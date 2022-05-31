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Окупанти влучили в будинок із двома дітьми на Миколаївщині, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Засранці влучили в дім із двома дітьми. Діти живі. Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом", - написав він.

Також дивіться: Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Пожалуйста, Ким, срочно отправьте этих детей за границу.
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31.05.2022 09:53 Відповісти
А веселый видосик от Кима где? Пора новый орден зарабатывать!
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31.05.2022 09:55 Відповісти
Виталя, надеюсь видосик снимал не возле их дома?
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31.05.2022 10:45 Відповісти
Чому досі не знищуються житлові квартали в Росії та Білорусі? Великі підозри, що українська влада допомагає Росії і їй не вигідно закінчувати війну.
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31.05.2022 15:58 Відповісти
І це голова обласної військової адміністрації колись півмільйоного міста???
Мабудь це найкращий жарт неЛоха.
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31.05.2022 21:19 Відповісти
Засранці влучили в дім? Засранці - це коли би насрали би в домі, а якщо влучили в дім ракетою, то не засранці, а вибл...кі Всесвіту!
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31.05.2022 21:39 Відповісти
 
 