"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - росіянкам пропонують імплантати для грудей з триколором і в камуфляжі. ВIДЕО
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Московська клініка пластичної хірургії запропонувала росіянкам "патріотичні" імплантати для грудей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на вибір можна обрати імплантати у камуфляжному кольорі або ж з російським прапором.
"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - каже героїня рекламного ролика клініки.
Топ коментарі
+66 Алекс Ков
показати весь коментар30.05.2022 14:06
+54 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар30.05.2022 14:07
+52 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар30.05.2022 14:07
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Будь ласка, зачекайте...
Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по российским государственным облигациям.
Купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов. Если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.
Национальный расчетный депозитарий РФ подтверждает, что средства для совершения выплат были сняты со счета.
https://t.me/charter97_org/74308
Не лише у цицьках.
ПаРаша - типовий скотомогильник-бутафорія!
чи далі будуть імпланти на задніцу із хутіним ?
Если серьезно - то это попытка властей РФ измазать как можно больше людей в этой грязи, так действуют многие авторитарные структуры. Мафиози могут послать на какое-то дело, которое однозначно ставит исполнителя вне закона. Эти черти теперь будут говорить что не только самолично путин виноват, но посмотрите мол какая поддержка у населения...
Скажу одно, я расцениваю эти попытки однозначно на пользу украинцам. Теперь даже если пуйло ласты склеит, рашкованькам тяжело будет петь свою песенку "а нас-то за чьто, мы вне политики, это все Путин виноват".
Побольше таких сисек, побольше тавруйте себя, твари!
Проблема західних демократій в тому, що до влади досить часто приходять ті, хто не зміг "у бізнес" (недостатньо розумній, хвацький, тощо). А проблема диктатур/монархій в тому, що у владу більшість періодів існування диктатур приходять тільки вилупки та деграданти. І саме для перешкоджання таким речам в монархіях було створене "дворянство", а в совку - "партійний кодекс".
Я до того, що Ви не розумієте напрямку руху дебілізіма.
"Заслуга" путлєра в тому, що він обидлячив "владу" в рашці - повністю вихолостив будь-які механізми, за допомогою яких ефективність влади хоча б якось примарно "коригувалась" (кодекс/освіта дворянина, чи ком-партійний контроль - не важливо). Тобто всі показники "ефективності" були замінені на "вірність та підлабузництво". В демократіях такими механізмами, які перешкоджають вилупкам бути вилупками занадто довго - є громадський контроль, свобода преси, виборність тощо.
Кончена нація!!!
Это больше соответсвует духу рекламной компании.
🤮🤮🤮
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
Бруд під серцем - саме для них.
Извилин в росийских головах мало вот поэтому их собственные судьбы мало итересуют. Как пуйло сказало -значит так и сделают.
Но трусняк со свастикой перед этими отморозками отдыхает...
По поводу белья-в первый раз. Поктйная бабушка рассказывала, когда оккупационные войска в Латвию, в 40-ом пришли, офицерские жены поскупали шёлковые ночнушки и во всей красе на балы ходили. Так что, это не впервой.
Правда вата до сих пор верит, что дороги и школы в Прибалтике они построили.