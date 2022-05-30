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Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Схеми" отримали від одного з розвідувальних органів України ексклюзивні аудіозаписи, на яких російські полковники обговорюють керівників так званої "спецоперації" Росії в Україні. Один – полковник РФ Власов, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015. Інший – військовий медик Ковтун, родом з Вінничини, має чимало родичів в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це один із фрагментів розмови двох російських полковників:

"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…", – каже на перехопленні один з них.

– Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь", – відповідає йому інший.

Один зі співрозмовників – військовослужбовець Збройних сил РФ Максим Власов з позивним "Югра". Згідно з даними СБУ та розслідувачів Bellingcat, він один із відповідальних за обстріл Маріуполя із "Градів" 24 січня 2015 року. Тоді загинуло близько 30 людей, більше сотні отримали поранення.

Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - ЗМІ 01

"Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли", – каже Власов на перехопленні.

Із 2018 року Власов в українському розшуку – за той самий обстріл Маріуполя. За цей період Власов з підполковника доріс до звання полковника та станом на квітень цього року займає керівну посаду в артилерійській службі штабу 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Також переведений в аналітичний відділ штабу 1-ї танкової армії, командний пункт якої розгорнуто в Бєлгородській області Росії.

Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - ЗМІ 02

Також читайте: "Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисти готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти у наступ, - перехоплення СБУ. АУДIО

А ось один із прикладів його "аналітики". Власов говорить про російського міністра оборони:

"Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

Журналісти також встановили співрозмовника Власова – це російський військовий медик на ім’я Віталій Ковтун. Ось його оцінка дій керівника Міноборони:

"Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?"

Далі співрозмовники говорять про інших військових керівників, з оточення Шойгу.

Зокрема, про генерал-полковника Павла Плата – радника міністра оборони та начальника контрольно-наглядового управління Міноборони РФ. А до 2013 року – високопосадовець МНС.

"Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь", – каже Власов.

Під час розмови військові дають характеристику і відповідальному за командування російськими військами у війні з Україною – 60-річному генералу армії та герою Російської Федерації Олександру Дворнікову.

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот", – описує генерала Власов.

Не задоволені співрозмовники і командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайком.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "‎кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные", – каже Ковтун.

Окрім походу "з вилами на Кремль", військовий Ковтун говорить з Власовим про обстріли цивільних об’єктів та мирних жителів:

"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

Читайте: "По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - росіянки агітують своїх чоловіків звільнятись з армії та повертатись додому. АУДIО

Віталій Ковтун – військовий медик Наро-Фомінського військового госпіталю в Росії, полковник.

Перехоплення розмови двох полковників армії РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - ЗМІ 03

Як з’ясували "Схеми", Віталій Ковтун, який говорить про необхідність бомбити Україну, – уродженець села Жабокрич Крижопільського району Вінницької області.  має багато родичів в Україні. Наприклад, сестра зазначає, що живе в Києві. І публікує світлини з середмістя. Ще одна сестра мешкає під Вінницею.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь", – каже Ковтун у перехопленні.

Українець за походженням, а нині російський військовий медик Ковтун на перехопленнях також закликає помститися за крейсер "Москва":

"С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Військові РФ чинять масові звірства навіть на території Росії, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+49
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30.05.2022 23:11
+38
жалуеца но смиренно выполняет приказы, натуральный кацап, с большой буквы К
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30.05.2022 23:00
+28
П***а ребятам б**ь, полный п***ц н***й, пи***сы Шойгу с генералами будут их тр***ь б**ь.
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30.05.2022 23:02
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жалуеца но смиренно выполняет приказы, натуральный кацап, с большой буквы К
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30.05.2022 23:00 Відповісти
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30.05.2022 23:01 Відповісти
П***а ребятам б**ь, полный п***ц н***й, пи***сы Шойгу с генералами будут их тр***ь б**ь.
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30.05.2022 23:02 Відповісти
Але,великі стратеги:- ракетами закидати, їх придурнів повинні злякатися!!! Вбоге довбойобене стадо. Риториячно звідки манкурти,й що є :- довбойоби. Баби,в нас дійсно диряві
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31.05.2022 00:02 Відповісти
"Они матом не ругаются, они им разговаривают"
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31.05.2022 00:33 Відповісти
-- С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й. -- сказал полковник Ковтун и грязно выругался.
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31.05.2022 06:42 Відповісти
це і є справжній хрюцке ізик
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31.05.2022 07:16 Відповісти
енто "истиый русский язык"
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31.05.2022 08:31 Відповісти
кацапи вивчіть нарешті що путін-)(уйло!
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30.05.2022 23:07 Відповісти
а де би їм якийсь шойгу не п...с би взявся, коли вони оба п...си!
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30.05.2022 23:07 Відповісти
Или плюс два отсосовника)
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30.05.2022 23:11 Відповісти
полковник же
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31.05.2022 01:24 Відповісти
Ими займется Кадыров.
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31.05.2022 07:01 Відповісти
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30.05.2022 23:11 Відповісти
Велікій і могучій руzький язик...
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30.05.2022 23:11 Відповісти
Ублюдки
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30.05.2022 23:11 Відповісти
Нам в этой ситуации нечего радоваться, кукарекают на руководство, но приказы тупо выполняют несчитаясь с жертвами. А этими персонажами займётся военная контрразведка и результаты будут для них плачевны, нквд в Рашке работает. Нам о своих бойцах надо думать, особенно тех, кто не вылазит 3-й месяц подряд из боёв, люди не железные и усталость чувствуется, мягко говоря
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Отлавливаются родственники которые в Крыжополе, а это судя по всему папа-мама этого медика. Старенькие, за 70 но вполне еще повисеть на смереци смогут. Не стоит нам играть в гуманность с убийцами. Не мы это начали.
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Во-первых, ему на них пофиг. А во-вторых (last but not least), украинцы отличаются от вас кацапов и подобные предложения вызывают только отвращение.
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30.05.2022 23:20 Відповісти
Після того як ми з родиною провели перші два тижні з початку війни в Ірпені, то мені на твій пацифізм насрати. Як і на життя любої прокацапленої тварюки. Незалежно від віку та статті. Зрозуміло, моралізатор?
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31.05.2022 08:41 Відповісти
Дворников этих петухов в пекло отправит.не жильцы
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30.05.2022 23:16 Відповісти
Гаррний перехват, але цей дріб'язок вже надоїв...
Дайте перехват розмов ШОЙГУ з ПАТРУШЕВИМ!
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30.05.2022 23:16 Відповісти
Патрушев: Ты бл*** олений х*й, я бл*** тебя ******** ******, ******* ***** на *** ******, ********** ********, мать ****** **** ********* ****** ******, **********... (і ще на кілька сторінок суцільні зірочки) 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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31.05.2022 04:20 Відповісти
и вот таких манкуртов ковтунов пи****савов, б**ь, полньіх, б**ь уе**нов, б**ь, ган**нищев - половина єрєфии. а Плат, кстати командиром полка бьіл в САВО
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30.05.2022 23:17 Відповісти
Власне стосовно ВР, "дома правітєльства" - їх нищити не планувалося і не планується.
Саме ВР і політичні урядовці як є на сьогодні в Україні, абсолютно влаштовують і чудово вписувались і продовжують гармонічно вписуватися у плани крємля.
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30.05.2022 23:19 Відповісти
Они прекрасно знают, что центральные станции метро в Киеве выдержат удар даже мегатонной боеголовки. Тонкий намек на бункеры под ОП и МО. Управление армией не прервется. Наносить удары тактическими ядерными боеприпасами 30-50 кт по нашим войскам тоже абсолютно бессмысленно с военной точки зрения, так как все рассредоточены. А больше кацапы ничего сделать не могут, от слова совсем, потому и бесятся в бессильной злобе. Могут в небе над Киевом взорвать тактическую ядерную фуйню чисто для устрашения, а посрать. Не представляю, чем нас можно теперь напугать
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31.05.2022 00:19 Відповісти
пох на кацапів... шо там с Сєвєродонєцьком і Лісичанськом .?
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30.05.2022 23:19 Відповісти
Та в нас своїх таких бригадних генералів та підполковників вистачає. Як там в раші призначають , то їх справи. Нехай схеми про наших розкажуть.
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30.05.2022 23:19 Відповісти
Если убрать все звездочки , останется 1 предложение только. Роисся говно, путин ла ла ла.))) Ну дык это мы знаем)))
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30.05.2022 23:21 Відповісти
Ну-ну... в центр Києва, історичний регіон часів Русі, навіть нацисти не сміли його руйнувати, навіть совок не став руйнувати Софію, правда Франція особисто просила, але все таки.
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30.05.2022 23:22 Відповісти
Думаю, там процентов 90 с такими мыслями. Если решили опубликовать именно их разговоры, то явно для ФСБ. То ли толковые, то ли военные преступники, то ли и то и другое
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30.05.2022 23:24 Відповісти
Как же теперь у недополковников очко заиграло, когда они поняли что их "записали"
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30.05.2022 23:25 Відповісти
"Путин - пид#рас, Шойгу - гонд#нище, Дворников - легенда по у#банству".
Не могу не согласиться.
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30.05.2022 23:27 Відповісти
Та п*здец, прям **** нах*й от души бл*ть сказал, е[b]ать-пердеть.
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31.05.2022 00:33 Відповісти
А сколько базаров ведутся не по телефону ....
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30.05.2022 23:35 Відповісти
Тепер порахуймо всі разом кількість зірочок у даному тексті
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30.05.2022 23:58 Відповісти
"Да разъе*ись оно злое*учим трехх*ёвым прое*ом через семь архиз*лупных ворот второй елдожопинской п*зды с ********дским присвистом и лыковым переплясом", - сказал полковник, после чего не выдержал и выматерился в три этажа.
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31.05.2022 00:23 Відповісти
На палубу крейсера масква вышел боцман. Увидел, что настрала чайка, повторил Ваши слова, после чего грязно выругался и вернулся в каюту
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31.05.2022 00:58 Відповісти
Іще згадалося (мовою оригіналу):

Чувак с любовницей сидят в кафе. Он видит проходящего по улице человека и говорит даме:
- Смотри, вон идёт мой начальник. Очень неприятный тип, скажу честно. Е[b]ливый ох*ярок, п*здобол гондонистый, з@лупа конская, мудозвонище и вообще проп*здоватый х*еглот.
Она (достаёт из сумочки блокнот и ручку):
- Продиктуй, пожалуйста, ещё разок, только помедленнее. Понимаешь, это мой "горячо любимый" муж. И я при случае хочу высказать ему эту точнейшую характеристику...
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31.05.2022 02:17 Відповісти
Великий рузке ейзык. Дегенераты обсуждают дебилов. Такие же конченные, просто ещё растут в должностях.
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31.05.2022 00:04 Відповісти
Русиш культуриш, а х..лиш!
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31.05.2022 00:18 Відповісти
Як сказав би Митець, "чути противні п'яні матюки".
І дійсно, якщо із цих спічів вичавити все матюччя, то у сухому залишку буде кілька кострубатих речень
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31.05.2022 00:17 Відповісти
Сцикливі 3.14дари! А той перший навіть не подумав що йому можуть з України дзвонити, одразу у ФСБ хотів скаржитися.
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31.05.2022 00:29 Відповісти
Зате Зезрадники в Україні працюють на повну.
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31.05.2022 00:41 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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31.05.2022 00:44 Відповісти
Рашисска мразота беснує що не вийшло "льогкай прагулкі" .... беснують що отримують отпір. Але вбивства цивільних їх не хвилює.
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31.05.2022 01:16 Відповісти
Всё, господа полковники-х*ёвники - п*здаутюг нагрянул, бл*ди ё[b]аны. Так что снимайте х*й, чешите шляпу, е[b]антропы *** порнографические.
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31.05.2022 01:17 Відповісти
Їм треба ламати життя і робити його максимально веселим. Щоб вони очікували сюрпризів із відусіль.
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31.05.2022 01:30 Відповісти
Вялікій і магучій мокшано-чухоно-мордовско-єрзянє-******** діалєкт.
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31.05.2022 02:19 Відповісти
Наиболее употребимое слово "великого" языка это "б..дь". Далее по употребимости идут с десяток других слов так называемой нецензурщины. А только потом идет цензурщина.
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31.05.2022 03:55 Відповісти
Царек их не тронет, и Пуйло на деле делает именно то о чем они просят и завывают, ну Крещатик еще не успел разрушить..
Невиновных там нет, есть Лия Ахеджакова, но в в абсолютных величинах, такие как она - статистическая погрешность, все остальные хотят решить "украинский вопрос", уничтожить украинцев.
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31.05.2022 05:17 Відповісти

фотки фотки фотки фотки фотки фотки
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31.05.2022 06:21 Відповісти
этому ковтуну ***** . ******* кремлевскому ***** . фашисту ***** ***** . животному двуногому ***** --- вставить в жопу гранату ***** и чеку сорвать . чтоб на куски тварюку разорвало *******
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31.05.2022 06:30 Відповісти
Язык мой -враг мой. Уже ,наверное в подвале лубянки сидит
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31.05.2022 06:42 Відповісти
Наші яничари більше ненавидять українців, ніж самі́ москалі! Ще ленін щось писав про "обрусєвших інородцев", які можуть переплюнути кацапів у нена́висті до свого народу. Іуди, ****!
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31.05.2022 07:30 Відповісти
В фээсбэ ************ на них и сидеть этим тварям после швабры на бутылке.
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31.05.2022 08:50 Відповісти
Молодці СХЕМИ, так тримати, хай окупанти після таких оприлюднень розмов перегризуться, як павуки в банці!
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31.05.2022 09:45 Відповісти
если в рашке такие полковники то можете себе представить какие там рядовые!
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31.05.2022 09:59 Відповісти
Чему удивляться у них мат --- как добрый день
А вообще он должен был как ,, турист ,, приехать в Украину
С мешком на голове
И тут с ним пусть разбегаться родственники 30 погибших
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31.05.2022 10:30 Відповісти
 
 