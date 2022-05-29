Зеленський звернувся до 4 міст України - Харкова, Києва, Сєверодонецька та Кривого Рогу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня виступив із спеціальним зверненням, присвяченим 4 українським містам.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному телеграмі Зеленського.

"Моє звернення, присвячене чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу. А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам", - зазначається у повідомленні.