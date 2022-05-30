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Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, зникло троє лікарів, - Гайдай. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, ситуація важка.
Про це у відеозверненні заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку". В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично. Місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно - в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій", - зазначив Гайдай.
За його словами, Лисичанськ - під контролем України. Траса "Лисичанськ-Бахмут" - наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне. Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур з гуманітаркою їдуть до Лисичанська.
Топ коментарі
+48 Роман Дузинкевич
показати весь коментар30.05.2022 09:53
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в Северодонецьку 100%
а гайдай, його "зелені", як підтягнули, то нагородами одразу засипали, мабуть, щоб не так "палєвно" "світилися" його ордени від УПЦ МП (ФСБ),
поцікавтеся, що він робив до того, у Закарпатті. Дуже характерний, такий, "товарищ", котрий без мила залізе в будь-яку шпарину, цілком в дусі ОПи.
Типа враг настолько слабый и тупой, не может взять ни один населённый пункт, приходит Гайдай и даёт команду войскам отойти? Или как ты себе это представляешь?
(там все одно все зруйноване), головне що кацапи гинуть пачками