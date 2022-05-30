УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17200 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
11 094 31
війна (56233) 30 окрема механізована бригада (133)

Бійці 30-ї ОМБр знищили БМП російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 30-ї окремої маханізованої бригади ЗСУ знищили БМП рашистів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З десяток по ходу вложили! Оцей п#дар-РПГешник по мені в'#бав", - бійці 30-ї бригади після бою рахують знищених ворогів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
30.05.2022 17:41
+14
І толька облако абгарєвших абосраних лаптєй взмила в нєбо...
показати весь коментар
30.05.2022 17:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.05.2022 17:41 Відповісти
+
показати весь коментар
30.05.2022 17:41 Відповісти
Гарно як.
показати весь коментар
30.05.2022 17:45 Відповісти
Я теж радію, але водночас і переживаю, щоб дощ не пішов і не загасив вогонь.
показати весь коментар
30.05.2022 18:01 Відповісти
Ага, а лапті висоооко літають!
показати весь коментар
30.05.2022 20:09 Відповісти
Рашисты явно панически драпали. С полными боевыми трофеями внутри БМП и сидели на броне, причем без БК. Феерический дебильный прорыв с награбленным на тот свет.
показати весь коментар
30.05.2022 18:03 Відповісти
Показал, как правильно объезжать мины на дороге - по полю. Класс.
показати весь коментар
30.05.2022 17:51 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
30.05.2022 17:56 Відповісти
І толька облако абгарєвших абосраних лаптєй взмила в нєбо...
показати весь коментар
30.05.2022 17:57 Відповісти
Ваш говно разлетелось
показати весь коментар
30.05.2022 17:57 Відповісти
ох ****!!! Красиво!
показати весь коментар
30.05.2022 17:58 Відповісти
Команди і мехвод всередині і троє-четверо - на броні Одного відділення нема Одного "жмура" підкинуло метрів на двадцять - може й "бярьозки" рідні встиг побачить з висоти?
показати весь коментар
30.05.2022 18:16 Відповісти
шо це було?
показати весь коментар
30.05.2022 18:26 Відповісти
протитанкова міна
показати весь коментар
30.05.2022 19:17 Відповісти
Ahtung Minen
показати весь коментар
30.05.2022 18:38 Відповісти
Оце так влучання!!! Як на диво!
Слава українським гарматникам!
показати весь коментар
30.05.2022 18:40 Відповісти
Он явно пытался объехать участок дороги по обочине. Вот интересно, где оказалась мина - на обочине или всё-таки на дороге? Но в любом случае рвануло классно! И башню похоже сорвало в процессе. 👍
показати весь коментар
30.05.2022 18:48 Відповісти
Гарна міна! Бетр на шматки розлетівся. Що там вже казати про тушки кацапів ...
показати весь коментар
30.05.2022 19:03 Відповісти
Гуманісти , не одного пораненого
показати весь коментар
30.05.2022 19:03 Відповісти
Ну ми ж не звірі . З гуманітарної точки зору не підкопаєшся . Ніяких страждань , окупанти навіть не зауважили , що їх порозривало на куски . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
30.05.2022 20:05 Відповісти
Якщо міна то що за *хлопок* на 10й сек.,а взагалі то не має значення,головне щоб в БМП був повний комплект,а то може просто пару орків за бухлом ганяли.
показати весь коментар
30.05.2022 19:11 Відповісти
може та бавовна була від прильоту або здетонувала перша міна
показати весь коментар
30.05.2022 19:19 Відповісти
зря он свернул на обочину
показати весь коментар
30.05.2022 19:17 Відповісти
Он не мог не свернуть, там половина дороги заблокировано чем то, принципе на это и был расчет когда минировали. ))
показати весь коментар
31.05.2022 13:34 Відповісти
Так радію таким влучним результатам, наче це мій постріл
показати весь коментар
30.05.2022 19:30 Відповісти
Супер ! Фантастично ! Чудовий постріл ! Слава ЗСУ !
показати весь коментар
30.05.2022 19:59 Відповісти
"Взрыв мозгов" и пропали без вести, кто-то на империи денежки не дождется.
показати весь коментар
30.05.2022 20:54 Відповісти
Гарно продумано.
показати весь коментар
30.05.2022 21:31 Відповісти
міна?
показати весь коментар
31.05.2022 10:54 Відповісти
Nice job guys!
показати весь коментар
31.05.2022 11:07 Відповісти
 
 