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На пляжі Одещини виявлено і знешкоджено російську морську міну, - ОК "Південь". ВIДЕО
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Внаслідок шторму, що панував вчора в Чорному морі, російську морську якірну міну зірвало з кріплення і винесло хвилями на один з пляжів Одещини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"На щастя пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в небезпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" звертають увагу всіх бажаючих відпочивати, що небезпека таких "сюрпризів" у пляжній зоні надто висока. І не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив.
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Aleks T c3834cab
показати весь коментар30.05.2022 21:11 Відповісти Мені подобається 1
piter piter
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