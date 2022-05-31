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Наслідки обстрілів Авдіївки російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти безперервно обстрілюють Авдіївку, знищуючи інфраструктуру та житлові будинки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, українські воїни тримають оборону, попри проблеми з постачанням - окупанти обстрілюють основні шляхи доставки боєприпасів.

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Автор: Сергій Яковенко
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31.05.2022 10:34 Відповісти
 
 