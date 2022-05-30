Російські окупанти обстрілюють з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей воєнний злочин окупантів зафіксували кремлівські пропагандисти. Про це пише на своїй сторінці в соцмережі журналіст Денис Казанський і публікує відео обстрілу.

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"Російські воєнкори самі документують воєнні злочини своєї армії і викладають відео в мережу. На цьому відео з дрона зафіксований обстріл Новомихайлівки на Донеччині. Раніше таке викладати соромилися, а тепер вихваляються. А потім ця ж погань з виряченими очима буде кричати про геноцид Донбасу "украинскими фашистами", - зазначає Казанський у дописі до відео.

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