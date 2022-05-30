Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, зникло троє лікарів, - Гайдай. ВIДЕО

Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, ситуація важка.

Про це у відеозверненні заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"В місті безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку". В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично. Місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно - в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій", - зазначив Гайдай.

За його словами, Лисичанськ - під контролем України. Траса "Лисичанськ-Бахмут" - наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне. Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур з гуманітаркою їдуть до Лисичанська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай. ФОТО