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СБУ отримала доступ до телефона одного із кадирівців: В ньому "героїчні" бої із соснами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба Безпеки України отримала доступ до телефону одного із кадирівців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами". Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини.
І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна" битва? Подивіться самі…" - йдеться в повідомленні.
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