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"Без цензури наживо": ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині. Що далі? День 95. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

95-й день Народної війни України.

На півдні Збройні сили України перейшли у контрнаступ. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворогові завдано істотних збитків. Наступ ЗСУ на півдні України змусив війська після втрат відійти на незручні рубежі на Херсонщині, повідомляє Генштаб. Як може рзвиватися ситуація далі? Обговорять Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

А ще – розпакують для тесту черговий армійський пайок.

Дивіться: Як українці нищать ворогів на окупованих територіях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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29.05.2022 21:13 Відповісти
у путіна нове погоняло-казьол отпущенія:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert 5 часов назад

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🤴🏻🔀👥Раскол элит еще не наблюдается, но скоро борьбу станет видно невооруженным взглядом: сейчас элитные группы готовятся решать главный вопрос - вопрос о власти. Николай Патрушев, один из важнейших функционеров современной России, заметно увеличил свою медиа-активность. Он старается высказываться по каждой теме, стоящей на повестке дня, зарабатывая себе очки упоминаемости, узнаваемости и в конечном счете легитимности в общественном сознании. На данный момент, Патрушев принимает на себя все больше витальных функций, что определенно не нравится группе «технократов». Один из фронтменов упомянутой группы, Сергей Кириенко, вступает в борьбу за путинское наследство, раскачивая настроения элит с помощью некоторых СМИ, вызывающих доверие у оппозиции. Недовольство вождем есть, оно все больше распространяется среди российского истеблишмента, но мало кто готов это обсуждать воткрытую. Кириенко помогает элите артикулировать запросы, пытаясь собрать вокруг себя группу консенсуса, используя все свои возможности в рамках управления внутренней политикой, для того, чтобы использовать свой аппаратный вес в момент Х. При этом, чтобы удержать ситуацию под контролем, истеблишменту будет необходим козел отпущения, на которого можно будет возложить всю ответственность за совершенные в последнее время ошибки. События развиваются таким образом, что им может стать только одно лицо.
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29.05.2022 21:23 Відповісти
опущения жы
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29.05.2022 22:02 Відповісти
Только неизлечимый больной может пугать весь мир ядерным оружием или шизик,т.е. мир уже понял что надо освобождать себя от этого субьекта,время пошло..
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29.05.2022 21:54 Відповісти
Шановні автори не русня, а московити. Русня -руси-русь. То при чому тут мокша і московити. Думаю варто думати і не ототожнювати (моя думка).
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29.05.2022 23:10 Відповісти
Крім того, знаючи про напад, можна було б заздалегіть відправити наш літак "Мрію" за кордон, наприклад США. Так саме можна було зробити і з горловним нашим кораблем "Гетьман Сагайдачний"
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29.05.2022 23:57 Відповісти
Здається, що вони дійсно не вірили в напад росії, оскільки вірили в хороших росіян.
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30.05.2022 00:01 Відповісти
Как говорят за поребриком:

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
....
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30.05.2022 00:08 Відповісти
Все що ви озвучили у цьому стрімі - це цілком доречні питання. Готовий підписатися під кожним Вашим словом. Я три місяці думаю про всі ці ж питання і не можу зрозуміти як так трапилось у перші дні війни, особливо з Херсоном. І належної відповіді на ці питання ніхто не надав. Очевидно що відповіді на ці питання надавати ніхто і не збирається.
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30.05.2022 08:02 Відповісти
 
 