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Оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тис. осіб, але жертв може бути значно більше, - Бойченко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість загиблих маріупольців збільшується, в братських могилах поховали не менше 16 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Зазначається, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Прикольно на шашлики сходили...
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30.05.2022 11:58 Відповісти
Интересно, как спится двум Вовочкам, невинные жертвы во сне не приходят?
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30.05.2022 12:02 Відповісти
и основная причина то что не закрыли Чонгар....зеленые недоумки
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30.05.2022 12:04 Відповісти
Чонгар - одна из. Перекоп, мосты через каналы, Черная Долина, Бердянск, Мелитополь и т.д. Все это одной фразой- государственная измена высшего должностного лица.
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30.05.2022 12:10 Відповісти
Слава ZE! и Верещучке, которые вместо эвакуации украинцев заботились об экономике. В итоге потенциальные налогоплательщики лежат в братских могилах.
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30.05.2022 12:06 Відповісти
 
 