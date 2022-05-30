УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14495 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордономВійна в Україні Війна
22 513 92
війна (56233) жінки (486) Росія (47144)

"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - росіянкам пропонують імплантати для грудей з триколором і в камуфляжі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Московська клініка пластичної хірургії запропонувала росіянкам "патріотичні" імплантати для грудей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на вибір можна обрати імплантати у камуфляжному кольорі або ж з російським прапором.

"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - каже героїня рекламного ролика клініки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це заохочувати треба", - кандидат у президенти РФ Жириновський про еротичний танець ульяновських курсантів-пілотів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+66
У кацапів путін головного мозку😁!
показати весь коментар
30.05.2022 14:06
+54
показати весь коментар
30.05.2022 14:07
+52
там нет мозга давно, они унитазы увидели только в Украине , и женское белье .
показати весь коментар
30.05.2022 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кацапів путін головного мозку😁!
показати весь коментар
30.05.2022 14:06 Відповісти
там нет мозга давно, они унитазы увидели только в Украине , и женское белье .
показати весь коментар
30.05.2022 14:07 Відповісти
здається, вони самі зробили путінга таким.
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
просто идиоты..
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
Сказочные.........
показати весь коментар
30.05.2022 14:32 Відповісти
не хватает смайлика рыгачки
показати весь коментар
30.05.2022 14:39 Відповісти
Всю росію треба випалювати напалмом.
показати весь коментар
30.05.2022 14:46 Відповісти
Жизнь выходит на новый уровень🤙
показати весь коментар
30.05.2022 14:47 Відповісти
На черзі - китайське "імпортозамєщєніє".

показати весь коментар
30.05.2022 15:25 Відповісти
...ага, коли гроші зняли і пішли, а куди - здогадайтеся

Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по российским государственным облигациям.

Купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов. Если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Национальный расчетный депозитарий РФ подтверждает, что средства для совершения выплат были сняты со счета.
https://t.me/charter97_org/74308
показати весь коментар
30.05.2022 14:06 Відповісти
рассияне думали что они самые умные и этот платеж отправили заранее, что бы избежать дефолта, если введут новые санкции. Американцы санкции ввели и сказали, что платеж не прошел "по техническим причинам". расияне в ****, ведь они свято верили в то, что только они могут кидками заниматься.
показати весь коментар
30.05.2022 14:34 Відповісти
А імплантів мозгів в них нема? Байдуже якого кольору, хоча б якісь
показати весь коментар
30.05.2022 14:07 Відповісти
хіба що від макаки - але цих на всіх не вистачає - тільки "обраним"
показати весь коментар
30.05.2022 14:31 Відповісти
Та все одно попиту не буде.
показати весь коментар
30.05.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 14:07 Відповісти
Які нафіг імпланти? В совєьсько-російського человека,не должно біть ни каких имплантов.
показати весь коментар
30.05.2022 14:08 Відповісти
Імпланти зубів у тому числі...
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
Чи є межа ідіотизму у орків ?
показати весь коментар
30.05.2022 14:08 Відповісти
ждем патриотический резиновый писюн с триколором
показати весь коментар
30.05.2022 14:41 Відповісти
і яйка в кольорі
показати весь коментар
30.05.2022 15:31 Відповісти
Це може зробити "каждий" і не обов"язково раз на рік )
показати весь коментар
30.05.2022 16:02 Відповісти
З портретом *****.
показати весь коментар
30.05.2022 16:57 Відповісти
Там можна варіювать: цивільним на члені - "тату" з "триколором", а після мобілізації наносить камуфльоване Тоді, коли вони будуть сцять в українських кущах, їх не так помітно буде! Можна одночасно камуфлювать і задницю!
показати весь коментар
31.05.2022 08:51 Відповісти
Самицям орків пропонують робити РоСіСІ
показати весь коментар
30.05.2022 14:08 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 14:08 Відповісти
В голові такий самий силікон..
Не лише у цицьках.
показати весь коментар
30.05.2022 14:08 Відповісти
Ну якшо мозгів немає, то хоч цицьки будуть надутими...
ПаРаша - типовий скотомогильник-бутафорія!
показати весь коментар
30.05.2022 14:09 Відповісти
А можно ещё сделать импланты с скрепными кислыми щами и с сакральным боярышником
показати весь коментар
30.05.2022 14:09 Відповісти
а вот это хорошая идея для краудсоурсинга!
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
теперь в догадках что предложит рузким мужикам РосНано
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
це стьоб ?

чи далі будуть імпланти на задніцу із хутіним ?
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 14:19 Відповісти
Мужская жопа в бикини с мордами ***** и медведа...
показати весь коментар
30.05.2022 14:26 Відповісти
Это можно назвать только одним словом "*********"
показати весь коментар
30.05.2022 14:10 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 14:11 Відповісти
Кіберпанк, на який вони заслужили. Чекаємо на інтегровані ватники.
показати весь коментар
30.05.2022 14:12 Відповісти
stesnjajus sprasitj - a silikon ta hotj skrepny - ili tak same iz geiropy vse esho ?
показати весь коментар
30.05.2022 14:12 Відповісти
на очереди скрепоносные хренимплантанты буквой z-ю.
показати весь коментар
30.05.2022 14:12 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 14:14 Відповісти
Глубока кроличья нора. Практически без дна...
показати весь коментар
30.05.2022 14:15 Відповісти
тема сисек не раскрыта. Я вот все жду когда же они себе тавро на лоб ставить будут, чтобы можно было однозначно идентифицировать в толпе.

Если серьезно - то это попытка властей РФ измазать как можно больше людей в этой грязи, так действуют многие авторитарные структуры. Мафиози могут послать на какое-то дело, которое однозначно ставит исполнителя вне закона. Эти черти теперь будут говорить что не только самолично путин виноват, но посмотрите мол какая поддержка у населения...

Скажу одно, я расцениваю эти попытки однозначно на пользу украинцам. Теперь даже если пуйло ласты склеит, рашкованькам тяжело будет петь свою песенку "а нас-то за чьто, мы вне политики, это все Путин виноват".

Побольше таких сисек, побольше тавруйте себя, твари!
показати весь коментар
30.05.2022 14:19 Відповісти
Це не "власті" зробили - це вони самі такі й*бнуті. В рашці влада ЗАВЖДИ була краща (інтелектуально, культурно тощо) за "насєлеєніє". Хоч, по суті, і є людоєдською. Бо аби бути "насєлєнім" - нічого не треба там - жери та бухай, а аби стати начальничком, навіть батька-начальничка іноді недостатньо.

Проблема західних демократій в тому, що до влади досить часто приходять ті, хто не зміг "у бізнес" (недостатньо розумній, хвацький, тощо). А проблема диктатур/монархій в тому, що у владу більшість періодів існування диктатур приходять тільки вилупки та деграданти. І саме для перешкоджання таким речам в монархіях було створене "дворянство", а в совку - "партійний кодекс".

Я до того, що Ви не розумієте напрямку руху дебілізіма.

"Заслуга" путлєра в тому, що він обидлячив "владу" в рашці - повністю вихолостив будь-які механізми, за допомогою яких ефективність влади хоча б якось примарно "коригувалась" (кодекс/освіта дворянина, чи ком-партійний контроль - не важливо). Тобто всі показники "ефективності" були замінені на "вірність та підлабузництво". В демократіях такими механізмами, які перешкоджають вилупкам бути вилупками занадто довго - є громадський контроль, свобода преси, виборність тощо.
показати весь коментар
30.05.2022 15:22 Відповісти
Это называется групповая порука, и да это явление свойственно криминальным элементам.
показати весь коментар
30.05.2022 20:40 Відповісти
Вибраторы с литерой Z есть ?
показати весь коментар
30.05.2022 14:20 Відповісти
Они у кацапов в форме Z.....
показати весь коментар
30.05.2022 14:25 Відповісти
Сидит мужик дома утром с бадуна, башка болит, денег нет. У жены просить бесполезно... Вдруг обращается к жене и говорит: - Маша, а ты читала вчера в газете о новой клинике? - Какой ещё клинике? - А тут открыли новую клинику: переделывают члены на любой вкус. Всего 50 рублей стоит... - Да что ты говоришь?! На вот 50 рублей, иди и сделай себе подлинее. Мужик довольный, оделся, выходит, в дверях его останавливает жена и дает еще 50: - И попроси, чтоб еще потолще сделали. Мужик вышел, прошел с десяток метров, жена кричит с балкона: - Стой! Вот тебе еще полтинник, пусть сделают, чтоб еще изогнутый был, как в том немецком кино... Ну, приходит вечером мужик домой, бухой. Не успел порог переступить, а жена уже на него: - Ну что?! - Ох, Маша, не поверишь - такого красавца сделали: дли-и-инный, то-о-олстый... Начали гнуть - сломался!
показати весь коментар
30.05.2022 14:33 Відповісти
Как это патриотично, не вставая с колен импульсивными движениями губ 🤣
показати весь коментар
30.05.2022 14:21 Відповісти
*******...
показати весь коментар
30.05.2022 14:23 Відповісти
Причому на всю голову.
показати весь коментар
30.05.2022 15:23 Відповісти
Боже, какое безумие... Вся паРаша деградировала в один огромный дурдом
показати весь коментар
30.05.2022 14:24 Відповісти
И фалоса в "акваФреше" за ЩЕКУ...и была бы рада....и пох**й санкции....
Кончена нація!!!
показати весь коментар
30.05.2022 14:24 Відповісти
Бесконечные идиоты.
показати весь коментар
30.05.2022 14:25 Відповісти
Ты импланты поставь с триколором. И тату нанеси вкамуфляж. И с таким вот российским позором Собирайся безмозгло на пляж!
показати весь коментар
30.05.2022 14:28 Відповісти
"Я чувствую себя идиоткой даже тогда, когда я ************!

Это больше соответсвует духу рекламной компании.
показати весь коментар
30.05.2022 14:30 Відповісти
Гм, диды до Берлина и без поцреотичных сисег дошли...
показати весь коментар
30.05.2022 14:33 Відповісти
Хотят ли русские войны? Пускай вам скажут пацаны, Кто под Васильевкой стоит, Кто под Сумами вечно спит, Кто под Пологами в боях Не помнил слова БОЛЬ и СТРАХ. Спросите просто у ВЕСНЫ: Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны, Спросите вы у сатаны, Который в бункере сидит И вволю ест, и вдоволь спит, Вкушая страстно кровь детей, Кровь украинских матерей. Спросите вы у сатаны: Хотят ли русские войны? Скажите, "братский" наш народ, Зачем по Харькову он бьёт? Зачем Чернигов он бомбит, И Киев наш за что горит? В чём Мариуполь виноват? Ну, не молчи, ответь нам, "брат": Зачем вам боль моей страны? Хотят ли русские войны ... Хотят ли русские войны? Россия, где ж твои сыны? Тела их во поле лежат. Ты забери детей назад. Ты раздели скорбь матерей, Верни хоть мёртвых сыновей. Они уж больше не нужны? Хотят ли русские войны?.. Хотят ли русские войны? Молчите, наложив в штаны, Позоря честь своих отцов - Советской армии бойцов, И дедов, кто фашизм прогнал, Кто Киев спас - врагу не сдал! Их души ужаса полны! Хотят ли русские войны ... Встал Мелитополь и Херсон, Забыв про голод и про сон, Бердянск, Каховка и Чонгар, И атомный Энергодар, Ирпень, Житомир и Токмак, Над ними сине - жёлтый стяг, Их не страшит сирены вой! Идите русские ... домой.
показати весь коментар
30.05.2022 14:34 Відповісти
Это же нужно иметь такой ум и изобретательность , что бы каждый день мир удивлять своим дебилизмом ….
показати весь коментар
30.05.2022 14:35 Відповісти
так береш за цицьку - і відчуваєш, що там всередені триколор...
🤮🤮🤮
показати весь коментар
30.05.2022 14:37 Відповісти
Ці малюнки на силіконі ніхто не побачить, поки їх володарка не помре і не згниє.
показати весь коментар
30.05.2022 14:37 Відповісти
Стесняюсь, а качество и безопасность тоже скрепное и импортозамещенное или остатки американских покрасили?
показати весь коментар
30.05.2022 14:37 Відповісти
Ты импланты поставь с триколором, и татушк набей в камуфляж! И с таким вот российским позором на безмозглый военный вояж!
показати весь коментар
30.05.2022 14:41 Відповісти
Хай ще у свої дірки замість тампонів "флаг рассєї" запхнуть - ото вже буде супер-пупер-вдупер піzd@патріатізм!😁 😆
показати весь коментар
30.05.2022 14:41 Відповісти
Что у этих людей в мозгу?? Я бы даже в страшном сне такое не придумал... И самое страшное не точно какой "упоротой самке" это в голову пришло, (пришло и пришло, одна ******** погоды не сделает) так нет же!!! Эта "энтузиастка" растрандит на весь "руськоговорящий" инет, и найдется еще 140 мил. дебилоидов которые подхватят этот ненормальный сюр... И это страшно.. даже печально..
показати весь коментар
30.05.2022 14:44 Відповісти
дальше ток триколоровый иплант мозга,ахаха
показати весь коментар
30.05.2022 14:45 Відповісти
Такое, не возможно! Для этого его (мозг), необходимо иметь!
показати весь коментар
30.05.2022 15:29 Відповісти
росциця
показати весь коментар
30.05.2022 14:53 Відповісти
Наступна стадія - імплантація мозку. Краще мозку амеби з триколором.
показати весь коментар
30.05.2022 14:55 Відповісти
😂на піздєнь надєнь😆
показати весь коментар
30.05.2022 15:05 Відповісти
Дебилы ***
показати весь коментар
30.05.2022 15:06 Відповісти
похоже на стеб, хотя..
показати весь коментар
30.05.2022 15:10 Відповісти
Все в світі має свої межі, окрім дебілізму кацапів
показати весь коментар
30.05.2022 15:12 Відповісти
А какие то недоумки, считают рюсиських - людьми...
показати весь коментар
30.05.2022 15:18 Відповісти
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
показати весь коментар
30.05.2022 15:33 Відповісти
Приходить до косметолога москалька, та каже - вставьте мені зелені імпланти. Лікар - ви патріотка? Та ні, одружуюсь, в першу шлюбну ніч роздягаюсь а цицьки зелені, коханий питає - чому зелені, а я йому - а де ти кобель бачив білі.
показати весь коментар
30.05.2022 15:35 Відповісти
Кацапські свиноматки готуються до китайської окупації.
показати весь коментар
30.05.2022 15:55 Відповісти
Имплантанты левые,основной европейский поставщик прекратил поставки с первого дня войны.
показати весь коментар
30.05.2022 16:24 Відповісти
Упевнена, що імпланти линятимуть).

Бруд під серцем - саме для них.
показати весь коментар
30.05.2022 16:57 Відповісти
Бог шельму метит.
показати весь коментар
30.05.2022 17:01 Відповісти
Дарую расєянам ще одну патріотичну ідею. Оскільки прокладки тепер в дефіциті, а по усіляких складах повно триколорів припадає пилом в очікуванні чергового параду ( якого може й взагалі більше не буде - українці постараються) пустити все оте ганчірья на потрібну справу - виготовлення тампонів.
показати весь коментар
30.05.2022 18:49 Відповісти
Є краща ідея....На лобі робити татуювання "Z",а на спині двуголову курку...Ото бомба для істеричних баранів ! Хоч весь світ буде вас завжди й скрізь індетифікувати,як непотріб...
показати весь коментар
30.05.2022 19:01 Відповісти
Там уже силиконовые мозги залиты каждому .
показати весь коментар
30.05.2022 19:23 Відповісти
уже и до силикона дошли...мне за зеленые пивные бутылки страшно...
показати весь коментар
30.05.2022 20:43 Відповісти
От велика новина...
показати весь коментар
30.05.2022 22:03 Відповісти
… чем больше в голове у нас извилин, тем более извилиста судьба.
Извилин в росийских головах мало вот поэтому их собственные судьбы мало итересуют. Как пуйло сказало -значит так и сделают.
показати весь коментар
31.05.2022 05:26 Відповісти
не всех больных и дурных война убила.
показати весь коментар
31.05.2022 07:18 Відповісти
шиза )))
показати весь коментар
31.05.2022 09:00 Відповісти
Треба ще їм почати масово робити патріотичні (із Z) імплантанти яєць для своїх ординців. Замість відстрілених, а в майбутньому і просто відірваних за їх "подвиги" в Україні.
показати весь коментар
31.05.2022 14:19 Відповісти
Помню, давным давно, в технарские времена ходили на фильм "Перевал" или Переход.(WW2,Баскония итд) там у одного офицера трусняк был с большой свастикой.
Но трусняк со свастикой перед этими отморозками отдыхает...
По поводу белья-в первый раз. Поктйная бабушка рассказывала, когда оккупационные войска в Латвию, в 40-ом пришли, офицерские жены поскупали шёлковые ночнушки и во всей красе на балы ходили. Так что, это не впервой.
Правда вата до сих пор верит, что дороги и школы в Прибалтике они построили.
показати весь коментар
31.05.2022 14:57 Відповісти
 
 