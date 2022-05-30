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Прикордонники ведуть бій з російськими окупантами на Харківщині. ВIДЕО
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Зведений прикордонний загін у складі Сил оборони звільняє населені пункти від російських окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами прикордонники опублікували на своїй сторінці в соцмережі.
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Топ коментарі
+42 Светлана Науменко
показати весь коментар30.05.2022 16:43
+14 Ustym Karmaliuk
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+6 Andrey Shevchenko f5154a7a
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За укрепление границ на севере отвечают местные власти и администрации, однако они сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.
"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта руководители северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем еще с мостами", - заявил он.
Руководитель штаба обороны Днепра отметил, что нынешние инициативы местных властей важны, однако война "никуда не делась". По его словам, сейчас следует создавать профессиональные рубежи, согласованные с ГШ ВСУ.
"Нужно занимать высоты и пристреливаться" - сказал Корбан.
2.в УКРАЇНИ ПЗРК -ВЖЕ З ЗАПАСОМ..