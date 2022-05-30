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То чи дають нам Байден і США ракети та РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

96-й день Народної війни України.

 Уряд США, схоже, близький до відправки в Україну реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, або MLRS. Росія називає такі поставки важкого озброєння провокаційною ескалацією конфлікту. Президент Володимир Зеленський та інші українські чиновники закликали поставити MLRS для протидії потужним російським бомбардуванням на Донбасі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент - решается судьба мира. Поэтому реакция премьер-министра Великобритании Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО - Италия, Франция, Германия и Венгрия - они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины Надежда на поддержку США, Польши, Британии, Прибалтов и др. стран
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30.05.2022 21:07
+8
eto prosto ****** rebjata....pridetsa etu "vladu" menjat v uskorenom tempe...uvi
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30.05.2022 21:04
+5
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30.05.2022 21:18
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Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что может быть отправлена в отставку.

На место Денисовой планируют выдвинуть Марьяну Безуглую, которая предлагала расстреливать (https://t.me/truexanewsua/48162) дезертиров. В числе кандидатов также Александр Качура и Николай Тищенко.

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy) | Прислать новость (https://t.me/kharkovtruexasend_bot)
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30.05.2022 21:01 Відповісти
eto prosto ****** rebjata....pridetsa etu "vladu" menjat v uskorenom tempe...uvi
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30.05.2022 21:04 Відповісти
Вона в обороні і контролює СБУ, нехай краще перейде на цю посаду і перестане писать тупі проекти
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30.05.2022 21:13 Відповісти
И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент - решается судьба мира. Поэтому реакция премьер-министра Великобритании Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО - Италия, Франция, Германия и Венгрия - они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины Надежда на поддержку США, Польши, Британии, Прибалтов и др. стран
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30.05.2022 21:07 Відповісти
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30.05.2022 21:18 Відповісти
все равно, дали понять, что по территории мордора бить нельзя
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30.05.2022 21:16 Відповісти
а от і вихлоп рейтерських медіарозносів...

30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня.
Тайваньские самолеты поднялись в воздух.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди самолётов: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.
https://t.me/charter97_org/74355
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30.05.2022 21:21 Відповісти
Короче... Наступает пауза до июня...с поставками и т.д.
Всем удачи...
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30.05.2022 21:21 Відповісти
РЗСВ українською
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30.05.2022 21:24 Відповісти
ленд-лиз это патроны, снаряды, джавелины и стингеры. И немного гаубиц. Все остальное будет одеяла, бинты, зеленка и тушенка. Но не в коем случае NASAMS и HIMARS
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30.05.2022 21:32 Відповісти
кацапськими скальпами
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30.05.2022 21:55 Відповісти
Netu oni dorogyje kak kazetsia 2.3mln stuka,tolko raketi te sto streliajet do 500 kilometrov dorogyje,no tex nedast
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30.05.2022 22:05 Відповісти
Автори правильно аналізують бездарність української журналістики. Абсолютно бездарні у військовій галузі.
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30.05.2022 21:38 Відповісти
Ерунда. По российской территории можно нанось удары и из мимомётов и любого тактического оружия. Явное стремление ослабить Украину, чтобы капитуляция россии не была безоговорочной.
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30.05.2022 22:07 Відповісти
ніхто нічого не дасть -війна буде довгою, штатам не потрібна швидка перемога України їм потрібна повільна економічна кончина рф...(((
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30.05.2022 21:54 Відповісти
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал Медведев.

З.І. Дайте вєдмєдєву магніт... чи може Байдену...
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30.05.2022 21:59 Відповісти
Dolzni stati dat staruju versiju MLRS staroj versiji te sto streliajet 70 kilometrov,a vot Himars ili ATAMCS nedast te sto mogut streliat 500 kilometrov.Ja tak ponimaju
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30.05.2022 22:03 Відповісти
нет. почитайте оригинал -вообще не давать .. И смысл давать старые с дальностью 30-70, если можно отправить грады из Европы.
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30.05.2022 22:34 Відповісти
CNN написали, что Байден решил не поставлять ракеты, которые могут бить по территории России Не хочет, типа, пересекать путинские красные линии.
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30.05.2022 22:26 Відповісти
Так що виявилось, що байден дає установки РСЗО MLRS і HIMARS в комплекті з ракетами на дальність 35км, 70км, 165км, а ракети на 310км - не дає. Але ніщо не заважає йому дати дозвіл прибалтам чи норвегам передати нам ці ракети для дієвої утилізації старих випусків з наступним відновленням їх арсеналів.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.
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31.05.2022 12:22 Відповісти
 
 