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"Вам есть в чем раскаиваться?" - "Нет, абсолютно", - пропагандисти РФ марно намагаються спровокувати полоненого "азовця" Дутчака. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку "Азов" Владислава Дутчака.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До повідомлення прикріплено відео, на якому боєць полку "Азов" Владислав Дутчак (Доцент) відповідає на питання кількох людей, що залишаються за кадром. Виглядає, ніби відбувається пресконференція, чутно клацання фотопаратів.

Воїн зауважив, що не приймав безпосередню участь у бойових діях, адже відповідав за гуманітарну складову. Один з пропагандистів іронічно уточнив, чи не Дутчак "ідеологічно прошивав азовців", на що той відповів: "Ніт. Це були лекції по військовій історії світу та України. Чисто гуманітарна підготовка і налаштування солдатів, особового складу до критичного мислення". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих "ЛДНР". "Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову", - заявив у відповідь Дутчак.

Також Дутчак спростував причетність "Азову" до масових поховань у Маріуполі.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату "Азовсталь", яка тривала кілька днів.

Також читайте: Можу підтвердити, що на сьогодні немає застосування тортур чи ганебного ставлення до захисників з "Азовсталі", - Данілов

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+72
Навіть гітлерівці не запитували в полонених, чи не розкаюється вони, що захищали свою батьківщину. Кацапія переплюнула все, що в світі було найгіршого...
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29.05.2022 16:58
+62
Судячи з відповідей нашого військового він тримаються супер достойно а ті хто запитують пнуться аж лускають його спровокувати та ніц у них не виходить . Слава Героям Азовсталі! Слава ВСУ!
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29.05.2022 17:00
+35
85 діб облоги + 9 діб у полоні = бій "Азову" триває.
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29.05.2022 16:58
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Робіть як зе, вдайте що їх не існує, і взагалі не розганяйте зраду.
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29.05.2022 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FfC05Zr7FiM&t=84s


ja udivljen shto etot "kanal " esho nezabanen na yutube
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29.05.2022 17:05 Відповісти
На якій основі він має бути забанений ?
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29.05.2022 17:10 Відповісти
i ti kacap - v BAN.
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29.05.2022 17:15 Відповісти
пожалуйся на пропаганду войны
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30.05.2022 12:41 Відповісти
твій перший висер під цим логіном? І одразу на зебіла?
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29.05.2022 16:54 Відповісти
Когда уже будет "на часі" спрашивать про наших героев Азовсали?
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29.05.2022 16:51 Відповісти
Реально: після судових тортур следкому
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29.05.2022 16:55 Відповісти
Прямо після першого висеру зелі про якусь там спецоперацію
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29.05.2022 16:56 Відповісти
А про это у билецкого нужно спросить , этот ублюдок ни чего не хочет пояснить про суперсложную операцию или опять не время про Азов писать, спрашивать ,
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29.05.2022 17:31 Відповісти
думаю, це не білецький вирішував. а зелена шобла.
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29.05.2022 18:03 Відповісти
Навіть гітлерівці не запитували в полонених, чи не розкаюється вони, що захищали свою батьківщину. Кацапія переплюнула все, що в світі було найгіршого...
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29.05.2022 16:58 Відповісти
Пусть орков своих спросят, раскаиваиваются ли твари после всего что они творят на нашей территории.
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29.05.2022 18:59 Відповісти
85 діб облоги + 9 діб у полоні = бій "Азову" триває.
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29.05.2022 16:58 Відповісти
Судячи з відповідей нашого військового він тримаються супер достойно а ті хто запитують пнуться аж лускають його спровокувати та ніц у них не виходить . Слава Героям Азовсталі! Слава ВСУ!
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29.05.2022 17:00 Відповісти
Серце вже заходиться... Цей іспит для всіх і на очах у людства. Жах!
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29.05.2022 17:05 Відповісти
Выродки рашистские уже хотят спихнуть свои преступления и массовые убийства на Украину
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29.05.2022 17:06 Відповісти
Хггг смішно те як тупі ідіоти намагаються обдурити розумну людину
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29.05.2022 17:10 Відповісти
Скільки гідності! Пишаюсь! Серце в мене заходиться,але..... яка міць у відповідях,яка самоповага,спокій,витримка! А рашисти,як шавки..брехуни і мародери...хто ви в порівнянні з Героєм!
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29.05.2022 17:11 Відповісти
А де зараз тіла загиблих азовців? Домовлялись вивезти на вільну частину України та поховати по людськи.
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29.05.2022 17:12 Відповісти
Мені дуже неподобається відсуність відповідального підходу до оснащення підрозділів належною зброєю,засобами зв'язку,медичного, харчового забезпечення. Також викликає здивування характер роботи воєнкоматів,принципи формування підрозділів й комплектація воєнкоматів посадовим складом. Великі сумніви,що при ненаведенні порядку з цими ,засадничими,речами, ми незнищуватимемо злочинним чином ,своїх захисників. Безвідповідальність,й некомпетентність Злочинні.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
так може за Збруч відступити? За підготовку до війни тре спитати у найвеличнішого
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30.05.2022 11:32 Відповісти
найвелинишава выбирал народ. А у народа в сытом 2019 году была путинская россия в головах. Найвеличниший ассоциировался с российским правителем.
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30.05.2022 12:50 Відповісти
Парни на своей земле, а иные даже мариупольцы защищали от оккупантов родной город. Выстояли. Выполнили приказ. Приходит московская падла без чести, без достоинства, без мужества и даже без мозгов и вопрошает у воина: "а ты будешь каяться?"
Ты кто такой, чтобы о покаянии судить идиот кремлевский!
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29.05.2022 17:52 Відповісти
В чём должен раскаиваться человек, защищающий страну? Раскаиваться должен подонок, который подло - как последний бандит, насильник, мародёр и просто моральный урод - напал на неё. Так пусть раскаивается этот дебил, задавший этот вопрос.
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29.05.2022 17:56 Відповісти
Яка гідна людина!
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29.05.2022 18:04 Відповісти
Евакуація пройшла на відмінно. Так само як захват вагнерівців. Все до чого дотична нікчема стає трухою. Але надіюсь на звільнення героїв Азову
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29.05.2022 18:08 Відповісти
в чем раскаиваться они должны?
я вспоминаю как рашен телевижен и прочие
снимали однотипные репортажи, как "чеченские боевики сдавались, понимая что они воюют с россосией, были неграмотные " и прочий бред
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29.05.2022 18:12 Відповісти
Мабуть вони вважають, що наші солдати мають розкаюватися, що не лизали чоботи окупантам та не здалися. Азов був у Маріуполі з 2014 року і ніяких масових убивств не було. А загиблі почали з'являтися після 24 лютого. І чого б це раптом? Найбільші руйнування були від авіабомб, а їх кидали тільки рашисти. Прильоти біля мого будинку зупинилися тільки тоді, коли наші солдати відійшли в глибину міста. Замість цього масовані обстріли йшли вже від нас до центру міста і вели їх рашисти. *****, рашистські виродки організували у місті геноцид, а тепер усе хочуть перекласти на Азов.
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29.05.2022 18:29 Відповісти
Красава! Воїн!
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29.05.2022 19:00 Відповісти
Русня їбана! Думають, що всьому світу доведуть, що 2+2 буде 5. Самі вбивали, а тепер ця показуха.
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29.05.2022 19:02 Відповісти
держись! Мужик!!!
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30.05.2022 12:28 Відповісти
".....После отречения императора Николая II от престола Временное правительство не стало утверждать новый флаг и герб государства. Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем..."
ООО рф является основателем или преемником ,или самозванцами ?!
Расстрелявшими свой парламент в 1993.
На данный момент -это мокшанские террористы.
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30.05.2022 13:17 Відповісти
МОСКАЛІ З БОЛОТ СВОЇМ БРУДОМ ХОЧУТЬ ВСІХ ПЕРЕМАЗАТЬ !!! А БРУДУ В НИХ БАГАТО, ТОЖ ТРЕБА ЇХ СКОРІШЕ ПОДОЛАТИ !!!
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31.05.2022 04:02 Відповісти
 
 