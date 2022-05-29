Знімальна група ТСН під час прямого ефіру потрапила під обстріл окупантами біля Бахмута. ВIДЕО

Кореспондент Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під обстріл біля Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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На позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ракети окупантів. Знімальна група почала ховатись в укриття. Вже лежачи журналісту довелося закінчувати ввімкнення.

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