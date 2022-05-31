Окупанти влучили в будинок із двома дітьми на Миколаївщині, - Кім. ВIДЕО

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом", - написав він.

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