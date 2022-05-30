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Брифінг родин захисників Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Родини захисників Маріуполя дають брифінг щодо захисту їхніх прав у полоні та обміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
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30.05.2022 13:39 Відповісти
А вот как власть попыталась снять с повестки тему защитников "Азовстали". Ничего нового от Подоляка и Ко.

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30.05.2022 13:42 Відповісти
Судячи з кількості коментарів, доля захисників Маріуполя нікого не цікавить.... Сумно
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30.05.2022 18:39 Відповісти
Чому на брифінгу немає керівництва держави? Чому немає представників ГШ ? Хоч один депутат був тут присутній? Зрадники...
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22.08.2022 17:07 Відповісти
 
 