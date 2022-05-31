Викрито російського агента в "Укроборонпромі" та затримано колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході, - СБУ. ВIДЕО
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З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, із останніх затримань, зокрема: у Києві контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.
Посадовець неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство.
"Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області, посібника окупантів викрила контррозвідка СБУ.
"Наразі фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Перевіряється причетність зловмисника до співпраці з ворожими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.
Документування протиправної діяльності здійснювалося контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та за сприяння підрозділу безпеки ДК "Укроборонпром".
Також за матеріалами СБУ до 5 років ув’язнення засуджено громадянина РФ, який закликав киян співпрацювати з ворогом.
Встановлено, що зловмисник проживав у столиці за підробленими документами та координував свої дії з одним із рашистських ідеологів, наближених до Кремля.
Також повідомляється, що на Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті.
Одного агента затримано у Слов’янську, де він здійснював фото- і відеофіксацію переміщення українських військ.
Іншого агента викрито у Краматорському районі. Він збирав розвіддані та передавав їх загарбникам через Телеграм. Його "зв’язковим" був двоюрідний брат, який є громадянином РФ і входить до складу окупаційного угруповання рашистів.
Крім того, у Харкові співробітники СБУ викрили двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Одного затримали під час оперативних дій. Це колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієвого, який у 2014 році приєднався до лав так званої "поліції днр". Згодом він покинув угруповання та переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя.
Другий ексбойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів призначили його кулеметником. Утім незабаром він втік на підконтрольну українській владі територію.
За СБУ, у Луганській області до позбавлення волі засуджено двох командирів підрозділів так званої "ЛНР". Перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, вони брали участь у бойових діях проти українських військ.
Обох зловмисників було захоплено у полон під час невдалого ворожого наступу на Сєверодонецьк. Суд призначив їм покарання у вигляді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.
СБУ продовжує системно працювати над викриттям і притягненням до відповідальності всіх учасників та організаторів злочинів проти державної безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
"Викривають" ТІЛЬКИ тих ТИПІЛІВ, які ВІДКРИТО агітували за "рюський мир".
Справжні агенти, які потайки передавали, передають данні та нишпорки саботують та роблять диверсії до тепер знайти НЕ МОЖУТЬ.
і разом з тим всі знають, що у нас повно зрадників на найвищих посадах, в генштабі, в ОПі і в самому СБУ. не кажу вже про митницю і прикордонників.
ось іще історія. цинізм зашкалює((
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Подполковник ВСУ, диверсант Николов, о том, как Порошенко дал добро на спецоперацию по освобождению сотен наших пленных в Донецке, но Зеленский данную спецоперацию слил.
- Какую задачу получила ваша группа?
- Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача - взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и покарать их палачей.
- Но ведь это самые защищенные объекты в Донецке, как можно туда зайти и спасти людей?
- Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет - я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив, лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного наши спецслужбы выкрали Цемаха, и на самом деле, с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугереем, который прошел тюрьму "Изоляция". Так вот - он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных "ДНР". Мы знаем только истории о выживших. Но там люди нередко исчезают - так называемое "распыление", это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах, привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами.
- Когда вы приступили к подготовке?
- В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время - президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы.
- Почему штурм не состоялся?
- 8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды.
В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной "Швед". Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения.
Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года.
Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.
Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".
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Одна з безлічі злитих операцій. А чому? Тому що друган дитинства отримав одну з важливіших посад в країні. Всім заткнули роти. Фестиваліли вовсю. Довідпочивалися до страшної війни. Невже це йому і його кварталу зійде з рук?
Чи населення України мазохисти?
Херсон без єдиного пострілу , та де ваш Наумов і Кравченко ?
19.03.2022 - КБ "Луч" поіменно назвало агентів РФ в керівництві "Укроборонпрому" та просить владу прийняти заходи
21.03.2022 - Колектив КБ "Луч" просить керівників держави вивести підприємство з-під "Укроборонпрому"
Вот это спецы работают в СБУ! Как же вам удалось раскрыть такого агента и шпиона? Наверное такому надо много лет учиться?
Украина кишит рашистскими шпионами, которые вас до 24.02 не интересовали от слова "совсем". А т.к. служба давно сгнила от коррупции, то ловить шпионов вы просто не умеете (и никогда не умели).
А памятаєте, як ці ж прохвости хотіли втридорога заплатити за 100 мм гарматки з простроченими снарядами.
Тю, я думав що весь Укроборонпром працює на ворога, бо по випуску військової
продукції Україна не те що задніх пасе, а мабуть перша з кіня списка виробників зброї.
Танки"Оплоти" ті в ЗСУ директора Укрбрнпрму НІКОЛИ і не думали поставляти
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ