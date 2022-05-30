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війна (56233) Маріуполь (2816) Азов (678) Азовсталь (386) полонені (1938)

"Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - полонений "азовець" Гринцевич. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боєць полку "Азов" Назарій Гринцевич пояснив російським пропагандистам, чому українські захисники 3 місяці мужньо обороняли завод "Азовсталь".

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Дружини захисників "Азовсталі" не знають, де росіяни утримують їхніх чоловіків, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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30.05.2022 13:50
+38
хіба не видно із відповідей.

і це в полоні!

Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
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30.05.2022 14:23
+34
Випустив кацапню з Криму і вони блокували Маріуполь з півдня.
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30.05.2022 14:12
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Цікаво, чи хлопці не шкодують..
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30.05.2022 13:49 Відповісти
хіба не видно із відповідей.

і це в полоні!

Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
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30.05.2022 14:23 Відповісти
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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30.05.2022 13:50 Відповісти
То есть у нас всё "секретно" по Азовцам, а у русспропагандонов уже видосики косяком пошли?... Геращенко энд компани, вы что-то вообще можете кроме тупого пис...абольства?
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30.05.2022 13:51 Відповісти
Най ідуть які завгодно косяки, лише б їх повернули...
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30.05.2022 13:54 Відповісти
А что,нашим ещё поехать интервью у них взять? Как здесь можно повлиять на кацапских пропагандонов?
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30.05.2022 14:00 Відповісти
Господь береже вас...
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30.05.2022 13:52 Відповісти
Зелёная гнида должна быть повешена за предательство азовцев и отправку их на пытки
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30.05.2022 13:54 Відповісти
в чем предательство ? говори конкретно, не будь попугаем .
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30.05.2022 14:03 Відповісти
Випустив кацапню з Криму і вони блокували Маріуполь з півдня.
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30.05.2022 14:12 Відповісти
не можна було залишали Азов в оточенні без перспектив прийти їм на допомогу

солдат в оточенні рано чи пізно приречений на смерть або полон.
ми втратили в полон більше 2 000 таких сталевих вояків як цей герой-азовець

скільки б користі вони могли принести зараз !
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30.05.2022 14:20 Відповісти
В чем, зебилко? В том, что страна была не подготовлена к вторжению, а юг был приготовлен для беспрепятственного вторжения. В том, что бросили Азов и 36 бригаду морпехов в почти окруженный Мариуполь, спалив две профессиональные бригады. Клоун не давал разрешения на прорыв в первый месяц , когда был шанс. А теперь приказал сдаться, озвучив это в эфире "эвакуацией", умыл руки и забил хрен на ДВЕ ТЫСЯЧИ бойцов! Зеленая шобла теперь перевела стрелки на мифических гарантов и вычеркнула и своих бошек героев Марика.
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30.05.2022 14:57 Відповісти
цікаво, а погодився б путін, на обмін Зеленського і усєї його шобли на полонених захисників Маріуполя?
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30.05.2022 16:34 Відповісти
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30.05.2022 14:03 Відповісти
Сподiваюсь наша влада гiдно оцiне цiх мужнiх хлопцiв!
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30.05.2022 14:14 Відповісти
Сподівайся, сподівун. Блазні оцінять, причому виключно посмертно.
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30.05.2022 15:00 Відповісти
на владу не сподівайтесь, хлопці не заради влади воювали, а заради людей. От люди і мають їх гідно оцінити, і не дати пропасти їх справі на марно.
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30.05.2022 15:01 Відповісти
Синку, дякую тобі. Ви неймовірні чоловіки... Гідність, мужність, сила, доброта, розум.
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30.05.2022 14:16 Відповісти
Наташа Лебедева. А вам спасибо за такой краткий и точный комментарий.
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30.05.2022 16:47 Відповісти
Бог та Україна з Вами хлопці!
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30.05.2022 14:19 Відповісти
Азов та інші наші герої-захисники Маріуполя зараз зеленому шапіто "не на часі", більше того, щоб суспільство не задавало зайвих питань, інформайію по Азовцям назвали "секретною" для українського суспільства. Зараз "на часі" вказівка не пускати лідера опозиції на самміт НАТО та викинути з ТВ простору всі опозиційні канали. Зелена шобла напевно готується піти гуртом за "рускім ваєнним карабльом"...
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30.05.2022 14:21 Відповісти
Тре нашім воякам брати в полон побільше кадирівців (кажуть їх міняють хутко, та ще й махри мішечок за кожного додають) та обміняти поскоріш на наших хлопців з Азовсталі, там же не тіки АЗОВці, а ще морпіхи, прикордонники, нацгвардійці та місцеві поліціянти...
Прикро дуже шо не змогли розблокувати, але полон це хоч якась надія для них залишитись живими та повернутись на батьківщину.
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30.05.2022 14:24 Відповісти
СПАСИБО нашим защитникам❤️❤️❤️💙💛 молимся за вас🙏🙏🙏🙏🙏
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30.05.2022 14:31 Відповісти
Справжній воїн! Не злякався перед ворогом і відповідає мужньо!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2022 14:32 Відповісти
Он их убрал, чтобы никто не мешал ему чувствовать себя героем, как Илья Муромец.
Враги штабелями сами складываются и Армия здесь не причём.
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30.05.2022 14:44 Відповісти
на Ілью Муромця-то він не тягне аж ніяк.
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30.05.2022 15:02 Відповісти
Мужественно, и досадно что вот так все. Многие говорят что будет обмен, но никто не говорит, что и близко нет адекватного обменного фонда солдат на солдат если 1 к 1. Будут уступки в чем то другом, и это печально но и своих бросать нельзя. Спасибо Слугам народа за подготовку к очевидной войне, послужили бы вы так народу Украины, как услужили народу рашке - цены б вам не было
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30.05.2022 14:50 Відповісти
Справжній воїн. Дуже шкода, що так вийшло.
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30.05.2022 15:00 Відповісти
Сподіваюся, коли настане моя черга, я буду таким же сильним, як цей хлопець.
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30.05.2022 15:24 Відповісти
справжній Герой!
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30.05.2022 15:56 Відповісти
Вообще-то военному руководству надо было, наверное, раньше отдать приказ на выход. Видели же, что русосвиньи рвутся к Мариуполю со стороны Крыма.
Все время убеждаюсь в справедливости выражения "Подвиг - это всегда результат чьей-то халатности".
И посмотрите, какая разница между пленными орками и нашими. Какое достоинство, голову держит ровно, никаких рыданий, как у орков. "Да, я бы исполнял приказ, до последнего".
Ну разве можно не гордиться такими сыновьями Украины...
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30.05.2022 16:45 Відповісти
geroi
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30.05.2022 16:52 Відповісти
Это отважный преданный сын своего народа. Видно он ничего не боится. В отличие от гниловатых шутов и прочих трусов с Банковой. Боже сохрани жизнь этому солдату своей Родины. За такое интервью кацапы его могут убить . Невозможно без слез смотреть это видео. Сердце разрывается...
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30.05.2022 16:54 Відповісти
Мужчина.
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30.05.2022 18:45 Відповісти
Та тим дебілам кацапським ніколи незрозуміти душу українця ! Респект хлопцеві ! Незкорений...
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30.05.2022 18:53 Відповісти
НЕОБХОДИМО БЫЛО РАКЕТАМИ ПО РОССИИ ОТСТРЕЛЯТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ И НИ С КЕМ НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАТЬ !!!
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30.05.2022 19:01 Відповісти
 
 