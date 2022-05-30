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СБУ отримала доступ до телефона одного із кадирівців: В ньому "героїчні" бої із соснами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба Безпеки України отримала доступ до телефону одного із кадирівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами". Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини.

І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна" битва? Подивіться самі…" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
******* клоунские
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30.05.2022 17:17
+10
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30.05.2022 17:24
+9
Яка країна, така й "еліта" - віслюкодери
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30.05.2022 17:28
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******* клоунские
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30.05.2022 17:17 Відповісти
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30.05.2022 17:24 Відповісти
"Получай, крапива, сраная"!(с)
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30.05.2022 17:20 Відповісти
Які вони кончені ці вівце*оби)
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30.05.2022 17:21 Відповісти
Нормально. Пускай и дальше так ослоебы воюют. Они вернутся в Мацкву и свое наверстают
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30.05.2022 17:24 Відповісти
Овцелюбы дремучие. Ичкерия будет свободной от этих свиней
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30.05.2022 17:26 Відповісти
Яка країна, така й "еліта" - віслюкодери
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30.05.2022 17:28 Відповісти
Какие же конченые эти зверушки!
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30.05.2022 17:37 Відповісти
..дурдом на канікулах..)
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30.05.2022 17:39 Відповісти
Зато с happy end.
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30.05.2022 17:55 Відповісти
"Война - муня!
Главное - Тік-ток!"
генераллісімус А.В.Суворов
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30.05.2022 17:56 Відповісти
Надеюсь, забрали у трупа?
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30.05.2022 17:57 Відповісти
А може це й на краще, коли їх (кадировців) побільше назад на Рассію, на Маскву повернеться в більш-менш цілому вигляді
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30.05.2022 18:01 Відповісти
 
 