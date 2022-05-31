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Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, із останніх затримань, зокрема: у Києві контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.

Посадовець неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.

"Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області, посібника окупантів викрила контррозвідка СБУ.

"Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Перевіряється причетність зловмисника до співпраці з ворожими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

Документування протиправної діяльності здійснювалося контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та за сприяння підрозділу безпеки ДК "Укроборонпром".

Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

Встановлено, що зловмисник проживав у столиці за підробленими документами та координував свої дії з одним із рашистських ідеологів, наближених до Кремля.

Також повідомляється, що на Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті.

Одного агента затримано у Слов’янську, де він здійснював фото- і відеофіксацію переміщення українських військ.

Іншого агента викрито у Краматорському районі. Він збирав розвіддані та передавав їх загарбникам через Телеграм. Його "зв’язковим" був двоюрідний брат, який є громадянином РФ і входить до складу окупаційного угруповання рашистів.

Також читайте: На сьогодні п'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами

Крім того, у Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Одного затримали під час оперативних дій. Це колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієвого, який у 2014 році приєднався до лав так званої "поліції днр". Згодом він покинув угруповання та переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя.

Другий ексбойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів призначили його кулеметником. Утім незабаром він втік на підконтрольну українській владі територію.

За СБУ, у Луганській області до позбавлення волі засуджено двох командирів підрозділів так званої "ЛНР". Перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, вони брали участь у бойових діях проти українських військ.

Обох зловмисників було захоплено у полон під час невдалого ворожого наступу на Сєверодонецьк. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

СБУ продовжує системно працювати над викриттям і притягненням до відповідальності всіх учасників та організаторів злочинів проти державної безпеки України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Ермака , кода арестуют Татарова
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31.05.2022 15:09
+38
Це вже після арешту Зеленського . Прикро , але тільки так .
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31.05.2022 15:15
+32
А чому не затримали директора Укроборонпрому Гусєва , який за мовчазної згоди Зеленського саботував усі програми з виробництва ракет , систем ППО , авіабудування та ін. і продовжує це робити і надалі в інтересах Росії .
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31.05.2022 15:12
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Ермака , кода арестуют Татарова
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31.05.2022 15:09 Відповісти
Це вже після арешту Зеленського . Прикро , але тільки так .
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31.05.2022 15:15 Відповісти
За 500 долларов сдают позиции ВСУ
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31.05.2022 15:25 Відповісти
Демченко и Деркача,Портнова Бойко ,Шуфрича ……………
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31.05.2022 15:56 Відповісти
дней через 700. Но это не точно.
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31.05.2022 16:48 Відповісти
і Демченка.
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31.05.2022 18:22 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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31.05.2022 15:10 Відповісти
А чому не затримали директора Укроборонпрому Гусєва , який за мовчазної згоди Зеленського саботував усі програми з виробництва ракет , систем ППО , авіабудування та ін. і продовжує це робити і надалі в інтересах Росії .
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31.05.2022 15:12 Відповісти
Потому,что РЫБА ТРИ ГОДА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ‼️
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31.05.2022 15:59 Відповісти
Вперше відзвітували СБУ, що затримали "кротів" з "Укроборонпрому", а то їм бідним немає коли, ганяються за Порошенком і його родиною, виконуючи вказівку Великої людини, яка тільки й займаєиться "Великим крадівництвом" і навіть в ці дні і Вперше у світі дороги стали ціннішими за життя десятків тисяч людей, бо якраз темі "дороги" Володя присвятив свою місію на посаді Президента. Правда за наш рахунок, за наш бюджет, а міг би виведені 41 мільйонів доларів в офшори виділити на дороги і у дяді Ігоря Валерійовича попросити парочку мільярдів, але ні свій піар за чужий рахунок!
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31.05.2022 15:13 Відповісти
це Ви за маму Ріму, яка чотири рази ховала від повісток синочка? А старший син "невдахи" воював і про це всім відомо, за винятком кацапні і їх тут слуг.
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31.05.2022 15:36 Відповісти
Зебилы -тупорылые тридварасты
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31.05.2022 16:08 Відповісти
відрубати їм голови
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31.05.2022 15:13 Відповісти
та ми не ІДІЛ чи мексиканські картелі
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31.05.2022 15:20 Відповісти
Та досить залишити без яєць.
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31.05.2022 15:22 Відповісти
Та блін. То не агент, а звичайний дебіл. Агенти сидять тихо і носять вишиванки.
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31.05.2022 15:15 Відповісти
Сидять тихо в офісі президента .
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31.05.2022 15:18 Відповісти
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31.05.2022 15:23 Відповісти
Зрозуміло:
"Викривають" ТІЛЬКИ тих ТИПІЛІВ, які ВІДКРИТО агітували за "рюський мир".
Справжні агенти, які потайки передавали, передають данні та нишпорки саботують та роблять диверсії до тепер знайти НЕ МОЖУТЬ.
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31.05.2022 15:15 Відповісти
мда. негусто.
і разом з тим всі знають, що у нас повно зрадників на найвищих посадах, в генштабі, в ОПі і в самому СБУ. не кажу вже про митницю і прикордонників.

ось іще історія. цинізм зашкалює((

___________________________________________________________________

Подполковник ВСУ, диверсант Николов, о том, как Порошенко дал добро на спецоперацию по освобождению сотен наших пленных в Донецке, но Зеленский данную спецоперацию слил.

- Какую задачу получила ваша группа?

- Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача - взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и покарать их палачей.

- Но ведь это самые защищенные объекты в Донецке, как можно туда зайти и спасти людей?

- Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет - я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив, лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного наши спецслужбы выкрали Цемаха, и на самом деле, с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугереем, который прошел тюрьму "Изоляция". Так вот - он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных "ДНР". Мы знаем только истории о выживших. Но там люди нередко исчезают - так называемое "распыление", это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах, привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами.

- Когда вы приступили к подготовке?

- В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время - президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы.

- Почему штурм не состоялся?

- 8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды.

В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной "Швед". Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения.

Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года.

Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.

Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".

____________________________________

Одна з безлічі злитих операцій. А чому? Тому що друган дитинства отримав одну з важливіших посад в країні. Всім заткнули роти. Фестиваліли вовсю. Довідпочивалися до страшної війни. Невже це йому і його кварталу зійде з рук?

Чи населення України мазохисти?
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31.05.2022 15:15 Відповісти
Так , дійсно , ця надважлива операція була зірвана Боневтіком , млт 😠
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31.05.2022 15:21 Відповісти
Ось вам і український Моссад, який зрубали під корінь зелені гандони. Фактів, що при владі знаходиться ворог, вже більше ніж достатньо.
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31.05.2022 15:40 Відповісти
Забагато зебілів на виборах було завдяки "Г+Г" Каломойші.
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31.05.2022 15:44 Відповісти
Раніш можна було якось і повірити, зараз запишуть кого завгодно, хто не підлизався до зеленої влади
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31.05.2022 15:17 Відповісти
Прізвищь і фото ніколи не показують , може усі затримання відбуваються у віртуальному світі .
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31.05.2022 15:22 Відповісти
Просто, коли театральна вистава від СБУ закінчується, "затриманих" повертають назад до роботи.
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31.05.2022 15:45 Відповісти
Агов , СБУ , а чим ви займалися до війни і чому ваші СБУшники здали
Херсон без єдиного пострілу , та де ваш Наумов і Кравченко ?
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31.05.2022 15:19 Відповісти
А як почувається племінник ЗамГенпрокурора рузге, який як СБУшник очолює СБ Укроборонпрому і власноручно катував директора за Стугни.
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31.05.2022 16:57 Відповісти
Цікаво, Зе-лені хоча б синка Сальдо, звільнили з УкрОборонПрому?...
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31.05.2022 15:21 Відповісти
танунахуй....!! правда??
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31.05.2022 15:28 Відповісти
можно зробити так - давати 20 рокiв i вбирати - 10 за добровiльну кастрацiю.
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31.05.2022 15:27 Відповісти
расстрел Пашинского отменяется??
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31.05.2022 15:27 Відповісти
А не надо и раскрывать Какие-то кизяки прямо в центре Киева охраняют московских попов и ничего. Всем этим СБУ,Ю МВД. ДБР, ГПУ повылазило что ли?
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31.05.2022 15:27 Відповісти
оружейку охраняют?
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31.05.2022 16:35 Відповісти
А с этим уже разобрались?

19.03.2022 - КБ "Луч" поіменно назвало агентів РФ в керівництві "Укроборонпрому" та просить владу прийняти заходи
21.03.2022 - Колектив КБ "Луч" просить керівників держави вивести підприємство з-під "Укроборонпрому"
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31.05.2022 15:29 Відповісти
Співробітник оборонного підприємства проживав в Києві з підробленими документами... А його і на роботу в Оборонпром теж брали з підробленими документами??? Чи як? На таких виробництвах що, зовсім ніякої перевірки персоналу немає (ну щось типу совкового "першого відділу"), це ж оборона, врешті решт ?!
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31.05.2022 15:32 Відповісти
черговий серіал слуг народу 2 сбу приїхало зі Львова та взялось до роботи...
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31.05.2022 15:33 Відповісти
Вот это парни!Не перестают удивлять.
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31.05.2022 15:39 Відповісти
" ... викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство."

Вот это спецы работают в СБУ! Как же вам удалось раскрыть такого агента и шпиона? Наверное такому надо много лет учиться?
Украина кишит рашистскими шпионами, которые вас до 24.02 не интересовали от слова "совсем". А т.к. служба давно сгнила от коррупции, то ловить шпионов вы просто не умеете (и никогда не умели).
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31.05.2022 15:46 Відповісти
Так затримали агитатора или крота? Потому как агитатор и крот это вещи несовместимые. Вопрос другой почему не было произведено в достаточном количестве оружия для обороны и те-же люди до сих пор на руководящих должностях.
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31.05.2022 15:59 Відповісти
ага Ермак сидит и срет Зеле на голову, все знают кто он. Но его не "выкрывают". Дилетант Арахамия ездил на переговоры. Если честно то я до сих пор в шоке что нас поддерживают. Да можно сказать поддерживают ЗСУ и народ. Но кто принимает решения? Дилетанты. И то что нам помогают не обращая на них внимание это уже чудо вселенского масштаба.
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31.05.2022 16:09 Відповісти
агрохімія їздив недавно по бригадах, агітував за щось в користь рузге, так сказати, розпрапоговував армію. Послали, тому з Елдаком задумали рострілювати не согласних, по .....й навіть, що смертна кара яка вид покарання скасована. Правда, як достойні "рицарі" доручили це безмозглій Севрюзі.
А памятаєте, як ці ж прохвости хотіли втридорога заплатити за 100 мм гарматки з простроченими снарядами.
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31.05.2022 17:03 Відповісти
Ааа, це він падло Мрію в ангарі Гостомеля залишив ?
Тю, я думав що весь Укроборонпром працює на ворога, бо по випуску військової
продукції Україна не те що задніх пасе, а мабуть перша з кіня списка виробників зброї.
Танки"Оплоти" ті в ЗСУ директора Укрбрнпрму НІКОЛИ і не думали поставляти
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31.05.2022 16:16 Відповісти
А по зраднику заму Баканова СБУ вже провела розслідування, хтось подав у відставку, чи Президент когось звільнив?
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31.05.2022 16:41 Відповісти
Ирина Параскевич , Ирочка , вы считаете, если не нахваливают Зеленского за сдачу ЮГА так уже и москали , . Как раз ***** , его убьёт, если Украина, капитулирует , короче , Зеленскому вафли с обеих сторон , но , Украинцы хоть не прибьют
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31.05.2022 16:41 Відповісти
Щодо останнього я не впевнений.
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31.05.2022 21:14 Відповісти
оставлю здесь эти ответы на вопросы. Ну, или вопросы на ответы... сейчас уже хер поймешь...
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 16:44 Відповісти
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 17:07 Відповісти
А до крота Бігуса коли черга дійде? Він злив схему постачання в Україну крадених в РФ запчастин для військової техніки.
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31.05.2022 17:10 Відповісти
Агент, який займається агітацією в Укроборонпромі - ви там в СБУ притомні? Це те, на що ви здатні?
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31.05.2022 17:56 Відповісти
Заарештували якогось дурня який не міг тримати язика за зубами. А ось спробуйте заарештувати російську агентуру в ОПУ яка проштовхувала план штанмаєра та інші зрадницькі ідеї, яка провалила операцію по затриманню вагнерівців.....одним словом, про яку всі знають, але чомусь не трогають. Але, але, але...
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31.05.2022 21:11 Відповісти
 
 