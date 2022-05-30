Бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли БМП рашистів. ВIДЕО

Бійці 227-го батальйону Харківської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ захопили БМП рашистів з повними баком та боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ТрО ЗСУ.

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