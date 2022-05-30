Прикордонники ведуть бій з російськими окупантами на Харківщині. ВIДЕО

Зведений прикордонний загін у складі Сил оборони звільняє населені пункти від російських окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами прикордонники опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

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