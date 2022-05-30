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Київ (13828) шахрайство (669) підробка (339) кіберполіція (297)

У Києві шахрай продав 800 фальшивих журналістських посвідчень із "акредитацією Міноборони". ВIДЕО

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Кіберполіція та слідчі поліції Києва викрили зловмисника на виготовленні та збуті підроблених журналістських посвідчень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Офіційному Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції.

Налагодив схему виготовлення фейкових журналістських посвідчень 57-річний директор видавництва. Таку послугу він рекламував на власному вебсайті.

Клієнт мав заповнити відповідну анкету на сайті, вказавши будь-яке ім’я та надіслати фото. Фігурант не здійснював жодних перевірок особи замовника, що давало змогу будь-кому отримати "офіційний" документ.

Також, за бажанням клієнта, правопорушник виготовляв прескарти, нібито акредитовані Міністерством оборони України.

Ціна фальшивого посвідчення становила від 3 до 5 тисяч гривень - залежно від терміну його дії. За попередніми даними, послугами фігуранта скористалися близько 800 клієнтів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють замовників фейкових посвідчень.
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Топ коментарі
+7
Дуже "правове" пояснення!
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30.05.2022 18:28
+4
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30.05.2022 18:21
+4
Десь 800 «журналістів» на передку шастає.
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30.05.2022 18:32
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30.05.2022 18:21 Відповісти
Дуже "правове" пояснення!
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30.05.2022 18:28 Відповісти
Чисто зЕбіли.
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30.05.2022 18:49 Відповісти
А "Застольні промови" Гітлера (то пак - "Малая Зеля" "Блазня") - це не "нарцисизм"?
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Это народ себе журналистские посвидченя делал, чтобы приобрести травмат.
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30.05.2022 18:31 Відповісти
таких журналистов, по слухам, в одном Киеве около 100к
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30.05.2022 18:48 Відповісти
Десь 800 «журналістів» на передку шастає.
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30.05.2022 18:32 Відповісти
Він збирав гроші для ЗСУ. "Свободу Дєточкіну!"
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30.05.2022 18:50 Відповісти
Этому "шахраю" уже можно "пришить" статью за диверсию
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30.05.2022 18:54 Відповісти
смекалистый тип...метит в советники президента
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30.05.2022 20:52 Відповісти
 
 