СБУ отримала доступ до телефона одного із кадирівців: В ньому "героїчні" бої із соснами. ВIДЕО

Служба Безпеки України отримала доступ до телефону одного із кадирівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Із його вмісту, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами". Адже замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганщини.



І знаєте скільки дублів із пострілами РПГ потрібно зробити, щоб вийшли "яскравий" ролик і "масштабна" битва? Подивіться самі…" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО