Під Запоріжжям спецпризначенці СБУ одним ударом знищили БТР окупантів. ВIДЕО
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У Запорізькій області українські спецпризначенці СБУ знищили одним ударом з дрону російських солдатів, що зібралися біля БТР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.
"Філігранно точна робота спецпризначенців 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили і розбомбили БТР-82 орків", - сказано в повідомленні.
Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.
"Вартість такого ударного коптера – Дрона, який робить об'єднання "Аеророзвідка" – лише 35-40 тисяч доларів. Вартість спорядження групи на 2-3 пікапів, групи супроводу та прикриття лише 150 тисяч доларів. 300 таких груп – 45-50 мільйонів доларів. А ефект знищеної російської техніки вимірювався б мільярдами доларів на місяць", - наголосив Геращенко і закликав тих, хто за це відповідає у ЗСУ, негайно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів, бо це недорогий та дієвий метод боротьби з окупантами.
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... ничем не лучше орков по факту вы ... в новой Украине таким не будет места
БТР-82 орков
БТР -82 орков
Тіпу каже от СБУ гарно фінансують, не те що ващі ЗСУ.
в посте геращенко сказано
что дрон который сбросил это где то 35 40k $ стоит, сопровождение с 2 3 пикапами 150k$
проверил цену, бтр80 стоит гдето 45 штук баксов
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
А якщо серйозно... Склейка з трьох відео: вдень побачили БТР, вночі скинули на пустий БТР дві пляшки із зажигалкою, наступного дня подивилися... Зато назву придумали що ппц... всіх борцуни побороли!.
"Прилетіли, побачили та розбомбили": Українські воїни одним ударом ліквідували 82 окупантів
неділя, 29 травень 2022, 15:00
Спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, передають Патріоти України.
Воїни вдарили по окупантам, коли вони зібралися біля БТР. Атаку здійснили з дрона. "Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - мінус 82 орків", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками Геращенка, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тисячі російської техніки.