запоріжжі українські артилеристи знищили техніку окупантів, заховану у фермерський ангар

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку артилеристи провели спільно з бійцями ССО "Азов".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили ворожий бронеавтомобіль КамАЗ "Тайфун" в тилу окупованої частини Херсонщини. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+26
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29.05.2022 14:36
+16
Перерва на каву. Доречі,печиво смачне)
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29.05.2022 14:19
+13
И это в то время ,КОГДА зеУБЛЮДКИ ЗНАЛИ , О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ ‼️
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29.05.2022 15:01
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29.05.2022 14:17 Відповісти
Перерва на каву. Доречі,печиво смачне)
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29.05.2022 14:19 Відповісти
Не думав, що Канада імпортує українське печиво...
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29.05.2022 17:22 Відповісти
українські крамницi є в багатох країнах.
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29.05.2022 22:49 Відповісти
Бо *****.
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29.05.2022 14:20 Відповісти
Слава ЗСУ ‼️Слава партизанам‼️❤️💙💛✊👍🙏🙏🙏
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29.05.2022 14:59 Відповісти
Красівоє
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29.05.2022 14:24 Відповісти
Русня палає на Українській землі
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29.05.2022 14:24 Відповісти
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30.05.2022 23:56 Відповісти
Не забудте вознести матермальный ущерб тому фермеру. Из репараций, разумеется.
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29.05.2022 14:31 Відповісти
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29.05.2022 14:35 Відповісти
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29.05.2022 14:36 Відповісти
И это в то время ,КОГДА зеУБЛЮДКИ ЗНАЛИ , О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ ‼️
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29.05.2022 15:01 Відповісти
Кто-кто, а слуги неизвестно кого, сами больше всех транжирят бабло. Так что, нехрен на кого-то сваливать!
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29.05.2022 15:30 Відповісти
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29.05.2022 15:32 Відповісти
"...армія проїдає багато коштів." От же принесло нам "державного" діяча! Сам - шкідник-довгоносик, жер з того бюджету разом зі своїми поплічниками-партійцями - не вдавився. Українську армію не хотів годувати! Мабуть, чекав якусь іншу армію?!
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29.05.2022 20:53 Відповісти
Де ця баба бородата ?

Кажуть що він дерибанить всю гуманітарку , які нам присилає весь світ!
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29.05.2022 18:13 Відповісти
Это в то время , когда арахламидия знал О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ‼️
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29.05.2022 15:03 Відповісти
Да они всё знали, вот только держали всё это в секрете, от своего же народа.
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29.05.2022 15:33 Відповісти
хотели трактор спи....ь
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29.05.2022 20:41 Відповісти
ХАЙ ФЕРМЕРИ НА ВСІХ ЗЕМЛЮ ПОДІЛЯТЬ !!!
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31.05.2022 03:57 Відповісти
 
 