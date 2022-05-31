"Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловйов - італійському журналісту про нерухомість у "фашистській" Італії. ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов заявив італійському журналісту, що раніше в Італії "любили и помнили русских".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме тому Соловйов і придбав нерухомість у цій країні.
"А теперь вы все поменяли", - дорікнув італійцю Соловйов.
Топ коментарі
+52 Maksim Perepelitca
показати весь коментар31.05.2022 11:25
+49 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар31.05.2022 11:25
+35 Garry Grant
показати весь коментар31.05.2022 11:27
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Будь ласка, зачекайте...
Вся его недвижимость постоянно растет в цене, ведь она на озере Комо!
Ну, в самом деле, не в Сочи же ему свои 30 серебренников тратить!
Та головне для нього, що він вклав таким чином свої мільйони і за необхідності може здавати в оренду ті вілли.
Вовик ты идиот тупой пропагандон...Ольга ********* умнее...
Как можно вести осмысленную беседу с таким дегенератом?!
вы послушайте любителей русского мира в италии
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
На рахунок "асвабадітєлєй": недавно прочитав описи російсько-турецької війни в Болгарії в кінці 19-го століття. Тоді цар Алєксандр по моєму ввів контингент на Балкани. Цікаві розповіді очевидців які побачили своїми очима Болгарію. Виявилось що їх там ніхто не чекав і не запрошував. Ніякого турецького гніту там не було. Очевидець пише що православних храмів було в десятки раз більше мечетей, а в суспільстві була релігійна толерантність. Болгари жили заможно і кацапи були здивовані що рядовий болгарський селянин мав гарну хату, землю де все вирощував, виноградники і ніхто його не утискав. Болгари ненавиділи росіян і питали - навіщо ви прийшли?
Епоха спливає але нічого не міняється. Навіщо ви прийшли??? Унітази грабувати в заможніх українських сільських хатах?
На учредительном з'їзді фашистскої партіі Беніто Мусоліні у 1921 році була присутня партія РСДРП на чолі з соратником Сраліна Вороновим...усього було 5 осіб краснопузих...
Страны куда не заходили нацики и фашики, США, Канада, Швейцария, Исландия и.т.д. могут не признавать фашизм на том основании, что те не приходили на их территорию. Логика!!
Хотя за Исландию не уверен, там, все таки, главный нацистский концлагерь был.
Но, к сожалению, есть страны в Европе, где русских действительно любят. Сербия, Греция, Болгария. В той же Венгрии ситуация не однозначная. До того, как Орбан начал активную пропутинскую риторику, венгры не любили русских. Но Орбан контролирует все ведущие СМИ и пропаганда там работает не хуже, чем в Мордоре. И сейчас большинство венгров не то чтобы прямо "любит русских", но относится к ним положительно.
******** повинен бути знищений
чого цей мудак не купив дачу десь під засранськом якимсь, а преться в ненависну європу
скоро їх взагалі ніхто серйозно не буде сприймати... хоча, мабуть, вже