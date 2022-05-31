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війна (56290) журналістика (1610) обстріл (21010) поранення (2656)

Окупанти атакували групу журналістів. Поранено щонайменше двох людей. ВIДЕО обстрілу

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Група українських та іноземних журналістів разом із супроводжуючими військовими потрапила під обстріл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко та публікує відео моменту обстрілу.

"Група українських та іноземних журналістів разом із підрозділом ЗСУ потрапила під обстріл. На відео видно, як за кілька метрів від журналістів розривається снаряд, що прилетів, після чого представники ЗМІ надають допомогу пораненому колезі. Також поранення отримав щонайменше один наш військовий", - зазначає у дописі до відео Цаплієнко.

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Автор: Сергій Яковенко
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Не факт, що там був потрібен турнікет. Мабуть, є перелом кістки осколком, раз не може рухати. Але не видно, щоб багато крові. Якщо артерії цілі, то від турнікету більше шкоди може бути. Важливіше зафіксувати руку, щоб менше рухалась і просто перев'язати рану без повної зупинки кровотоку в руці.
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31.05.2022 13:03 Відповісти
Обов"язково це напишіть тим журналістам, аби в курсі були, що робити.
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31.05.2022 15:33 Відповісти
Кацапи пішли в бєспрєдєл. Давайтє сохранім ліцо путіну.
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31.05.2022 13:06 Відповісти
Обов'язково! Але спочатку це "лице" роз' ї*ашим до крові!
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31.05.2022 13:20 Відповісти
я згоден - як муляж в музеї. Та нехай навть в їхньому мавзолеї.
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31.05.2022 13:35 Відповісти
А журналисты должны проходить обязательное обучение первой мед. помощи.
И это они должны сделать ДЛЯ СЕБЯ в первую очередь.
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31.05.2022 13:45 Відповісти
Наш, військовий, відразу все розрулив. Молодець.
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31.05.2022 14:27 Відповісти
"Окупанти атакували групу журналістів. Поранено щонайменше двох людей" - а журналісти постраждали?
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31.05.2022 16:17 Відповісти
 
 