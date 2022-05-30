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Російські окупанти обстрілюють з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли з ТОС-1А "Солнцепек" та РСЗО "Град" житлові будинки в Новомихайлівці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей воєнний злочин окупантів зафіксували кремлівські пропагандисти. Про це пише на своїй сторінці в соцмережі журналіст Денис Казанський і публікує відео обстрілу.
"Російські воєнкори самі документують воєнні злочини своєї армії і викладають відео в мережу. На цьому відео з дрона зафіксований обстріл Новомихайлівки на Донеччині. Раніше таке викладати соромилися, а тепер вихваляються. А потім ця ж погань з виряченими очима буде кричати про геноцид Донбасу "украинскими фашистами", - зазначає Казанський у дописі до відео.
Топ коментарі
+33 Sam Johns
показати весь коментар30.05.2022 14:34
+25 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар30.05.2022 14:39
+18 Garry Grant
показати весь коментар30.05.2022 14:44
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https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
А так где твои дороги и "велике будівництво"??? Как людей воскресить???!!!
шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
(а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
Будь ласка, не кажіть, що вони залишилися бо "ім некуда єхать єто іх радной паселок, они с ним до канца".
Термобаричні заряди - це зброя масового знищення, яка поступається хіба що ядерні.
рашизм - это дикий фашизм