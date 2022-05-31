"Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловйов - італійському журналісту про нерухомість у "фашистській" Італії. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив італійському журналісту, що раніше в Італії "любили и помнили русских".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме тому Соловйов і придбав нерухомість у цій країні.

"А теперь вы все поменяли", - дорікнув італійцю Соловйов.

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