Оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тис. осіб, але жертв може бути значно більше, - Бойченко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість загиблих маріупольців збільшується, в братських могилах поховали не менше 16 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Зазначається, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.
Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.
"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...