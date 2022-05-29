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СБУ (10007) спецпризначенці (207) Запорізька область (2553) Геращенко Антон (925)

Під Запоріжжям спецпризначенці СБУ одним ударом знищили БТР окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області українські спецпризначенці СБУ знищили одним ударом з дрону російських солдатів, що зібралися біля БТР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.

"Філігранно точна робота спецпризначенців 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили і розбомбили БТР-82 орків", - сказано в повідомленні.

Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.

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"Вартість такого ударного коптера – Дрона, який робить об'єднання "Аеророзвідка" – лише 35-40 тисяч доларів. Вартість спорядження групи на 2-3 пікапів, групи супроводу та прикриття лише 150 тисяч доларів. 300 таких груп – 45-50 мільйонів доларів. А ефект знищеної російської техніки вимірювався б мільярдами доларів на місяць", - наголосив Геращенко і закликав тих, хто за це відповідає у ЗСУ, негайно організовувати масове навчання екіпажів для ударних дронів, бо це недорогий та дієвий метод боротьби з окупантами.
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Топ коментарі
+42
Всё верно, БТР-82 спалили ВОГом судя по видосу, а не 82 орка. Геращенко, такой Геращенко, пис...абол
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29.05.2022 16:38
+38
Шановна редакція... Знищено БТР-82 (це така назва техніки), а не один БТР і 82 окупанта... Атака норм, але вийшов журналістський фейспалм
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29.05.2022 16:36
+32
Так 82 окупанти, чи бтр-82?) Питання риторичне, все одно приємно бачити таку гарну роботу.))
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29.05.2022 16:35
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Великий ВАГНЕР безсмертен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2022 16:30 Відповісти
а уничтожение фашистов под музыку Вагнера выглядит как троллинт высшего уровня
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30.05.2022 08:01 Відповісти
Виконавцям-респектище.Давайте ще...
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29.05.2022 16:31 Відповісти
Так 82 окупанти, чи бтр-82?) Питання риторичне, все одно приємно бачити таку гарну роботу.))
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29.05.2022 16:35 Відповісти
Всё верно, БТР-82 спалили ВОГом судя по видосу, а не 82 орка. Геращенко, такой Геращенко, пис...абол
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29.05.2022 16:38 Відповісти
тут скорее цензор - такой цензор.
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29.05.2022 16:42 Відповісти
Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра - знаменитый дурак и враль.
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29.05.2022 17:03 Відповісти
Каждый видит то ,что он хочет увидеть.Написано грамотно . У меня нареканий нет
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29.05.2022 17:35 Відповісти
Шановна редакція... Знищено БТР-82 (це така назва техніки), а не один БТР і 82 окупанта... Атака норм, але вийшов журналістський фейспалм
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29.05.2022 16:36 Відповісти
Ти що в церковно-приходській навчався?
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29.05.2022 17:36 Відповісти
пздёжь зегнид...
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29.05.2022 16:37 Відповісти
Цензор став зегнідівським ? Але ж тут виключно антизеленівські боти сидять, які в коментах до будь-якої новини всюди оффтоплять проти зелених, причому навіть якщо зелені в тих новинах і близько не згадуються. Це-їх хоббі тут, цих ботів. Або-робота. "Прилетіли, побачили та розбомбили БТР-82 орків" - ось що насправді сказав Геращенко.
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29.05.2022 17:09 Відповісти
Ну что ты,Люсенька,не против Зеленского а против Ермака и ко и всей остальной ******* из Слуги народа
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29.05.2022 17:37 Відповісти
тепер всі нормальні люди стали анти-зефанатами, того що нема сил дивитися на це на все. і тільки тупі довбні і подоляківські боти не можуть подивитися правді в очі, як їх зробили разом. коломойський і фсб.
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29.05.2022 18:09 Відповісти
Хочу красівоє. І воно є
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29.05.2022 16:37 Відповісти
Бетр сожгли, но по ходу без кацапов, они же увидели дрон и свалили
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29.05.2022 16:38 Відповісти
+
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29.05.2022 16:44 Відповісти
И заодно рядом находящиеся строения сильно повредили..
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29.05.2022 17:31 Відповісти
А що - треба було попросить, щоб вони його в поле вигнали - для зручності бомбометання?
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29.05.2022 20:00 Відповісти
там як і всюди - або всі свої по- блату....- або просто профнепригодні за копійки ....
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29.05.2022 16:45 Відповісти
За таке треба відповідального редактора а пєрєдок!
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29.05.2022 16:39 Відповісти
Не гальмуйте.БТР-82,це модернізований бтр-80.А от якого підприємця просовує-рекламує Тоха,-справді цікаво.
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29.05.2022 16:41 Відповісти
атас ... как тут єтому толстому поцу геращенко вылизывают ... уже даже бтр-82 превратили в 82 орка ... постите такую дичь в фейсбук ... там домохозяйки, любители хермайора арестовича, любую чушь схавают

... ничем не лучше орков по факту вы ... в новой Украине таким не будет места
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29.05.2022 16:42 Відповісти
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29.05.2022 16:42 Відповісти
Проверьте инфу . Я предполагаю что имелось ввиду уничтожен БТР 82 , а не 82 чел , а дальше ошибка понеслась по сети
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29.05.2022 16:43 Відповісти
Сожгли БТР-82 судя по новости, а не 82 человека
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29.05.2022 16:43 Відповісти
СБУ? Так СБУ только там, где бабки. Я не верю, это подразделение ВСУ.
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29.05.2022 16:43 Відповісти
Гарна робота! Правда мабуть не 82 орка але все рівно гарно!)
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29.05.2022 16:45 Відповісти
Редакторе, навіть в тупня Геращенка написано "Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орков", що означає - капець 'БТР-82'у, що належав оркам. Де ви там "82 знищених одним ударом окупантів" наскабєєли??
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29.05.2022 16:47 Відповісти
Немножко конечно приврали но хоть БТР сожгли и то неплохо
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29.05.2022 16:47 Відповісти
Похоже на -"Від вибуху загинули четверо Нацгвардійців. За даними МВС, іще 141 людина зазнала ушкоджень різного ступеню тяжкості, із них - 131 правоохоронець. "- однією гранатою
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29.05.2022 16:53 Відповісти
хоть так.., и то хорошо.., но не хвалитесь..
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29.05.2022 16:53 Відповісти
Геращенко розповідає, що БТР знищений спецназівцями-це самопіар ? БТР-82 -це не Геращенко вигадав такі цифри, це орківська модифікація БТР-80 так зветься.
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29.05.2022 17:17 Відповісти
Лишний пробел в заголовке, а каков эффект!
БТР-82 орков
БТР -82 орков
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29.05.2022 17:07 Відповісти
Біля кацапського бронетранспортера знаходиться 6 кацаподебілів... Вибухами двох малосильних ***********, скинутих з дрона, могло удохлили 1-3 орків та стільки ж поранити...
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29.05.2022 17:07 Відповісти
Ще і не в той момент знищили БєТєР, коли побачили (справді біля нього видно 6 воєнних). Зверніть увагу як він стоїть в момент знищення (в іншому місці і в інший бік повернутий). А після влучення вийшов якийсь "вася" зробив "коло почоту" по території і зайшов назад в будівлю ніби нічого і не трапилося.) Але відео все одно приємне.)
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29.05.2022 20:03 Відповісти
Цензор хочу задать вопрос учитывая такую подачу материала редактор который ответственный за выпуск информации бухой потому что воскресенье выходной?
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29.05.2022 17:18 Відповісти
вони там взагалі малограмотні, українські прізвища не вміють відмінювати.
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29.05.2022 18:12 Відповісти
Цензор відреагував назву новини та сам зміст. Теперь все правильно. БТР-82 та орки біля нього.
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29.05.2022 17:26 Відповісти
Геращенко засвітився, без нього нікуди.
Тіпу каже от СБУ гарно фінансують, не те що ващі ЗСУ.
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29.05.2022 17:34 Відповісти
Похоже весь отснятый видеоматериал с дронов спецназа МВД обязаны отправлять винипуху-Геращенко ,что бы постил только он.Чуть ли не лично орков убивает
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29.05.2022 17:41 Відповісти
ну, треба ж "світитися" в інфопросторі з "переможними" новинами - щоби "хом'ячки" й тебе теж, на хвилі позитивних емоцій від спаленої касапні, з тим позитивом ототожнювали
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29.05.2022 17:49 Відповісти
Смерть кацапам!
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29.05.2022 17:52 Відповісти
А що це за крам примотаний на БТР зверху?Мандрівна авто-лавка з награбованим?
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29.05.2022 18:05 Відповісти
че то они так заняты бали, что даже не попытались сбить этот дрон или что это было?
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29.05.2022 18:19 Відповісти
и подозрительно не пишут примерно где это, видимо чтобы публика не знала, какую часть уже окупировали в запорожье

в посте геращенко сказано
что дрон который сбросил это где то 35 40k $ стоит, сопровождение с 2 3 пикапами 150k$
проверил цену, бтр80 стоит гдето 45 штук баксов
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29.05.2022 18:24 Відповісти
Якби ще друг зеленого кукловода, Хомчак не розформував старий состав Аеророзвідки, то було б взагалі чудово. Геращенко забув розповісти як Залужному довелось нанову збирати Аеророзвідку...
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29.05.2022 18:26 Відповісти
Орест Лютий
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
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29.05.2022 18:36 Відповісти
Вообще фейк видео, слеплено из разных роликов, один орк вообще приветствует ,что это за хрень? Геращенко как всегда в своём репертуаре.
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29.05.2022 18:36 Відповісти
Из статьи понятно наконец стало, чем на самом деле руководит хайпожер Тоша Геращенко из милиции-"Он рекомендует тем, кто занимаецца в Миобороне услить свои усилия!"!!! Сколько можно пиарть с десяток советников МВД,которые только и занимаются тем, что пиарятся на боевых действиях ЗСУ и раздают мудрые советы?
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29.05.2022 18:41 Відповісти
"Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки." - у вас був мінімум 1 рік підготовки. Я не буду нічого писати ні про ракетну програму, ні про споруджвення захисних споруд, ні про акумуляцію критичних виробів.
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29.05.2022 18:44 Відповісти
Повна хе*я... Я б написам так: орли Бакланова зломали хід війни, одним залпом знищивши 3000 хенералів, які сиділи в БТРі і керували всіма військами. Параша вже програла, бо нікому командувати. Зелений ідол присвоїв Бакланову звання адмірала! щоб його орли і на морі принесли також перемогу на катері.
А якщо серйозно... Склейка з трьох відео: вдень побачили БТР, вночі скинули на пустий БТР дві пляшки із зажигалкою, наступного дня подивилися... Зато назву придумали що ппц... всіх борцуни побороли!.
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29.05.2022 19:02 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУЧАЙНО ЗАВТРА НЕ СОБИРАЕТСЯ В ЗАПОРОЖЬЕ?
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29.05.2022 22:11 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/pryletily-*********-ta-rozbombyly-ukrainski-voiny-odnym-udarom-likviduvaly-82-okupantiv-423072.html

"Прилетіли, побачили та розбомбили": Українські воїни одним ударом ліквідували 82 окупантів

неділя, 29 травень 2022, 15:00



Спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, передають Патріоти України.

Воїни вдарили по окупантам, коли вони зібралися біля БТР. Атаку здійснили з дрона. "Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - мінус 82 орків", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками Геращенка, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тисячі російської техніки.
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29.05.2022 22:12 Відповісти
За дронами будущее
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29.05.2022 22:57 Відповісти
заїбісь але мало)))
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30.05.2022 00:18 Відповісти
Геращенко це хто? Яке воно має стосунок до цього?
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30.05.2022 01:18 Відповісти
 
 