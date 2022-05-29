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Зеленський (17387) Київ (13826) Кривий Ріг (809) Сєверодонецьк (474) Харків (3874)

Зеленський звернувся до 4 міст України - Харкова, Києва, Сєверодонецька та Кривого Рогу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня виступив із спеціальним зверненням, присвяченим 4 українським містам.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному телеграмі Зеленського. 

"Моє звернення, присвячене чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу. А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам", - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
Ок, в интервью Боневтик рассказывает, шо о вторжении дикарей его шайку предупреждать начали аж за год. Весь этот год, вместо работы на оборону, зеленые лихорадочно строят дороги для колонн дикарей, распихивая при этом как можно больше бабла по своим карманам. Ну, кто-то может мне подкинуть определение предательства, а то я не знаю, как вот это бл&дство назвать...
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29.05.2022 21:21
+58


Аркадий Бабченко

Вчора о 15:36 ·

Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!

Ваши предложения, как изменить ситуацию?

А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.

И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.

Бинго! Профит.

Нам нужна единость, говорили они.

Наволочь зеленая.

Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.

Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
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29.05.2022 21:23
+50
А цей все відосики пилить
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29.05.2022 21:17
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А цей все відосики пилить
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29.05.2022 21:17 Відповісти
Даёшь стране видосики.
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29.05.2022 21:24 Відповісти
Видосики это святое
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29.05.2022 21:36 Відповісти
Головне - він на сцені цілий день. І під оплески. А з якого приводу, йому байдуже
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29.05.2022 21:42 Відповісти
Голобородько звертається до нації
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29.05.2022 21:59 Відповісти
У следователей есть старинное определение такого типа криминалитета - Вор на доверии.
Боневтик знает, как разводить лохов и гордится собой.
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29.05.2022 22:26 Відповісти
пэтя!!!! пэтю дайош!!!
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30.05.2022 02:15 Відповісти
Комедийный артист суфлёрно-разговорного жанра
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29.05.2022 21:19 Відповісти
На шашлик знову знав?
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29.05.2022 21:20 Відповісти
розказував, що Харків на шашлик схожий, особливо з того боку що на московію дивиться!
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29.05.2022 21:54 Відповісти
після цього інтерв'ю де він сказав про те що США говорили йому евакуювати ще людей, рік тому, його єдиний вихід застрелитись... це ж просто на голову на налазить... така мерзота... напевно навіть путлєр би настільки цинічно і мерзенно не сказав би, хоча впринципі десь на рівних... це якесь прокляте ім'я володимир...
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29.05.2022 21:21 Відповісти
Застрелитись для цього лицеміра і покидька - це надто мужній вчинок, на це здатні тільки сильні люди.
Якби хоч хтось додумався запхати його тупу голову під кришку піаніно і товкти до втрати пульсу зі словами "ти хоч розумієш клята курва, що ти накоїв...".
Але це тільки фантазії на жаль, бо він оточив себе вірними такими покидьками(
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29.05.2022 22:17 Відповісти
Ви точно описали мої фантазії... Саме це я б хотіла зробити з цим *********!!!
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30.05.2022 00:20 Відповісти
Ок, в интервью Боневтик рассказывает, шо о вторжении дикарей его шайку предупреждать начали аж за год. Весь этот год, вместо работы на оборону, зеленые лихорадочно строят дороги для колонн дикарей, распихивая при этом как можно больше бабла по своим карманам. Ну, кто-то может мне подкинуть определение предательства, а то я не знаю, как вот это бл&дство назвать...
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29.05.2022 21:21 Відповісти
Вдогон...Запад видит всю эту деятельность Украинской влады, поэтому совершенно справедливо дает Украине максимум 2 недели до полной оккупации, и соответственно шлет в Украину не тяжелое вооружение, а оружие для партизанской войны. Но планы русни и зеленой мразоты и прогнозы запада рассыпались, ударившись об Украинский Народ.
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29.05.2022 21:25 Відповісти
ну зеленський же зробив визначення, він назвав це бл..во - збереженням економіки.
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30.05.2022 22:43 Відповісти


Аркадий Бабченко

Вчора о 15:36 ·

Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!

Ваши предложения, как изменить ситуацию?

А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.

И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.

Бинго! Профит.

Нам нужна единость, говорили они.

Наволочь зеленая.

Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.

Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
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29.05.2022 21:23 Відповісти
Сильнейший видос всех времён и народов...
Мастерство не прокуришь не пропьешь...
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29.05.2022 21:23 Відповісти
Надо в школах на уроках мужества 1 сентября смотреть.
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29.05.2022 21:27 Відповісти
Кокс!
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30.05.2022 19:07 Відповісти
клоунада
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29.05.2022 21:28 Відповісти
Джо Байден назначил дефолт на рабZZee на 22 июня...
Мr.Байден ...Астанавитесь... на рабZZee доллары есть...но платить по внешним долгам...проблема...
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29.05.2022 21:29 Відповісти
От же троляка. То 9 травня ленд-ліз, то 22 червня дефолт. А на день ********* (12 червня) який подарунок буде?
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29.05.2022 21:40 Відповісти
Треба було на 11 червня - день незалежності рабсії ...
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29.05.2022 22:04 Відповісти
Это что за дешевые ссылки, на ресурс, требующий установить программное обеспечение???
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29.05.2022 21:38 Відповісти
Десь, в куточку, всхлипнула Безугла-Я ...
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29.05.2022 21:42 Відповісти
Казковий дебіл.
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29.05.2022 21:43 Відповісти
Це якийсь клікбейт??
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29.05.2022 21:45 Відповісти
А Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Запорожье уже не города Украины? Криворожский клован даже тут не понимает трагедии Украины под его дебильным управлением. Стань на колени, шваль зеленая, и хотя бы извинись перед погибшими женщинами и детьми, смерть которых ты допустил увидев "МИР" в глазах бункерфюрера!!!
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29.05.2022 21:50 Відповісти
Зе виборці мають лікувати зуби у сантехників, а лікувати серце у фотографа.
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29.05.2022 22:00 Відповісти
Авжеж розійшовся ... Мабуть гарний кокс цого разу підвезли.
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29.05.2022 21:50 Відповісти
А як подивитися?., нема телеграм.
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29.05.2022 22:04 Відповісти
А навіщо? Там нема на що дивитися.
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30.05.2022 00:58 Відповісти
иди поцелуй своего зелефюрера в сраку.
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29.05.2022 23:58 Відповісти
Чому саме порохоботи ? Тут вся Украіна і люди різних поглядів і вподобань!!

Зеблазня ненавидить вся Украіна , за його бездарність і дешеві відосики !!
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30.05.2022 01:27 Відповісти
А это всё пи..дит!..
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30.05.2022 00:59 Відповісти
цього разу звернення до 4-х міст? Ця аморальна бездарь днями і ночами ніц не робить тільки відрепетовує і записує відосіки та самолюбовальні монологи. Він не займається ні обороною, ні економікою, ні колосальними руйнаціями всередині країни. Лише відосіки, звернення, "дякування", "медальки".... Так здається, що з ним уже ніхто не хоче мати справу.
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30.05.2022 09:04 Відповісти
Всім займається. До чого не торкнеться, тому *****.
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30.05.2022 19:11 Відповісти
 
 