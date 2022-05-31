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"Бахкає, так бахкає. Уб'є, так уб'є": Жителі Лисичанська, які тривалий час живуть без води, світла та зв'язку, розповіли про ситуацію в місті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лисичанськ - місто на на Луганщині, яке намагаються захопити російські війська. Це один із небагатьох населених пунктів області, що досі лишається під контролем української армії. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів і ракетних атак.
Про це йдеться в сюжеті "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Частина мешканців Лисичанська відмовляється залишати рідне місто - кажуть, їм немає куди й за що їхати.
Містяни уже тривалий час живуть без води, електрики та зв’язку. А останніми днями - ще й без газу. Вони змушені переховуватися в підвалах і готувати їжу на вогнищах у дворах.
Топ коментарі
+21 26c97767
показати весь коментар31.05.2022 16:09
+19 Claudia Smith
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+17 Олександр Карін
показати весь коментар31.05.2022 15:57
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Ариф Багиров@Arifich
Если бы у Северодонецка был шанс, то я не ехал бы никуда.
Но увы, вся гниль быдлостана вместе со своими бомбами припёрлась туда, так что ЗСУ правильно отступили, тем самым уберегли сотни воинов.
Стоять насмерть за руины или за алкашню - не очень идея.
Нормально всё, прорвёмся
"Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.
Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
нормально все, прорвемось (тільки от куди...)
Мені здається, що це недопрацювання влади в інформаціному та організаційно-підготовчо-евакуаційному просторі - коли люди задають ТАКІ питання та воліють залишитися під обстрілами не бачачи для себе альтернативи.
В крайнем случае можно же заделаться беженцами и свалить за границу. Или лучше, чтобы детей поранили или вывезли на россию?
Если бы с неба поддерживал вертолёт, а до и после автобуса ехали военные и по бокам летедли вертолёты, то автобус бы не обстреливали и люди бы с радостью сбежали в безопасности. И да, там мало осталось путинцев - примерно 2 на 50 человек. После такого количества подарков от путина они поняли что путин им не друг.
ПыСы если не дошло - ещё раз объясняю - сели в автобус - 80% вас обстреляли. Сели в подвал - 5% вас обстреляли. Риск меньше в подвале. и не надо трындеть что подвал смертельня ловушка. Ничего подобного, потому что осколки мин не пробивают подвал и пули не пробивают подвал. А вот автобус они пробивают!