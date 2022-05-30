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Прикордонники ведуть бій з російськими окупантами на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Зведений прикордонний загін у складі Сил оборони звільняє населені пункти від російських окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами прикордонники опублікували на своїй сторінці в соцмережі

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Руководитель штаба обороны Днепра Корбан призвал Киев, Сумы, Чернигов и Харьков готовить усиленную эшелонированную оборону - РФ может атаковать северные границы Украины в ответ на ее контрнаступление на юге.
За укрепление границ на севере отвечают местные власти и администрации, однако они сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.
"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта руководители северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем еще с мостами", - заявил он.
Руководитель штаба обороны Днепра отметил, что нынешние инициативы местных властей важны, однако война "никуда не делась". По его словам, сейчас следует создавать профессиональные рубежи, согласованные с ГШ ВСУ.
"Нужно занимать высоты и пристреливаться" - сказал Корбан.
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30.05.2022 16:43
+14
Хіба на окопах можна заробити? Для чого окопи Зеленському і його владі?
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30.05.2022 16:50
+6
они уже 120 архитекторов вызвали для восстановления Ирпеня
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30.05.2022 16:48
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Руководитель штаба обороны Днепра Корбан призвал Киев, Сумы, Чернигов и Харьков готовить усиленную эшелонированную оборону - РФ может атаковать северные границы Украины в ответ на ее контрнаступление на юге.
За укрепление границ на севере отвечают местные власти и администрации, однако они сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.
"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта руководители северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем еще с мостами", - заявил он.
Руководитель штаба обороны Днепра отметил, что нынешние инициативы местных властей важны, однако война "никуда не делась". По его словам, сейчас следует создавать профессиональные рубежи, согласованные с ГШ ВСУ.
"Нужно занимать высоты и пристреливаться" - сказал Корбан.
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30.05.2022 16:43 Відповісти
они уже 120 архитекторов вызвали для восстановления Ирпеня
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30.05.2022 16:48 Відповісти
А в Одессе убирают из центра заградительные блоки и ежи.
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30.05.2022 16:49 Відповісти
Готуються до здачі?
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30.05.2022 16:58 Відповісти
1.якщо у Генштабу ЗСУ ВПЕВНЕНІСТЬ,ЩО РАШКОСТАН В ОДЕСУ НЕ ПРОРВЕТЬСЯ- ЗМІСТУ НЕМАЄ ТРИМАТИ ПРОТИТАНКОВІ ЗАГОРОДЖЕННЯ.

2.в УКРАЇНИ ПЗРК -ВЖЕ З ЗАПАСОМ..
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30.05.2022 18:02 Відповісти
Хіба на окопах можна заробити? Для чого окопи Зеленському і його владі?
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30.05.2022 16:50 Відповісти
ти тупий як валенок дятел, однодневка ) Корбан що командує армією в нього є повноваження це робити. там є свої очільники і є генштаб.
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30.05.2022 19:01 Відповісти
Чернигов и Сумы убивали потому что никто не готовился к нападению. Вообще. У этого есть конкретные виновники
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30.05.2022 19:59 Відповісти
Брат двоюродный и Днепровской ТРО уже на границе с рашестаном в Сумской области. Правда их переформатировали в нацгвардию. Но все уже там.
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30.05.2022 20:40 Відповісти
Он что, генштаб возглавил, или из Днепра ему видней?
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30.05.2022 17:17 Відповісти
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30.05.2022 16:49 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 17:02 Відповісти
З окопу пишеш? Ікспьорд диванний
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31.05.2022 00:48 Відповісти
Ниипацца Контр Страйк!
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30.05.2022 20:37 Відповісти
 
 