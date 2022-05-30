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Брифінг родин захисників Маріуполя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Родини захисників Маріуполя дають брифінг щодо захисту їхніх прав у полоні та обміну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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18c49ed2
показати весь коментар30.05.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 18
18c49ed2
показати весь коментар30.05.2022 13:42 Відповісти Мені подобається 6
галина галка
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Alex Malek da9a0ec7
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