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ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,контрразведка

Спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність. Для збору "доказової бази" загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компрометуючу інформацію", - йдеться в повідомленні.

У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.

З 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його.

Читайте: Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Шо там ще можна дискредитувати?🤦
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30.05.2022 13:02
+4
"дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
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30.05.2022 13:48
+3
на обсе давно печать негде ставить
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30.05.2022 13:07
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Шо там ще можна дискредитувати?🤦
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30.05.2022 13:02 Відповісти
на обсе давно печать негде ставить
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30.05.2022 13:07 Відповісти
так они сделали все, что спланировали. так в чем срыв спецоперации?
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30.05.2022 13:14 Відповісти
В том что об этом заговорили раньше них.
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30.05.2022 13:21 Відповісти
ОБСЕ уже некуда ниже падать ... контора по распилу командировочных 😄 ... все в лучших коррупционных украинских традициях ... даже удивительно что они у нас не прижились
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30.05.2022 13:19 Відповісти
Ну у себя то прижились, так что там про традиции?
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30.05.2022 13:22 Відповісти
ааа ... да .. в Украине нет коррупции ... Петя наш президент!

я прошел фильтрацию?
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30.05.2022 13:30 Відповісти
Не малейшего понятия про вашу самофильтрацию, но противоречивость вашего заявления о том чья коррупция явная. Вам бы все таки определится пооднозначней.
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30.05.2022 13:40 Відповісти
Ідіот.
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30.05.2022 14:43 Відповісти
ОБСЄ самі себе дескредитували
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30.05.2022 13:21 Відповісти
Просто хочу напомнить, что в этой безоружной миссии погиб американец - член ОБСЕ.
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30.05.2022 13:36 Відповісти
Як можна 5 разів грабувати той самий офіс?
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30.05.2022 13:24 Відповісти
Кажется, подобные случаи описывались в Одессе, что-то про Беню Крика, если не ошибаюсь...
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30.05.2022 13:38 Відповісти
"дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
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30.05.2022 13:48 Відповісти
ОБСЕ да идет курсом русского корабля.
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30.05.2022 14:25 Відповісти
ОБСЕралось по самі вуха
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30.05.2022 15:36 Відповісти
 
 