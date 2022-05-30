У Києві шахрай продав 800 фальшивих журналістських посвідчень із "акредитацією Міноборони". ВIДЕО

Кіберполіція та слідчі поліції Києва викрили зловмисника на виготовленні та збуті підроблених журналістських посвідчень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Офіційному Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції.

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Налагодив схему виготовлення фейкових журналістських посвідчень 57-річний директор видавництва. Таку послугу він рекламував на власному вебсайті.

Клієнт мав заповнити відповідну анкету на сайті, вказавши будь-яке ім’я та надіслати фото. Фігурант не здійснював жодних перевірок особи замовника, що давало змогу будь-кому отримати "офіційний" документ.

Також, за бажанням клієнта, правопорушник виготовляв прескарти, нібито акредитовані Міністерством оборони України.

Ціна фальшивого посвідчення становила від 3 до 5 тисяч гривень - залежно від терміну його дії. За попередніми даними, послугами фігуранта скористалися близько 800 клієнтів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють замовників фейкових посвідчень.