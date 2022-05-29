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"Без цензури наживо": ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині. Що далі? День 95. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
95-й день Народної війни України.
На півдні Збройні сили України перейшли у контрнаступ. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворогові завдано істотних збитків. Наступ ЗСУ на півдні України змусив війська після втрат відійти на незручні рубежі на Херсонщині, повідомляє Генштаб. Як може рзвиватися ситуація далі? Обговорять Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
А ще – розпакують для тесту черговий армійський пайок.
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Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 5 часов назад
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🤴🏻🔀👥Раскол элит еще не наблюдается, но скоро борьбу станет видно невооруженным взглядом: сейчас элитные группы готовятся решать главный вопрос - вопрос о власти. Николай Патрушев, один из важнейших функционеров современной России, заметно увеличил свою медиа-активность. Он старается высказываться по каждой теме, стоящей на повестке дня, зарабатывая себе очки упоминаемости, узнаваемости и в конечном счете легитимности в общественном сознании. На данный момент, Патрушев принимает на себя все больше витальных функций, что определенно не нравится группе «технократов». Один из фронтменов упомянутой группы, Сергей Кириенко, вступает в борьбу за путинское наследство, раскачивая настроения элит с помощью некоторых СМИ, вызывающих доверие у оппозиции. Недовольство вождем есть, оно все больше распространяется среди российского истеблишмента, но мало кто готов это обсуждать воткрытую. Кириенко помогает элите артикулировать запросы, пытаясь собрать вокруг себя группу консенсуса, используя все свои возможности в рамках управления внутренней политикой, для того, чтобы использовать свой аппаратный вес в момент Х. При этом, чтобы удержать ситуацию под контролем, истеблишменту будет необходим козел отпущения, на которого можно будет возложить всю ответственность за совершенные в последнее время ошибки. События развиваются таким образом, что им может стать только одно лицо.
Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
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