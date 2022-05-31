Наслідки обстрілів Авдіївки російськими окупантами. ВIДЕО
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Російські окупанти безперервно обстрілюють Авдіївку, знищуючи інфраструктуру та житлові будинки.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, українські воїни тримають оборону, попри проблеми з постачанням - окупанти обстрілюють основні шляхи доставки боєприпасів.
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показати весь коментар31.05.2022 10:34 Відповісти Мені подобається 1
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