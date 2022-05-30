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На пляжі Одещини виявлено і знешкоджено російську морську міну, - ОК "Південь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок шторму, що панував вчора в Чорному морі, російську морську якірну міну зірвало з кріплення і винесло хвилями на один з пляжів Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"На щастя пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в небезпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" звертають увагу всіх бажаючих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив.

Також дивіться: В Одеській області до берега прибило міну. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Росия скинула до 400мин. Есть якорные и другие. Могут устанавливаться на разные факторы воздействия. Лучше всего--расстреливать.
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30.05.2022 21:11 Відповісти
Капец, если мину викинуло на берег, и она не взорвалась, то как она собиралась взорваться под кораблем? Вот не поверю, что самоликвидатор был установлен на три месяца....
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30.05.2022 21:12 Відповісти
Очі є? Оті "роги" на міні - детонатори Вони знаходяться у верхній частині корпусу Коли міна зривається з ланцюга, то плаває так, що вони знаходяться над поверхнею води При ударі в борт судна корпус детонатора зминається і підривач спрацьовує А від чого він може зім"яться, коли міну просто прибоєм викинуло на пологий піщаний берег?
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31.05.2022 10:18 Відповісти
дали б дельфіну з американської лабораторії щоб доставив в порт севастополя
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31.05.2022 01:00 Відповісти
 
 