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Італія (996) нерухомість (323) пропаганда (2562) Соловйов (133)

"Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловйов - італійському журналісту про нерухомість у "фашистській" Італії. ВIДЕО

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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив італійському журналісту, що раніше в Італії "любили и помнили русских".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме тому Соловйов і придбав нерухомість у цій країні.

"А теперь вы все поменяли", - дорікнув італійцю Соловйов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловйов погрожує канцлеру Німеччини "культурной миссией" Росії в Берліні. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно . .
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31.05.2022 11:25
+49
нахрена соловьеву виллы в стране НАТО зачем так было унижаться в проклятой гейропе
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31.05.2022 11:25
+35
Кому это в Италии было делать нехрен,как общаться с этим долбо@бом соловьёвым?😧
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31.05.2022 11:27
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любовь слепа-полюбишь и козла!
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31.05.2022 11:23 Відповісти
нахрена соловьеву виллы в стране НАТО зачем так было унижаться в проклятой гейропе
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31.05.2022 11:25 Відповісти
Заднеприводному соловью переобуться в воздухе проще чем воробью обгаживать случайных прохожих. Страна тридварасов...
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31.05.2022 11:32 Відповісти
Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно . .
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31.05.2022 11:25 Відповісти
Кому это в Италии было делать нехрен,как общаться с этим долбо@бом соловьёвым?😧
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31.05.2022 11:27 Відповісти
А они не могут отличить журналиста от пропагандиста. Им сложно понять, что вещатель из теледырки может сознательно нести откровенную туфту, что журналистика и проституция в Росдуре это одно и тоже...
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31.05.2022 11:35 Відповісти
Это не общение. Его просто троллят, прикалываются... (и прочие синонимы, которые приходят Вам в голову). А мне понравилась фраза Maksim Perepelitca: "Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно"
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31.05.2022 11:40 Відповісти
Ніііі навпаки потрібно, даже більше - він в прямому ефірі назвав італянців фашистами долбойоб не хай ще говорять .... може Європа прозріє ...
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31.05.2022 13:37 Відповісти
Шапиро таки стал гусский. Но итальянцы его всё равно не любят.
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31.05.2022 11:29 Відповісти
А четыре зачем? Одной мало?
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31.05.2022 11:30 Відповісти
так инвестиции, батенька!
Вся его недвижимость постоянно растет в цене, ведь она на озере Комо!
Ну, в самом деле, не в Сочи же ему свои 30 серебренников тратить!
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31.05.2022 11:44 Відповісти
В ціні то вона може не тільки рости, а і падати в період фінансових криз.
Та головне для нього, що він вклав таким чином свої мільйони і за необхідності може здавати в оренду ті вілли.
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31.05.2022 12:07 Відповісти
у него нет уже никакой недвижимости на комо
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31.05.2022 14:29 Відповісти
Тепер цей підер може купляти вілли за Уралом хоч скільки і візи не треба, і фашистів не має, і мошкара всіх рускіх любить)
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31.05.2022 11:30 Відповісти
А яка ж італійка нормальна буде "любов крутить" з алкашом безбашенним, якого вже "бєлка" регулярно відвідувать почала?
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31.05.2022 11:31 Відповісти
Вечерний Мудозвон имел 4 виллы в Италии, а в недалёкой перспективе у него будут вилы в жопе
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31.05.2022 11:32 Відповісти
можна подумати.. якби він знав то побудував би віллу у тагилі)
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31.05.2022 11:32 Відповісти
Когда я родился в дохлом сссре зарплата отца в 1969 г.была рубль в день и рано дома
Вовик ты идиот тупой пропагандон...Ольга ********* умнее...
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31.05.2022 11:34 Відповісти
На голубом глазу: вы фошызды! Вы пришли на мою хрюсскую землю! А хрюсия на вашу землю не приходила!!
Как можно вести осмысленную беседу с таким дегенератом?!
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31.05.2022 11:35 Відповісти
Итальянцы самые зазомбированные в Европе, а правительство Италии на конверте у Пу (после сербов).
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31.05.2022 11:35 Відповісти
Так то итальянские гаубицы крошат кацапов. С зомбированностью это не вяжется. Есть ли продажные личности, которым греет карман кровавая монета кремленов? Без сомнений да. Но в целом народы ЕС настроены очень негативно к хрюске.
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31.05.2022 11:48 Відповісти
сколько тех гаубиц...
вы послушайте любителей русского мира в италии
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
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01.06.2022 00:31 Відповісти
побільше хай запрошують таких як це жирне кацапське чмо-тільки так італьяшки швидше зрозуміють реальність і хто такі насправді "рюскі" і їхня пропаганда
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31.05.2022 11:36 Відповісти
tak a zachem italiancy voobshe etomu lainu slovo dajut ? dlja kovo etot skulezh ?
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31.05.2022 11:37 Відповісти
В Костроме себе теперь строй домик. В садовом товариществе.
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31.05.2022 11:40 Відповісти
всюди їх ******* "асвабадітелей ху.євих"... куда би не прийшли то всюди нагадять. Дивно чому вони всі так пруть в той ненависний Захід??? а як же скрепи десь під Сочами чи Новоросійськом???
На рахунок "асвабадітєлєй": недавно прочитав описи російсько-турецької війни в Болгарії в кінці 19-го століття. Тоді цар Алєксандр по моєму ввів контингент на Балкани. Цікаві розповіді очевидців які побачили своїми очима Болгарію. Виявилось що їх там ніхто не чекав і не запрошував. Ніякого турецького гніту там не було. Очевидець пише що православних храмів було в десятки раз більше мечетей, а в суспільстві була релігійна толерантність. Болгари жили заможно і кацапи були здивовані що рядовий болгарський селянин мав гарну хату, землю де все вирощував, виноградники і ніхто його не утискав. Болгари ненавиділи росіян і питали - навіщо ви прийшли?
Епоха спливає але нічого не міняється. Навіщо ви прийшли??? Унітази грабувати в заможніх українських сільських хатах?
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31.05.2022 11:40 Відповісти
Бреши та не **********. В Османській імперії, де було право шаріату, ніякої толерантності до невірних не було. Там з часів завоювання Болгарії османами було кілька великих повстань проти окупантів і чорт зна скільки локальних. Поцікавився б краще, звідки взялись болгари в Бесарабії.
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31.05.2022 12:29 Відповісти
Пусть покупает виллы в Мурманске.
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31.05.2022 11:42 Відповісти
Нах йому вілли в Європі, нехай сидить собі в своєму мухосранську...
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31.05.2022 11:42 Відповісти
так багато хочеться сказати з приводу Соловьова, але нема таких слів для такого покидька українською мовою...
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31.05.2022 11:43 Відповісти
Рафинированный кацапофашизм.
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31.05.2022 11:43 Відповісти
Тут фишка круто крутитсЯ..

На учредительном з'їзді фашистскої партіі Беніто Мусоліні у 1921 році була присутня партія РСДРП на чолі з соратником Сраліна Вороновим...усього було 5 осіб краснопузих...
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31.05.2022 11:45 Відповісти
Десь читав, що Беніто в молодості був особисто знайомий з Ульяновим-Леніном.
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31.05.2022 12:31 Відповісти
Купил,потратил там евро - всё,на этом твоя миссия для итальяшек закончена,теперь езжай в Венесуэлу,Беларусь,Иран,к хамасовцам пошелести купюрами там,там тебя тоже будут любить.
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31.05.2022 11:50 Відповісти
"на юга Аффгана" до талібів, як варіант там теж "тяпло и мухи не кусают"
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31.05.2022 15:19 Відповісти
Злые языки кажуть шо путлэра павесють на красной площади вниз башкой...как и Муссолини с женой...и висеть буде фюрер кремля цілу неділю... фошЫздЫ...рюZkaво мира...Коли??це свято?
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31.05.2022 11:53 Відповісти
дехто робить вигляд що вас "*******". На самому ділі вас всі ненавидять. Навіть ті ж турки куди кацапи так пруцця відпочивати їх ненавидять, але роблять вигляд що все нормально. Нічого особистого.. бізнес. Розмовляв з турками - всі ненавидять кацапів. Там регіон Анталія тільки і живе за рахунок туризму
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31.05.2022 11:57 Відповісти
Они его любили, а потом, вдруг, превратились в фашистов. А когда превращаешься в фашиста, то никого любить уже не можешь по определению.
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31.05.2022 11:57 Відповісти
***. Як бісить ця споконвічна кацапська ромашка "любить - не любить". А просто по-людськи неможна себе вести. Без усілякої любові - просто з повагою до оточуючих та з добром к сусідам? Ні, треба десна в десна цілуватись звісно що з кацапнею в пріоритететі, або геть війну розпочинати. Третього не дано. Кацапи пропащі. Немає в них майбутнього на цій планеті.
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31.05.2022 11:58 Відповісти
как сказал Гордон у этого ******** не лицо а отвратительное *****!
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31.05.2022 12:05 Відповісти
Будет ему шикарная вилла на Колыме в старости..
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31.05.2022 12:06 Відповісти
Логика - пиз....ец. Фашизм был в Италии, но фашисты, они родом из Германии. Логично? Да!
Страны куда не заходили нацики и фашики, США, Канада, Швейцария, Исландия и.т.д. могут не признавать фашизм на том основании, что те не приходили на их территорию. Логика!!
Хотя за Исландию не уверен, там, все таки, главный нацистский концлагерь был.
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31.05.2022 12:12 Відповісти
все стает на свои места, когда понимаешь сами терминьі, их зтимологию, что они означают. Тогда весь пропагандонский мусор отпадает
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31.05.2022 15:20 Відповісти
Гитлеровцы,пока воевали с поляками,бритами и французиками, тоже были любимыми для совкового народца,даже телеграмму адику прислали с поздравлениями о взятии Парижа,но потом,когда бомбы посыпались на их головы любовь прошла,итальяшки услышали звуки взрывов в Европе и нежные чувства испарились,как роса на солнце.
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31.05.2022 12:19 Відповісти
Замість краєвидів озера Комо будеш насолоджуватись краєвидами Ніжнєго тагіла та нюхати свіже повітря Челябінська.
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31.05.2022 12:21 Відповісти
А гарно ж там, хай йому чорт! Довелось там побувати колись.
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31.05.2022 12:35 Відповісти
гебельз отравился отравился вместе с женой и детей своих отравил...
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31.05.2022 12:24 Відповісти
Работал в Турции. И могу уверенно сказать, что турки не любят русских, но очень любят их деньги. Думаю, что в Италии где-то так же было.
Но, к сожалению, есть страны в Европе, где русских действительно любят. Сербия, Греция, Болгария. В той же Венгрии ситуация не однозначная. До того, как Орбан начал активную пропутинскую риторику, венгры не любили русских. Но Орбан контролирует все ведущие СМИ и пропаганда там работает не хуже, чем в Мордоре. И сейчас большинство венгров не то чтобы прямо "любит русских", но относится к ним положительно.
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31.05.2022 12:28 Відповісти
твоя вилла драный соловей на троекуровском кладбище,вафлистом ты был и сдохнешь им.
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31.05.2022 12:32 Відповісти
...а чого ті патріоти руzzкава міра не купляли вілли в тамбавських-башкирських губєрніях, а в ненависній гейропі? Шкода, що безмозгле насєлєнія кацапії не може зрозуміти, що живуть в гавні по-пояс та воюють за те щоб гавно було по-глотку і можна було хлєбати не згинаючись. Звичайно, якщо б ми мали адекватну реакцію Європи на кацапію, то всі ті кацапи, що живуть в Європі та підтримують х..йла, мали б бути депортовані, тому що на 90% це агенти фсб, здатні у вмпадку чогось шкодити в країні проживання.
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31.05.2022 12:38 Відповісти
Брешет и глазом не моргнет (по привычке): эта продажная тварь и гнида даже не "русский"!
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31.05.2022 13:02 Відповісти
І зновуж таки , вожаки кацапів купують вілли не в сонячному мурманську !

******** повинен бути знищений
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31.05.2022 13:02 Відповісти
ніхерово так х!йло бабла башляє за собачу роботу,
чого цей мудак не купив дачу десь під засранськом якимсь, а преться в ненависну європу
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31.05.2022 13:11 Відповісти
Європейці ******* різних екзотичних тваринок, особливо якщо ті приносять бабло. Але зараз вже й бабла не достатньо, коли розібралися наскільки ті тваринки мерзенні та агресивні. Таке було в Європі з бійцівськими собаками.
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31.05.2022 13:33 Відповісти
Душа пропагандона,поменявшего национальнось,жаждет любви,сходи в гейклуб и будь там душечкой,будет тогда тебе любовь.
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31.05.2022 14:40 Відповісти
кацапи, взагалі, відповідають за свій базар?
скоро їх взагалі ніхто серйозно не буде сприймати... хоча, мабуть, вже
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31.05.2022 15:16 Відповісти
А теперь Соловьёв может купить вилы и впасть в кому.
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31.05.2022 20:34 Відповісти
РФ ОБМАНЩИКИ !!! АТАКУЙТЕ ИХ !)
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01.06.2022 00:16 Відповісти
 
 