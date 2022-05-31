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Українські пілоти сім разів проривалися до захисників "Азовсталі", доставляючи боєприпаси та необхідне спорядження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

До захисників "Азовсталі" літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро оперативний, всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку "Азов".

Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - полонений "азовець" Гринцевич. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
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31.05.2022 12:03
+21
Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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31.05.2022 12:12
+19
"Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
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31.05.2022 11:58
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ДЕ АЗОВЦІ ЗАРАЗ ???
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31.05.2022 11:53 Відповісти
В полоні, нажаль...
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31.05.2022 11:56 Відповісти
Сдал Зеля Азовцев, не просто в плен, а отправил на смерть.

Глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в интервью изданию «Интерфакс» заявил, что по каждому пленному идет отдельное разбирательство и следствие, но «есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь»

Комментировать нет сил.
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31.05.2022 12:40 Відповісти
С другой стороны, в Харькое создали ССО Азов, 100% отряд мстителей. Я бы на месте дээнеровцев ссался во сне от такой новости.
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31.05.2022 18:03 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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31.05.2022 11:54 Відповісти
Почали відмазувати найвеличнішого.
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31.05.2022 11:56 Відповісти
Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
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31.05.2022 12:03 Відповісти
Мова не про пілотів,мова про кремлівських гнид з Банкової та Грушевського !!))
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31.05.2022 12:42 Відповісти
не три , а майже всі ...десята частина успішні вильоти і повернення -всі інші в одну сторону..((
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31.05.2022 12:52 Відповісти
Не п***и, 3 екіпажі загинуло.
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31.05.2022 13:31 Відповісти
сам не писти ура-зебил , твоё чмо само проболталось о 90% погибших льотного состава и "Азов" это подтвердил...
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Тебе після цього "попустило", гівнюку?
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31.05.2022 15:13 Відповісти
шо правда очі колить ? прокричи "ура" три рази боневтіку..
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31.05.2022 16:18 Відповісти
Ще раз повторю, ідіоте, не п***и х**ні, якщо в тебе немає достовірної інформації.
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31.05.2022 15:23 Відповісти
"Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
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31.05.2022 11:58 Відповісти
Та це повний *******
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31.05.2022 12:28 Відповісти
повний ідіотизм !!!

винні за це мають відповісти !
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31.05.2022 12:39 Відповісти
Не на часі !! Тут ось Стамбул на часі,продовження Омана !!?))
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31.05.2022 12:46 Відповісти
Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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31.05.2022 12:12 Відповісти
дуже цікаво спитати думку тих героїчних довбойобів. Як їм зараз? Все ОК? Все подобається?
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31.05.2022 12:22 Відповісти
з отих героїчних ... уже може когось і немає в живих. майте хоч трохи поваги і фільтруйте словесний понос
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31.05.2022 12:34 Відповісти
Сергей Чергинец f0cdb121

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Я читаю: 0

Реєстрація:31.05.2022
Сьогодні зареєструвався, щоб вчити інших, як жити?
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31.05.2022 12:49 Відповісти
Ні, сьогодні нік поміняв, бо старий зносився. 😊
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31.05.2022 13:05 Відповісти
В них нема поваги до свого верховного головнокомандуючого, президента, просто людини, яка багато зробила для зміцнення української армії і держави. І не просто поваги. То чому в мене повинна бути якась повага до них?
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31.05.2022 13:17 Відповісти
Гниди зелені,хто здав Чонгар?? Україні необхідна дегнидизація,негайно,поки ці кремлівські зелені гниди не здали Україну остаточно!!))
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31.05.2022 12:14 Відповісти
Герои
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31.05.2022 12:16 Відповісти
Це не некомпетентність,це цілком свідомі дії!!!)))
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31.05.2022 12:50 Відповісти
блін, коли заспоються,диванні долбойоби.... напевно ніколи..от і демократія)
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31.05.2022 12:29 Відповісти
Взагалі це були самогубні польоти, летіти через лінію фронту на транспортних гвинтокрилах, де збити їх з ПЗРК дуже висока вірогідність. Але хтось надав такий наказ, а герої-пілоти виконали.
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31.05.2022 12:35 Відповісти
І пілоти, і бійці були добровольцями, які знали на що йдуть. Те саме було і з ДАПом, і коли добровольці йшли через річку змінювати своїх побратимів в Ірпені, оточеному з трьох сторін. Завжди чулися голоси: Куди ви претеся дурні!?
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31.05.2022 13:41 Відповісти
ЗІ: Взагалі, йти на війну це, різновид самогубства. Життя бійця іноді залежить навіть не від особистої підготовки, сили та навичок. І навіть не від якості підготовки операції та планування командування- дуже багато змінних, які не можливо врахувати. На все воля божа, а ти вже робиш те, що маєш робити.
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31.05.2022 13:59 Відповісти
70...80% втрат на війні - це артилерія
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31.05.2022 14:55 Відповісти
Артилерія, авіація, снайпери, міни... Додайте туди тупих бійців, ікі виходять не туди і не вчасно; цивільних курок, які сидять до останнього, а потім волають про порятунок; алкашню, яка бухає доки не кінчиться алкоголь, а потім лізуть між позиціями до наступного маркету; дебілів, які згадали що, забули когось і пруться через нуль.... Багато бажаючих знищити нас.
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31.05.2022 17:01 Відповісти
ОДНОЗНАЧНИЙ кретинізм вищого керівництва ВИМАГАЄ від людей прояву героїзму.
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31.05.2022 13:52 Відповісти
Сміливі сучі діти. Їх подвиг не забудеться ніколи в Україні.
Питання дійсно є до вищого керівництва (Глвнкмндчй) - нащо на безнадійно
оточене місто доставляти замість медикаментів і води з їжею ще 72 бійця.
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31.05.2022 15:40 Відповісти
ці бійці місяцями відтягували на себе чисельні підрозділи кацапів, які товклися об укріплення Азовсталі. Хто знає скільки життів вони зберегли своїм подвигом?
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31.05.2022 16:51 Відповісти
молодцы, герои.
но потом кацапы это просекли и 2 вертолёта сбили.
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01.06.2022 04:37 Відповісти
 
 