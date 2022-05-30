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Бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли БМП рашистів. ВIДЕО
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Бійці 227-го батальйону Харківської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ захопили БМП рашистів з повними баком та боєкомплектом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ТрО ЗСУ.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 16:59
+13 Andrey Zharov
показати весь коментар30.05.2022 17:03
+12 Яр Холодний
показати весь коментар30.05.2022 17:26
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Будь ласка, зачекайте...
Обезбашені хлопці с тер-оборони, то т90 прорив підібють то коробочку відіжмуть.
Я донатив Кракену, як цим хлопцям на ніштяки помогти?
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!
Їде БМП з буквою Z(Zaшкварені в Україні) , а на ньому УКРАЇНСЬКИЙ прапор!!!!!!!
Слава ЗСУ!!!