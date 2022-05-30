То чи дають нам Байден і США ракети та РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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96-й день Народної війни України.
Уряд США, схоже, близький до відправки в Україну реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, або MLRS. Росія називає такі поставки важкого озброєння провокаційною ескалацією конфлікту. Президент Володимир Зеленський та інші українські чиновники закликали поставити MLRS для протидії потужним російським бомбардуванням на Донбасі.
Топ коментарі
+9 Aleks T c3834cab
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На место Денисовой планируют выдвинуть Марьяну Безуглую, которая предлагала расстреливать (https://t.me/truexanewsua/48162) дезертиров. В числе кандидатов также Александр Качура и Николай Тищенко.
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30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня.
Тайваньские самолеты поднялись в воздух.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что среди самолётов: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.
https://t.me/charter97_org/74355
Всем удачи...
"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал Медведев.
З.І. Дайте вєдмєдєву магніт... чи може Байдену...
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.