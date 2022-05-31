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Окупант вантажівкою "двохсотить" окупанта, що відкриває йому ворота. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський окупант наїхав вантажівкою на свого колегу, що відчиняв йому ворота для в'їзду в двір.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+111 AbOriginal_UA
показати весь коментар31.05.2022 16:02
+96 Олександр Карін
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+79 Олександр Карін
показати весь коментар31.05.2022 16:02
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Привид. Дивись, мій сину, це - жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт. Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.
Гамлєт ******* усіх дрючком: ********* герба з ведмедєм, потім заливає шампанськоє в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю ******* дрючком. Рояль гуде.
Весь размазанный по шине..
Гаврила ездил на "Урале"..
Гаврила орка задавил...
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
Трлько чаевые за него получит его свиноматка.
И ленточки в ряд
Урал переехал
Кацапов отряд...
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY