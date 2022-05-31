На Донбасі зібрано максимум бойової потужності армії РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського на 96 день повномасштабної війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слов'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. Я вдячний нашим захисникам і захисницям, які, попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів, героїчно тримають оборону.

Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємося до тієї точки, в якій Росії доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх убитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться!", - сказав Зеленський.

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