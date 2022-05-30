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Бійці Харківської бригади тероборони затрофеїли БМП рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 227-го батальйону Харківської окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ захопили БМП рашистів з повними баком та боєкомплектом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ТрО ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці тероборони Харкова з трофейних мінометів знищили мінометний розрахунок рашистів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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30.05.2022 16:59
+13
молодцi!!!
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30.05.2022 17:03
+12
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

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30.05.2022 17:26
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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30.05.2022 16:59 Відповісти
А що буде я вони відіжмуть танк, аж до бурятії побіжуть свинособаки.
Обезбашені хлопці с тер-оборони, то т90 прорив підібють то коробочку відіжмуть.
Я донатив Кракену, як цим хлопцям на ніштяки помогти?
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30.05.2022 17:26 Відповісти
молодцi!!!
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30.05.2022 17:03 Відповісти
Смерть цапам!
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30.05.2022 17:06 Відповісти
пэрэмога!!!
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30.05.2022 17:09 Відповісти
Анекдот у тему.

- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
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30.05.2022 17:14 Відповісти
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

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30.05.2022 17:26 Відповісти
Останнє речення - вкрай актуальне, нехай бидлота відпрацьовує гріхи. Хоча у них стільки їх, що навряд чи відпрацюють на цьому світі.
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30.05.2022 17:59 Відповісти
Красава)))
Їде БМП з буквою Z(Zaшкварені в Україні) , а на ньому УКРАЇНСЬКИЙ прапор!!!!!!!
Слава ЗСУ!!!
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30.05.2022 17:35 Відповісти
Гарна новина! Давайте ще!
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30.05.2022 18:57 Відповісти
Значит нас доставать раша может, а нам нельзя. Мы так надеялись на него , но он не оправдал надежды.
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30.05.2022 19:43 Відповісти
 
 