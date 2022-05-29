"Вам есть в чем раскаиваться?" - "Нет, абсолютно", - пропагандисти РФ марно намагаються спровокувати полоненого "азовця" Дутчака. ВIДЕО
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Російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку "Азов" Владислава Дутчака.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
До повідомлення прикріплено відео, на якому боєць полку "Азов" Владислав Дутчак (Доцент) відповідає на питання кількох людей, що залишаються за кадром. Виглядає, ніби відбувається пресконференція, чутно клацання фотопаратів.
Воїн зауважив, що не приймав безпосередню участь у бойових діях, адже відповідав за гуманітарну складову. Один з пропагандистів іронічно уточнив, чи не Дутчак "ідеологічно прошивав азовців", на що той відповів: "Ніт. Це були лекції по військовій історії світу та України. Чисто гуманітарна підготовка і налаштування солдатів, особового складу до критичного мислення".
Російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих "ЛДНР". "Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову", - заявив у відповідь Дутчак.
Також Дутчак спростував причетність "Азову" до масових поховань у Маріуполі.
Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками меткомбінату "Азовсталь", яка тривала кілька днів.
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ja udivljen shto etot "kanal " esho nezabanen na yutube
Ты кто такой, чтобы о покаянии судить идиот кремлевский!
я вспоминаю как рашен телевижен и прочие
снимали однотипные репортажи, как "чеченские боевики сдавались, понимая что они воюют с россосией, были неграмотные " и прочий бред
ООО рф является основателем или преемником ,или самозванцами ?!
Расстрелявшими свой парламент в 1993.
На данный момент -это мокшанские террористы.