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Українські пілоти сім разів проривалися до захисників "Азовсталі", доставляючи боєприпаси та необхідне спорядження. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
До захисників "Азовсталі" літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро оперативний, всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку "Азов".
Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.
Топ коментарі
+35 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар31.05.2022 12:03
+21 vigo
показати весь коментар31.05.2022 12:12
+19 Tierre
показати весь коментар31.05.2022 11:58
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Глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в интервью изданию «Интерфакс» заявил, что по каждому пленному идет отдельное разбирательство и следствие, но «есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь»
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В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
винні за це мають відповісти !
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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Реєстрація:31.05.2022
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Питання дійсно є до вищого керівництва (Глвнкмндчй) - нащо на безнадійно
оточене місто доставляти замість медикаментів і води з їжею ще 72 бійця.
но потом кацапы это просекли и 2 вертолёта сбили.