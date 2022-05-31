Українські пілоти сім разів проривалися до захисників "Азовсталі", доставляючи боєприпаси та необхідне спорядження. ВIДЕО

До захисників "Азовсталі" літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро оперативний, всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку "Азов".

Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.

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