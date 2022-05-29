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Знімальна група ТСН під час прямого ефіру потрапила під обстріл окупантами біля Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кореспондент Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під обстріл біля Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ракети окупантів. Знімальна група почала ховатись в укриття. Вже лежачи журналісту довелося закінчувати ввімкнення.

Також читайте: Пообіді Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
це вони знімали в "Десні", після чого загинули наших понад 80 солдат?
Ні, я розумію, що на студії є ще редактори та режисери, і айтішні, і керівники аналу - але все-одно...
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29.05.2022 17:06
+20
Безмозгла не сказало що вони у прямому етері корегували вогонь? Бананов-ганьба?
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29.05.2022 17:07
+17
А Безумная часом там не трётся?
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29.05.2022 17:06
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Загородній заробив
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29.05.2022 17:05 Відповісти
Як вірно казав мер Києва -- "нехер шастать"...
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29.05.2022 17:48 Відповісти
понты для 73% , как только Бутусов попал под обстрел в окопах, так тут же 1+1 решили поднять рейтинг и скопировать тему , это же так модно сейчас , потом целую программу запустят, сделают из него героя , а зеля вручит ему звезду .
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29.05.2022 18:10 Відповісти
І двері простріляні в студію з пораненою мосєйчукчею в крові...
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29.05.2022 20:15 Відповісти
це вони знімали в "Десні", після чого загинули наших понад 80 солдат?
Ні, я розумію, що на студії є ще редактори та режисери, і айтішні, і керівники аналу - але все-одно...
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29.05.2022 17:06 Відповісти
вот именно что аналу
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29.05.2022 17:09 Відповісти
Військовий навчальний центр радянських часів - це рухомий об'єкт про який ніхто не знає?
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29.05.2022 17:11 Відповісти
далеко не всім відомо, в яких казармах солдати ночують.
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29.05.2022 17:26 Відповісти
Ні, не вони
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29.05.2022 17:22 Відповісти
А Безумная часом там не трётся?
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29.05.2022 17:06 Відповісти
Безмозгла не сказало що вони у прямому етері корегували вогонь? Бананов-ганьба?
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29.05.2022 17:07 Відповісти
а можно узнать цену борщевого набора?
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29.05.2022 17:08 Відповісти
Жалко журналистов, жалко всех наших людей, жалко что мосейчук-скабеева туда не попапала(может мову на хлеб намазала)
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29.05.2022 17:12 Відповісти
а як правильно Скабєйчук чи Мосійбєєва ?
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29.05.2022 18:39 Відповісти
Mne v shkole uchili chto 1+1=2 , no kak akazivajetsa , v zhizni bivajet chto 1+1=gavno ...😂
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29.05.2022 17:13 Відповісти
Мосейчучка там была?
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29.05.2022 17:16 Відповісти
Коригує вогонь, чуєте як каже що по наших позиціях. Затримати цих журналістів і засунути мікрофон в ……
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29.05.2022 17:17 Відповісти
ТСН з г+г? знов наводчиками працювали? чи вже корегувальниками?
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29.05.2022 17:58 Відповісти
І тепер їм видадуть посвідчення УБД з відповідними льготами?
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29.05.2022 18:10 Відповісти
це то падло яке навело по рембазі у Киеві з Г+Г а зараз смакуе карму
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29.05.2022 18:15 Відповісти
А винен у всьому, звичайно, Бутусов
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29.05.2022 18:50 Відповісти
"Шось гудить" , " ось ракета " , круто , він побачив ракету , дуже схоже на те , як робить репортажі мокшанське телебачення , це постанова...
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29.05.2022 18:50 Відповісти
Дивіться в прайм-тайм! Плюсогандони в спільному проекті з русогандонами.
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29.05.2022 18:52 Відповісти
Не в кацап тв навчились ?
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29.05.2022 20:18 Відповісти
ЖАЛЬ ЧТО НЕ ПРИБИЛО.И ПОЧЕМУ БАХМуТ,А НЕ БаХМУТ
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30.05.2022 13:06 Відповісти
ЇХ РАКЕТИ З КАТАПУЛЬТИ МОЖНО ЗБИВАТИ !) КОЛИ ВЖЕ БУДЕ ВИРОБНИЦТВО НАШИХ РАКЕТ В ВЕЛИКИХ ОБ'ЄМАХ !? ЗОВІТЬ ЛЮДЕЙ НА РОБОТУ !!!
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31.05.2022 03:55 Відповісти
 
 