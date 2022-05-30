То чи дають нам Байден і США ракети та РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

96-й день Народної війни України.

Уряд США, схоже, близький до відправки в Україну реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, або MLRS. Росія називає такі поставки важкого озброєння провокаційною ескалацією конфлікту. Президент Володимир Зеленський та інші українські чиновники закликали поставити MLRS для протидії потужним російським бомбардуванням на Донбасі.

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