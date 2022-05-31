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Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує російську БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищив російську БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення САУ рашистів з ПТРК "Стугна-П" на відстані 5 км. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Це не Танька там шухерить?
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31.05.2022 10:48
+7
Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
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31.05.2022 11:09
+7
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!
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31.05.2022 11:49
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Це не Танька там шухерить?
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31.05.2022 10:48 Відповісти
Таньку ЗЕлене ДБР шухерить
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31.05.2022 10:59 Відповісти
Скоріше вона їх.
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31.05.2022 11:41 Відповісти
Експортний варіант. Помітні арабські літери.
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31.05.2022 10:52 Відповісти
гундосые не закупили пока великостроили вроде со своим Тараном, которого назначили в Словению, которая сильно помогла..... это плевок, притом даже - тугая струя "благодарности".
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31.05.2022 10:55 Відповісти
Таран щеголяє по Словенії в червоних тухлях і дуже задоволений.
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31.05.2022 11:09 Відповісти
Классная денацификация
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31.05.2022 11:24 Відповісти
СтугнадеБМПизация кацапов....
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31.05.2022 11:37 Відповісти
Їдуть кацапи на БМП по Україні І тут доганяє їх "Стугна":
- Хлопці! не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячий "хахлушок"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!
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31.05.2022 11:49 Відповісти
як там у кацапонаселенія: - прелестно. **@ть!
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31.05.2022 15:50 Відповісти
 
 