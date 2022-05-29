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Знімальна група ТСН під час прямого ефіру потрапила під обстріл окупантами біля Бахмута. ВIДЕО
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Кореспондент Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під обстріл біля Бахмута на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ракети окупантів. Знімальна група почала ховатись в укриття. Вже лежачи журналісту довелося закінчувати ввімкнення.
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+23 Ан Мур
показати весь коментар29.05.2022 17:06
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показати весь коментар29.05.2022 17:06
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Ні, я розумію, що на студії є ще редактори та режисери, і айтішні, і керівники аналу - але все-одно...