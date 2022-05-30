УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5409 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
22 136 77
армія РФ (13443) війна (56174) Лисичанськ (273) Сєверодонецьк (474) 503 ОБМП (29)

"Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити українською землею? Мені дуже боляче за території, що зараз в окупації", - морпіх 503-го батальйону Ярина Чорногуз. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти Ярина Чорногуз записала відеозвернення, у якому закликала українців змінюватися - вчитися обороняти свою країну, боротися з несправедливістю та беззаконням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  своє відеозверненні вона записала у перерві між боями на бахмутському напрямі та опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Зараз ми знаходимося на бахмутському напрямку і намагаємося вберегти від захоплення останню велику трасу від України вільної до Сєверодонецька і Лисичанська, яку росіяни намагаються взяти під свій контроль... Чи зрозуміли ви всі, яка це розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш і як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішшю?... Якщо, поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді, не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу,.. то мине 10-20-30 років і від України може нічого не лишитися...", - каже вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи з безпілотника знищують ворожу БМП. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+97
Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
показати весь коментар
30.05.2022 11:04
+64
Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
показати весь коментар
30.05.2022 11:16
+50
Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
показати весь коментар
30.05.2022 11:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
devka ogonj prosto.....respekt
показати весь коментар
30.05.2022 11:02 Відповісти
Ось обов'язково подивіться відео цієї відважної дівчини, записане 2020-го року:

https://www.youtube.com/watch?v=0PT2qKkUu3Q
показати весь коментар
30.05.2022 13:12 Відповісти
Яка красуня наша Справжня бандерівка! 😍
показати весь коментар
31.05.2022 08:47 Відповісти
А де зараз сепарка Ленка скумбрія?
показати весь коментар
30.05.2022 11:03 Відповісти
Так это же 40.000 тонн скумбрии по 8 грн за кг. Целый балкер, если навалом грузить.
показати весь коментар
30.05.2022 12:26 Відповісти
Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
показати весь коментар
30.05.2022 11:04 Відповісти
Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
показати весь коментар
30.05.2022 11:16 Відповісти
Навіть коли стали відомі точні плани кацапів, влада не попередила громадян, позбавивши багатьох людей навіть шансу на порятунок. Свої ж сім'ї заздалегідь вивезли у безпечні країни, цинічні покидьки.
показати весь коментар
30.05.2022 11:21 Відповісти
Это не просто халатность или тупость, это - государственная измена, которая стоила бы Украине государственности и самого существования, если бы не ВСУ. После войны народ обязан спросить с этой власти - а какого хрена, вы, зная о вторжении, саботировали оборону?
показати весь коментар
30.05.2022 11:44 Відповісти
причина більше в суцільній некомпетентності як нашого " предводителя" так і його оточення, яке він сам біля себе зібрав. Просто почитайте про "бойовий" досвід наших міністра оборони та міністра МВС. І це в країні яка воює з 14 го року
показати весь коментар
30.05.2022 11:54 Відповісти
Вони цивільні особи. По Закону.
показати весь коментар
30.05.2022 14:12 Відповісти
Надо спрашивать уже сейчас, а не ждать конца войны. ЗЕкодла в данный момент сидит у корыта власти и пытается рулить. Зеленский любыми способами портит отношение к Украине западных партнёров.
показати весь коментар
30.05.2022 12:33 Відповісти
Ирина Иваненко 7637ff53 Яким чином, можна приклади?
показати весь коментар
31.05.2022 03:25 Відповісти
А хто відповідає за оборону?
показати весь коментар
31.05.2022 03:21 Відповісти
Людина просто переживала за економіку і дуже хотіла на "шашлыки в мае"😀
показати весь коментар
30.05.2022 11:55 Відповісти
От-от! А то якщо не будем обороняься то втратимо Україну А потім Вакарчук буде співать пісні про гірку долю українського народу!
показати весь коментар
30.05.2022 11:06 Відповісти
Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
показати весь коментар
30.05.2022 11:11 Відповісти
Все дуже просто. Візьміть ягід/фруктів та сходіть у шпиталь до поранених воїнів. Одразу появиться "щось таке"!
показати весь коментар
30.05.2022 11:23 Відповісти
Не дуже туди й пускають.
А ще не розголошують скільки і куди привезли.
показати весь коментар
30.05.2022 11:33 Відповісти
Зможете мені пояснити, чому я не можу допомагати військовим та шпиталям і чути та бачити український контент?
Чому все має бути узагальнене, обезличене. а тим більше огидно подібне до макшанського ідолопоклонства?
показати весь коментар
30.05.2022 20:50 Відповісти
За свое выживание. За будущее детей. За свободную страну. За свою землю. За будущее с современными технологиями в цивилизации, а не "срущий мир" с бараками и гнилыми сортирами. За то, что бы остаться украинцами - людьми, а не превратиться в малоросский подкацапский биомусор. Я думаю, поводов для борьбы и так выше крыши, даже без символов.
показати весь коментар
30.05.2022 11:48 Відповісти
ти, я бачу, вже в обороні
показати весь коментар
31.05.2022 03:14 Відповісти
Как сильно сказано!
показати весь коментар
30.05.2022 11:06 Відповісти
Як казав Віктор Андрійович Ющенко - Україна потрібна лише українцям. А ще він казав, що всі біди України від того, що нею керують неукраїнці.
показати весь коментар
30.05.2022 11:06 Відповісти
von ot sjuda kacap
показати весь коментар
30.05.2022 11:23 Відповісти
Ти, рагуль, може ще закукурікаєш зараз про "внєшнєє управлєніє"?
показати весь коментар
30.05.2022 11:24 Відповісти
Може Кравчук чи Кучма були неукраїнцями, чи Ющенко? Начебто не так. Але де результат розквіту держави? Справа не в етнічній чистоті керівника, а в його відношенні до нашої, і його також, країни.
показати весь коментар
30.05.2022 11:13 Відповісти
Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - зараз не так? а як?
показати весь коментар
30.05.2022 11:32 Відповісти
Це проблема українців, які не змогли згуртуватися і відстояти.
Цим зараз патріоти і займаються.
До речі, хто у нас зараз Президент ??
показати весь коментар
30.05.2022 14:15 Відповісти
... і його куколдовод
показати весь коментар
30.05.2022 15:11 Відповісти
Нещодавно показували по одному тб-каналу стареньке інтерв'ю Кравчука
І він розповідав про те, як приймали незалежність України.
Нагадую, Кравчук тоді ще не був президентом, він був председателем Верховного Совета УССР.
Так от - з 349 депутатів "проти" проголосувала тільки одна людина. Л.Д.Кучма.
Є питання?
показати весь коментар
31.05.2022 08:56 Відповісти
К Ющу тоже вопросов выше крыши. И первый - КАК можно было поставить премьером Яныка?! Который должен был быть лишен мандата, а его партия - разогнана?
показати весь коментар
30.05.2022 11:51 Відповісти
русская...
показати весь коментар
30.05.2022 12:07 Відповісти
І потім він привів Януковича у владу.
показати весь коментар
30.05.2022 16:57 Відповісти
А може юля зі своєю ширкою?
показати весь коментар
30.05.2022 20:14 Відповісти
Лайкнув, хоча...
Ющенко розкидав красиві слова. А коли обісрався де тільки міг, то просто втік займатися своєю пасікою.
показати весь коментар
30.05.2022 22:41 Відповісти
Приймайте негайно закон про вільне володіння усіма видами стрілецької зброї! Скільки буде ще жертв на окупованих територіях, жертв, яких не було б, якби у людей була хоча б короткоствольна зброя, тим більше - автоматична? Якби орки знали, що на руках в українців мільйони стволів автоматичної зброї - чорта лисого вони сюди всунули б своє рило!
Нашій Валькірії Ярині - респект, сили і наснаги!
показати весь коментар
30.05.2022 11:11 Відповісти
ворог не дозволяє видати зброю всім українцям. Он Харків видав зброю:
https://censor.net/ua/news/3344723/zvilnenyyi_nachalnyk_sbu_harkivschyny_dudin_vymagaye_vid_zelenskogo_sprostuvaty_zayavu_pro_bezdiyalnist
показати весь коментар
30.05.2022 12:40 Відповісти
🔱Яринка Чорногуз,це військова медик,онука письменника з Вінниччини!В неї загинув хлопець від кулі рашистського снайпера в зоніООС ще до повномасш.війни!
Яринко,будь жива,будь здорова,а після того ,як Україна переможе у війні з рашистами-нацистами будь по жіночому щаслива!🇺🇦
показати весь коментар
30.05.2022 11:13 Відповісти
Соромно, шо такі гарні дівчата знаходяться в окопі і а здорові лосі на лавках пиячать
показати весь коментар
30.05.2022 11:15 Відповісти
все до останнього слова правда. Треба поширювати це відео, хоча до дурнів не дійде. Хто знає то хірургічний зажим в правій кишені? І навіщо він солдату?
показати весь коментар
30.05.2022 11:15 Відповісти
зрозуміло, вона бойовий медик, тому і зажим в кишені
показати весь коментар
30.05.2022 11:20 Відповісти
Я не разглядел, или это зажим, или ножницы. Спец. ножницы для разрезания одежды многие носят вместе с турникетом и пакетом первой помощи.
показати весь коментар
30.05.2022 18:57 Відповісти
Привет, дружище. Это зажим 100 процентов. Моя мать была хирургом.
показати весь коментар
30.05.2022 19:06 Відповісти
Селямчик, брате. ОК. Просто я на наши тревожные комплекты отдельно пакую турникет, israeli trauma bandage, и как раз ножницы.
показати весь коментар
30.05.2022 19:18 Відповісти
Дивитись і слухати це важко , важко тому , що такі тендітні та розумні дівчата захищають Україну , а такі брехливі і боягузливі як "котлета" , бужанський , трухінін , арахамія , та багато інших безсоромно ховаються за їх спинами
показати весь коментар
30.05.2022 11:24 Відповісти
Красивая и умная девочка!
показати весь коментар
30.05.2022 11:27 Відповісти
Так думает каждый боец на передовой.. однако в тылу всё осталось по прежнему.. власть мутит кулуарные игры, Гетьманцев думает как придушить свободный бизнес.. ничего не меняется
показати весь коментар
30.05.2022 11:29 Відповісти
Карантин продовжено! По ковіду!Пора вакцини закупати і приступати до денацифікації!
показати весь коментар
30.05.2022 12:45 Відповісти
Призупинений на час військових дій.
показати весь коментар
30.05.2022 14:16 Відповісти
малоросів вже не змінити
показати весь коментар
30.05.2022 11:36 Відповісти
І я би ше додав - як легко ця земля розпродається з молотка.
показати весь коментар
30.05.2022 11:48 Відповісти
Все вірно сказано! Україна велика і багата держава, але тільки розкрадається нещадно, а від цього маємо те, що маємо. Досить давати красти та грабувати. Треба піднімати оборонку та промисловість від цього буде залежити і соціальний рівень та всі тоді почнуть рахуватися з Україною, бо держава стане могутньою.
показати весь коментар
30.05.2022 11:53 Відповісти
Величезний респект. Впевнений,вернетесь з перемогою. І тоді за вами майбутнє України. Ви маєте стати отим фундаментом УКРАЇНСТВА на багато століть.Ми з радістю будемо вам допомогати і підтримувати. Не бійтеся брати владу в свої руки. Більш порядної і чесної влади ніж фронтовики бути не може. Мені 60+. Був. Вигнали. Дай Боже вам здоров'я.
показати весь коментар
30.05.2022 12:08 Відповісти
***
Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
Там скоро лето! И народ тусит на пляже.
Мы тут нужны, на западе страны
Тут так привычны люди в камуфляже.

Там будоражат радостные слухи:
В метро теперь, бл*дь, ловит интернет!
Там все воюют яростно в фейсбуке.
Потом война окончена - обед!

Там хорошо, там лишь вжимают бошку в плечи,
Сирена иногда пугает хрупкость тишины.
И пиво пьют в кафешках каждый вечер.
В одной стране… идёт война и нет войны!

Здесь мысли заползает, как тарантул:
Лишь про прилеты а не про отпуск летом.
И сново волонтёр - уставший ангел
Укроет нас крылом-бронежилетом.

Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
И девушки воздушны словно феи.
Да, все на москалей раздражены,
Но бакса курс волнует все ж сильнее.

Мы победим!!! И это наша аксиома!
Преодолеем, сможем - верь и знай !!!
Все победим: и те, кто были дома,
Кто возвратился и кто навеки пал.

Надеюсь люди "там-где-нет-войны"
Помогут людям "мы-их-победили".
Чтоб все-все-все-все жители страны
О павших и пропавших не забыли!

Напишут скоро их и наши СМИ,
Сияя заголовком в гуталине:
Прикиньте, в Украине больше нет войны!
Героям слава!! Слава Украине!

Автор: Максим К. (ВСУ
показати весь коментар
30.05.2022 12:08 Відповісти
❤️
показати весь коментар
30.05.2022 16:22 Відповісти
Дуже гарний вірш. Дякую.
показати весь коментар
31.05.2022 08:58 Відповісти
Ця чудова дівчина,патріотка ризикує своїм життям аби звільнити Україну! а позеленівша вата спокійнісінько у тилу вичікує слушного моменту для удару в спину. така ось казочка,малята!
показати весь коментар
30.05.2022 12:12 Відповісти
"Якщо, поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді, не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу,.. то мине 10-20-30 років і від України може нічого не лишитися...", - каже вона."
О так,там кричущі зміни відбуваються, так у ВР заступник комітету з Нацбезпеки Безугла запропонувала дозволити офіцерам розстрілювати без суду солдатів за невиконання наказу ..
показати весь коментар
30.05.2022 12:51 Відповісти
Під час війни "все змінювати" ?? Це самообман. Тим більше, після виборів 2019 р.
показати весь коментар
30.05.2022 14:18 Відповісти
Особливо коли проголосували за рускій мір в обличчі Зе,
бо що він не робить, а виходить рускій мір в українській обгортці.
показати весь коментар
30.05.2022 14:56 Відповісти
При усій повазі ... Нащо вони свої дані і обличчя показують ..?
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
Вибирайте побільше популістів по типу Зеленського який навіть з моно більшістю ні*рена не зробив.... Якого попереджали про напад за рік і він нічого не зробив бо думав що так буде краще..... Якого попереджали за рік а він брав кредити на дороги а не на зброю.... Якого попереджали а він воював з Порошенком а не з Росією та її посіпаками...
показати весь коментар
30.05.2022 14:19 Відповісти
Моя знакомая сейчас вместе с мамой на оккупированной территории в Херсонской области в селе. Уже несколько раз приходили обыскивать дом, сарай, подвал оккупанты с оружием. Смотрели телефоны, расспрашивали про отношение к россии и российской армии. Поняли, что их тут ненавидят, удивлялись - почему к ним так агрессивно настроены.
Брат только недавно мог к ним пробраться из Херсона, проезжая через многочисленные вражеские блок-посты, где его и машину обыскивали, смотрели телефон, задавали много идиотских вопросов.
Когда они слышат обстрелы, разрывы снарядов - радуются, значит наши рядом, готовятся их освобождать, про них Украина не забыла. Они очень ждут освобождения.
показати весь коментар
30.05.2022 14:45 Відповісти
слышат обстрелы, разрывы снарядов - радуются....
Господи, до чего мы дожили....
показати весь коментар
30.05.2022 22:27 Відповісти
Парамедік морпехів, поважна спецальність. Щасти дівчині
показати весь коментар
30.05.2022 14:59 Відповісти
да кохані, досить чекати, що ЗСУ після перемоги...не може ЗСУ робити все те, що має робити громадське суспільство. Не скидуйте все на ЗСУ бо інакше і перемоги нам не бачити. Для порівняння після другої Світової в радянському союзі, багато хто теж сподівався що армія-переможець прийде і розбереться з тиловими щурами, чи маю нагадувати чим закіньчилося?
показати весь коментар
30.05.2022 15:27 Відповісти
Красива, розумна, ніжна дівчино!

Мужній, сильний воїне України!

Обіцяю тобі робити все залежне від мене на роботі, у волонтерстві, у своєму місті для того, щоб наша країна перемогла якнайшвидше.

Тобі - сили, терпіння, мужності і військових звитях.

Бережи себе і пам'ятай, тобі повертатися додому, народжувати дітей і приймати безпосередню участь в управлінні нашої країни. За тобою і твоїми побратимами майбутнє!
Низько вклоняюся тобі, ГЕРОЇНЕ!
показати весь коментар
30.05.2022 16:39 Відповісти
НЕ ЗМІНИТЬСЯ, А ПОВБИВАЙТЕ КОРУПЦІОНЕРІВ Й СЕПАРІВ !!!
показати весь коментар
30.05.2022 23:00 Відповісти
чому не вімкнуць цей марафон якій сприяє развалу України. Чому ні показивають справжніх людей як ця дівчина. чего показывают разных арестовичей .падаляков. арахамиев и всякую ********,,. Народ проснитесь! неужели вас засосала это зелёное болото. ПРОСНИТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО. !
показати весь коментар
30.05.2022 23:20 Відповісти
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Проект (людям) побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя.
.......

... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство. Але ...

Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?

Колись раніше - перед потопом - таке вже було:

Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.

Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
...

Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із повного тексту. - Джерело: 2homosapiens-ua.blogspot.com

this is message to You - 2homosapiens
показати весь коментар
31.05.2022 02:06 Відповісти
 
 