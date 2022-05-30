"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - росіянкам пропонують імплантати для грудей з триколором і в камуфляжі. ВIДЕО

Московська клініка пластичної хірургії запропонувала росіянкам "патріотичні" імплантати для грудей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на вибір можна обрати імплантати у камуфляжному кольорі або ж з російським прапором.

"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - каже героїня рекламного ролика клініки.

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