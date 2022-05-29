"Без цензури наживо": ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині. Що далі? День 95. ВIДЕО

95-й день Народної війни України.

На півдні Збройні сили України перейшли у контрнаступ. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворогові завдано істотних збитків. Наступ ЗСУ на півдні України змусив війська після втрат відійти на незручні рубежі на Херсонщині, повідомляє Генштаб. Як може рзвиватися ситуація далі? Обговорять Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

А ще – розпакують для тесту черговий армійський пайок.

Дивіться: Як українці нищать ворогів на окупованих територіях? День 86. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ