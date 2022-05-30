"Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисти готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти у наступ, - перехоплення СБУ. АУДIО

На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Але солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать перехоплення СБУ.

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"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах#й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!" Еб#ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах#й. Он в свой бобик сел, уехал", - розповідає дружині загарбник.



Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені.

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