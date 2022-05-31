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Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує російську БМП. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищив російську БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.
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