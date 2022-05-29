Зеленський звернувся до 4 міст України - Харкова, Києва, Сєверодонецька та Кривого Рогу. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня виступив із спеціальним зверненням, присвяченим 4 українським містам.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному телеграмі Зеленського.
"Моє звернення, присвячене чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу. А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+60 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар29.05.2022 21:21
+58 Gal
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+50 Mykola Trofimenko
показати весь коментар29.05.2022 21:17
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Будь ласка, зачекайте...
Боневтик знает, как разводить лохов и гордится собой.
Якби хоч хтось додумався запхати його тупу голову під кришку піаніно і товкти до втрати пульсу зі словами "ти хоч розумієш клята курва, що ти накоїв...".
Але це тільки фантазії на жаль, бо він оточив себе вірними такими покидьками(
Аркадий Бабченко
Вчора о 15:36 ·
Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!
Ваши предложения, как изменить ситуацию?
А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.
И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.
Бинго! Профит.
Нам нужна единость, говорили они.
Наволочь зеленая.
Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.
Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
Мастерство не прокуришь не пропьешь...
Мr.Байден ...Астанавитесь... на рабZZee доллары есть...но платить по внешним долгам...проблема...
Зеблазня ненавидить вся Украіна , за його бездарність і дешеві відосики !!