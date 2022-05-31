На Донбасі зібрано максимум бойової потужності армії РФ, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення Президента України Володимира Зеленського на 96 день повномасштабної війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. Я вдячний нашим захисникам і захисницям, які, попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону.
Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємося до тієї точки, в якій Росії доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх убитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
... как много дум рождает он...
" ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.
Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."
Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
На учения в декабре 2021 и январе 2022 выдавали по 5 литров на борт. Больше не было. Т.к. минобороны провалило закупки топлива в 2021 году, отменив 70% тендеров. Об этом тоже писали, тот-же Бутусов тут на Цензоре. Это два.
По сообщениям власти наши НПЗ сейчас стоят из-за разрушений. В стране бешенный дефицит ГСМ. Логистика новых поставок не налажена. Обещают только к концу июня закрыть этот вопрос. Так откуда у вас взялся запас?
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
Йде війна.
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
Не знаю, чого цього нелоха ще не завалили. Я би видав Героя України тим людям котрі провели б зачистку від сміття що прийшло до влади.