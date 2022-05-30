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"Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - полонений "азовець" Гринцевич. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Боєць полку "Азов" Назарій Гринцевич пояснив російським пропагандистам, чому українські захисники 3 місяці мужньо обороняли завод "Азовсталь".
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+44 Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 13:50
+38 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.05.2022 14:23
+34 5 копійок
показати весь коментар30.05.2022 14:12
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і це в полоні!
Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
солдат в оточенні рано чи пізно приречений на смерть або полон.
ми втратили в полон більше 2 000 таких сталевих вояків як цей герой-азовець
скільки б користі вони могли принести зараз !
Прикро дуже шо не змогли розблокувати, але полон це хоч якась надія для них залишитись живими та повернутись на батьківщину.
Враги штабелями сами складываются и Армия здесь не причём.
Все время убеждаюсь в справедливости выражения "Подвиг - это всегда результат чьей-то халатности".
И посмотрите, какая разница между пленными орками и нашими. Какое достоинство, голову держит ровно, никаких рыданий, как у орков. "Да, я бы исполнял приказ, до последнего".
Ну разве можно не гордиться такими сыновьями Украины...