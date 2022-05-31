На випадок нового штурму перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, - КМВА. ВIДЕО
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Перший рубіж оборони Києва на випадок нового штурму російських загарбників будується на великій відстані від столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.
"До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Oleg S. 416831fd
показати весь коментар31.05.2022 13:28
+36 Ustym Karmaliuk
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+29 Alan Sandera
показати весь коментар31.05.2022 13:33
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Будь ласка, зачекайте...
а Білорусь включити у Річь Посполиту 2:
федеративну Республіку Польщі, України, Литви та Білорусі
P.S. Смоленська область належить Великому князівству Литовському
вот Зєлєнський із групою військових інженерів на рекогносцировці місцевості для укріплення під Києвом
Остання військова нарада була призначена на весну цього року і мала довну кодову назву
"немає чого хвилюватись, ніхто не нападе, спочатку буде Пасха, а потім на майські будемо смажити шашлики"
але розвідка хла розпустила військові приготування Верховного Бідосика...
Армія, Мова, Віра
Порох Головнокомандувач та
Кривава Хунта!
Їду за таких розкладів не приходила думка навіть проводити якісь навчання біля наших кордонів, бо реакція була б миттєва - приведення ЗСУ у повну боєготовність і мобілізація резервістів
Якби їх заздалегідь замінували і підірвали 24 лютого, та ще й арту там поставили, то орки місяць-два форсували б там Тетерів, як р.Ірпінь біля Мощуна.
Але... Сподівались на обіцянки вусатого таракана, як сьогодні зізнався Данілов...
Тіпа "ми готувались до війни". Як вони готувались - ХЗ.
із широкою поймою, старицями болотами та торфяниками
Окунемся в историю - донецкокриворожская республика, Харкив вторая "столица" Украины...ничего не напоминает??? Питухи действуют методами 100-й давности.
А мы как действуем?
Тебе это ничего не напоминает?
Артобстрелы и обстрелы с вертолетов и самолетов, без захода
на нашу территорию, происходят КАЖДый день...
И не надо опять прикрывать своё "нихуянеделание" сакраментальными мантрами о "военной тайне"! Военной тайной является ГДЕ это расположено, а не КАК это сделано.
"хочпаржалі" мля, зелені ідоти?
Интересно, мы все доживём до того, когда предателей Украины будут судить за измену Родине?
І завдяки тому ,що вивели ,не знаю ,чи хтось пострадав ,але масово ,точно ні.
А то лясы точить все тут умеют, но ничего стоящего предложить не в состоянии.
Слава ВСУ та ї Героям, Слава Україні!!!