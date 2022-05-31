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Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ Білорусі в Україні: Нібито вдалося звільнити "десятки білорусів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" в Україні, в рамках якої нібито звільнили з полону десятки білорусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
За його словами, "спецоперація" відбулася "без шуму та пострілів".
"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася "спецоперація" Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.
За словами диктатора, двох громадян Білорусі нібито "вбили Українці".
Топ коментарі
+92 Pravda Pravda 55d435b3
показати весь коментар31.05.2022 15:52
+44 Ivan Ivanov 036c97a9
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+35 cimbitep
показати весь коментар31.05.2022 15:52
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Забув показати Карту!🤓
Чи не прівьоз с собой🤔
Почему президент белоруссии не говорит на белорусском? или хотя бы на русском?
быдлятина проучилась 10 лет в полной средней школе, потом 5 лет на дневном отделении исторического факультета, потом ещё 5 лет в Академии механизации и в результате не в состоянии грамотно говорить ни на одном языке.
А до совковой "культурной революции", в царские времена, человек, который окончил провинциальную 8-классную Могилёвскую гимназию в совершенстве знал 4 сложнейших иностранных языка, всю мировую историю и всю мировую классическую литературу, начиная от античности.
Из числа выпускников Могилевской гимназии за период с 1872 года по 1917 год около 160 человек стали в эмиграции знаменитостями европейского и даже мирового масштаба.
А после 1917 года, за прошедшие 100 лет из выпускников советской средней школы, в которую превратилась гимназия, только ОДИН человек стал третьесортным доктором наук в каком-то убогом Витебском пединституте.
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
У них - извращенный мир ....
Erraredementia humanumpatriam est.
Слабоуміє у всієї країни.
Та ты шо! Ишо один "асвабадитель" нарисовался, хрен сотрёшь.
Вкрали мішок картоплі?
Вдумайтесь і Ураїна тримає удар вже 100 діб !
Якщоб проти цих двох мерзеннийх країн воювало якимось магічним чином дві України , вони напевно були б уже знищені
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