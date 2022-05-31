УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини Відео Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 248 69
війна (56290) Київ (13828)

На випадок нового штурму перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, - КМВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Перший рубіж оборони Києва на випадок нового штурму російських загарбників будується на великій відстані від столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим", - сказано у повідомленні.

Також читайте: "Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози", - Єнін

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Почему Зелёная мразь не сделала этого ДО 24го!!!!!
показати весь коментар
31.05.2022 13:28
+36
Перший рубіж для надійності має бути десь в Білорусі!
показати весь коментар
31.05.2022 13:26
+29
Зате жіночку свою вивіз з дітками і маму з папою які на жаль не знали в свій час нічого про різні контрацептиви
показати весь коментар
31.05.2022 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший рубіж для надійності має бути десь в Білорусі!
показати весь коментар
31.05.2022 13:26 Відповісти
на кордоні Білорусі з рашкою
а Білорусь включити у Річь Посполиту 2:
федеративну Республіку Польщі, України, Литви та Білорусі

P.S. Смоленська область належить Великому князівству Литовському
показати весь коментар
31.05.2022 13:39 Відповісти
Це просто якийсь жєлєзний гітлєр-капут.
показати весь коментар
31.05.2022 14:08 Відповісти
Цим "капутом" була упакована укріплена лінія в Італії, яку союзники довго не могли взяти
показати весь коментар
31.05.2022 14:19 Відповісти
Кожне місто та село теж повинні мати систему оборони, укріплення, стратегічний запас та зброю.
показати весь коментар
31.05.2022 15:58 Відповісти
Почему Зелёная мразь не сделала этого ДО 24го!!!!!
показати весь коментар
31.05.2022 13:28 Відповісти
Зате жіночку свою вивіз з дітками і маму з папою які на жаль не знали в свій час нічого про різні контрацептиви
показати весь коментар
31.05.2022 13:33 Відповісти
ви всьо врьоте!
вот Зєлєнський із групою військових інженерів на рекогносцировці місцевості для укріплення під Києвом
показати весь коментар
31.05.2022 13:49 Відповісти
а осьо Верховний Говнокомандувач Зєлєнський проводить воєнний совєт на мєстності.
показати весь коментар
31.05.2022 13:57 Відповісти
Всі мєропріятія по укріпленню оборони України робились таємно під прикриттям паті по смаженню шашликів та поїданню шаурми.

Остання військова нарада була призначена на весну цього року і мала довну кодову назву
"немає чого хвилюватись, ніхто не нападе, спочатку буде Пасха, а потім на майські будемо смажити шашлики"

але розвідка хла розпустила військові приготування Верховного Бідосика...
показати весь коментар
31.05.2022 14:27 Відповісти
Потому же почему и соевая мразь этого не сделала 9 лет назад
показати весь коментар
31.05.2022 14:23 Відповісти
Онанизм помогает от голода? Ну так онанируй и дальше, кацап!
показати весь коментар
31.05.2022 14:35 Відповісти
тому що у "соєвої мразі" була
Армія, Мова, Віра
Порох Головнокомандувач та

Кривава Хунта!

Їду за таких розкладів не приходила думка навіть проводити якісь навчання біля наших кордонів, бо реакція була б миттєва - приведення ЗСУ у повну боєготовність і мобілізація резервістів
показати весь коментар
31.05.2022 14:37 Відповісти
Будівництво укріплень викликало би занепокоєння інвесторів, паніку на дорогах ну а далі все по тексту Люсьєна Курвалолича...
показати весь коментар
31.05.2022 14:32 Відповісти
Не до того было! Нужно было улучшать экономические показатели и подготовить страну к майским шашлыкам!
показати весь коментар
31.05.2022 14:51 Відповісти
Перший рубіж - то дурниця. Головне - пляжний сезон відкрити.
показати весь коментар
31.05.2022 13:29 Відповісти
З шашликами.
показати весь коментар
31.05.2022 13:36 Відповісти
Пляжный сезон с шашлыками.
показати весь коментар
31.05.2022 14:13 Відповісти
Там дві дороги і ліси. Можна просто заблокувати їх бетонними блоками упродовж пари кілометрів, а ліс замінувати. І муха не проїде. Дивно, що це не було зроблено раніше.
показати весь коментар
31.05.2022 13:29 Відповісти
Це не дивно, бо зелені то є зрадники
показати весь коментар
31.05.2022 13:32 Відповісти
Більш того, на тих двох дорогах є мости через р.Тетерів.
Якби їх заздалегідь замінували і підірвали 24 лютого, та ще й арту там поставили, то орки місяць-два форсували б там Тетерів, як р.Ірпінь біля Мощуна.
Але... Сподівались на обіцянки вусатого таракана, як сьогодні зізнався Данілов...
Тіпа "ми готувались до війни". Як вони готувались - ХЗ.
показати весь коментар
31.05.2022 13:53 Відповісти
ось вам місце під перший рубіж оборони - річка Уж на північ від Києва
із широкою поймою, старицями болотами та торфяниками
показати весь коментар
31.05.2022 14:01 Відповісти
А чому ж тоді вже на третій день війни орки вже були в Бучі ?
показати весь коментар
31.05.2022 18:44 Відповісти
"як Коні вкрали - тоді лише стайні закрили "
показати весь коментар
31.05.2022 13:32 Відповісти
Не сійте паніку , треба йти на шашлики.
показати весь коментар
31.05.2022 13:32 Відповісти
Если рашисты опять полезут то они пойдут на Житомер чтобы перерезать трассу по которой Запад нам поставляет оружие
показати весь коментар
31.05.2022 13:33 Відповісти
Все делается очень просто. Перекапывается дорога, и на нее валятся деревья вперемешку с ж/б блоками. И хрен такое препятствие перелезешь или разгребешь за несколько дней. Особенно когда оно будет пристреляно артой. И такие препятствия нужно делать на всех дорогах ведущих на Беларашку и Рашку. Все равно в ближайшие 50 лет мы туда и надеюсь они к нам не будут ездить
показати весь коментар
31.05.2022 13:37 Відповісти
Бяшки мають бути ізольованими з сторони України. І нехай тупцюють під балалайку.
показати весь коментар
31.05.2022 13:42 Відповісти
І залізничну колію демонтувати від кордонів з білоруссю і росією вглиб нашої території на кілька десятків кілометрів. А залізничний насип розрівняти і перегородити протитанковими ровами.
показати весь коментар
31.05.2022 14:05 Відповісти
Опять Киев? Я против обороны Киева ничего против не имею, но есть еще "неКиев", там 250 км территорий с городами и селами! А с востока так еще Сумы и Чернигов (і конотопські відьми).

Окунемся в историю - донецкокриворожская республика, Харкив вторая "столица" Украины...ничего не напоминает??? Питухи действуют методами 100-й давности.

А мы как действуем?
показати весь коментар
31.05.2022 13:39 Відповісти
Під час переговорів радянська сторона відкинула звинувачення у веденні неоголошеної війни, лицемірно заявивши, що ніяких регулярних російських військ в Україні немає. Зі свого боку, Директорія не погодилася на об'єднання Директорії з українським радянським урядом і відмовилася прийняти інші вимоги, що означали самоліквідацію УНР.

Тебе это ничего не напоминает?
показати весь коментар
31.05.2022 14:11 Відповісти
Киев как столица имеет более стратегически важное значение, чем все остальные города Украины.
показати весь коментар
31.05.2022 15:23 Відповісти
А чому ж орки зі сходу вже на початку березня були під Броварами?
показати весь коментар
31.05.2022 18:39 Відповісти
На Сумщине самая большая протяженность границы с рашкой...
Артобстрелы и обстрелы с вертолетов и самолетов, без захода
на нашу территорию, происходят КАЖДый день...
показати весь коментар
31.05.2022 19:06 Відповісти
После такого "репортажа" мне становится страшно. Вот эти вот траншейки по 1,5 м. с обрешеткой с 5 мм. досочками и блиндажи с фанерными навесиками - это "линия обороны"?
И не надо опять прикрывать своё "нихуянеделание" сакраментальными мантрами о "военной тайне"! Военной тайной является ГДЕ это расположено, а не КАК это сделано.
показати весь коментар
31.05.2022 13:46 Відповісти
Можливо навмисно нічого не показують. Я бачу що набудували за останні кілька тижнів біля мого дому на околиці міста, то все значно солідніше виглядає. А те, що показали, виглядає як запрошення орків на новий наступ.
показати весь коментар
31.05.2022 14:12 Відповісти
Ховали на днях 6 кацапських прикордонників-ефесбешників. "Злі укри" вирізали прикордонний пост у Брянщині).
показати весь коментар
31.05.2022 13:47 Відповісти
можемо збільшити витрати на армію, але тоді не буде грошей шоб будувати дороги.

"хочпаржалі" мля, зелені ідоти?
показати весь коментар
31.05.2022 13:48 Відповісти
Та зачем ,это же дорого , на Херсон ,хер положили , и на Киев можно Зеленский , почему Херсон не укрепляли , Бердянск Чонгар . Мы хотим знать уже, сейчас , кто за это отвечал. Фамилии пожалуйста
показати весь коментар
31.05.2022 13:49 Відповісти
Вони свої прізвища скоріше поміняють, ніж назвуть.
показати весь коментар
31.05.2022 14:16 Відповісти
А ты кто? Суд? Военная прокуратура? Руководство ВСУ? Закрой рот лучше.
показати весь коментар
31.05.2022 15:21 Відповісти
На Київ неможна. Там сидить найвеличніший.
показати весь коментар
31.05.2022 15:31 Відповісти
Отвечал Зебобик,Дерьмак ну и Агрохимия.
показати весь коментар
31.05.2022 15:32 Відповісти
Ви ведете себе як вороги, навіть гірше
показати весь коментар
02.06.2022 00:59 Відповісти
ПРОЗРІЛИ на 4-му місяці війни !!!
показати весь коментар
31.05.2022 14:01 Відповісти
не прошло и 4 месяца....писец
показати весь коментар
31.05.2022 14:07 Відповісти
А кое-кто рассказывает, что о нападении украинские власти знали ещё прошлой осенью, но ЧП с намёками на некоторую мобилизацию объявили только в начале февраля, насколько помню. По Киевской области орки прошли, как по маслу, и доставали артиллерией до северо-западных районов Киева.

Интересно, мы все доживём до того, когда предателей Украины будут судить за измену Родине?
показати весь коментар
31.05.2022 14:07 Відповісти
От я теж хотів би знати чому 24 лютого вивели з Гостомеля бригаду швидкого реагування НГУ, яка базувалася за кілька кілометрів від Гостомельського аеропорту, де на той момент вже йшов бій з ворожим десантом і приземлялися на аеродром ворожі гелікоптери з десантниками. А в цей час довжелезна колона бронетехніки бригади йшла в протилежний бік від аеропорту через Київ і далі кудись по Житомирській трасі. Я дивився на цю колону і мріяв, що це якийсь хитромудрий маневр нашого Генштабу щоб зайти оркам з тилу в аеропорт десь від Ворзеля і Бучі. Свята наівність!
показати весь коментар
31.05.2022 14:26 Відповісти
А ти знав ,що в 5 ранку по цій території базування вдарило спочатку 6 ракет ,потім ще 4 ??
І завдяки тому ,що вивели ,не знаю ,чи хтось пострадав ,але масово ,точно ні.
показати весь коментар
31.05.2022 16:23 Відповісти
І в Гостомелі кацапів добре положили. 600+ елітного десанту тільки в перший день.
показати весь коментар
31.05.2022 16:24 Відповісти
Доживите хотя бы до того, чтобы победить противника.
А то лясы точить все тут умеют, но ничего стоящего предложить не в состоянии.
показати весь коментар
31.05.2022 15:22 Відповісти
Чувак, твої пости стають дедалі більш агресивними, хоча ти теж "лясьі точишь" на форумі разом з усіма. Спокійніше
показати весь коментар
31.05.2022 15:34 Відповісти
при такой власти ...у нас этих предателей ещё награждать будут .вместо того что бы повесить .
показати весь коментар
31.05.2022 22:08 Відповісти
Коли укріпете рубежі побіля Києва, не забудьте поряд гарненько заасфальтувати, щоб перед орками не було соромно. Щоб кацапня побачила, які у нас новенькі гарненькі дороги і здохла від заздрощів прямо на марші.
показати весь коментар
31.05.2022 14:14 Відповісти
так...і головне ніякого минування це псує новий асфальт
показати весь коментар
31.05.2022 15:48 Відповісти
Это пздц а не оборонительные сооружения. Траншея по колена с неукрепленными стенками и крыша из досок с набросанными наспех ветками которые сдует первым же взрывом. А бетонные перекрытия кинуть вместо этой фанеры и досок не судьба? И хотябы поддоны на землю уложить. Почва глинистая и при первом же дожде все это поплывет и не завидую тем кто будет бродить по этим траншеям
показати весь коментар
31.05.2022 14:28 Відповісти
Скільки «Зе команда» з приходом до влади наробила свідомих чи не «свідомих» помилок, тільки один прохід з Криму орків на Херсонщину в Маріуполь без супротиву приніс десятки тисяч жертв і скоріше всього зрада сидить оп, потребує негайного розслідування сбу та військового трибуналу в цей час поки йде війна, бо потім все буде *не на часі*!!
Слава ВСУ та ї Героям, Слава Україні!!!
показати весь коментар
31.05.2022 14:42 Відповісти
без паніки, хочиш миру - готуйся до війни
показати весь коментар
31.05.2022 14:45 Відповісти
Нарешті після великих втрат почалося справді велике будівництво. Надії що на ньому не вкрадуть гроші на жаль нема.
показати весь коментар
31.05.2022 14:51 Відповісти
Отлично. Очень "вовремя"! А пожет самое время строить дороги и планировать поход на шашлыки?
показати весь коментар
31.05.2022 15:36 Відповісти
А смисл....На Чонгарі теж таке було....Поки зрадники в ОП сидять....
показати весь коментар
31.05.2022 15:47 Відповісти
хоть бы не позорились с такими окопами и типа блиндажами...один удар артиллерии и все на небесах...если сами не способны то пригласите потомков Маннергейма...даже Сталинский укрепрайон по реке Ирпень и то как то лучше...а как они смеялись со стены Яценюка...так это говно не лучше.
показати весь коментар
31.05.2022 16:15 Відповісти
Це було потрібно робити тихо ще рік назад коли вже знали.Дорого нам коштує наша халатність і мінливість.
показати весь коментар
31.05.2022 18:10 Відповісти
Краще б довели до пуття те що залишилось від сталінського КИУРу ,були б укріплення вздовж річки Ірпінь .
показати весь коментар
31.05.2022 18:42 Відповісти
А рашисти туди не підуть, а полізуть на Луцьк або Рівне.
показати весь коментар
31.05.2022 21:08 Відповісти
головне що Конче Заспа під надійною охороною та Банкова .в чотири кільця
показати весь коментар
31.05.2022 22:13 Відповісти
 
 