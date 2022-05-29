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На Запоріжжі артилерія знищила техніку окупантів, заховану у фермерський ангар. ВIДЕО
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На Запоріжжі українські артилеристи знищили техніку окупантів, заховану у фермерський ангар
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку артилеристи провели спільно з бійцями ССО "Азов".
Топ коментарі
+26 Voc Vox
показати весь коментар29.05.2022 14:36
+16 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар29.05.2022 14:19
+13 Vika Lysenko
показати весь коментар29.05.2022 15:01
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Кажуть що він дерибанить всю гуманітарку , які нам присилає весь світ!