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Бійці 30-ї ОМБр знищили БМП російських окупантів. ВIДЕО
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Бійці 30-ї окремої маханізованої бригади ЗСУ знищили БМП рашистів.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+18 YU ST
показати весь коментар30.05.2022 17:41
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.05.2022 17:57
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