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Окупант вантажівкою "двохсотить" окупанта, що відкриває йому ворота. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант наїхав вантажівкою на свого колегу, що відчиняв йому ворота для в'їзду в двір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+111
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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31.05.2022 16:02
+96
Боже, яка краса... Довелось переглянути тричі.
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31.05.2022 16:04
+79
"Давай, даві! Даві іх, *****!" ©
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31.05.2022 16:02
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Входить Гамлєт. Він в сраку п'яний. В одній руці у нього дрючок, а в другій - шампанське.
Привид. Дивись, мій сину, це - жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт. Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.

Гамлєт ******* усіх дрючком: ********* герба з ведмедєм, потім заливає шампанськоє в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю ******* дрючком. Рояль гуде.
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31.05.2022 16:01 Відповісти
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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31.05.2022 16:02 Відповісти
Урал машина серьозна, особливо коли по голові 😂
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31.05.2022 16:55 Відповісти


Гаврила ездил на "Урале"..
Гаврила орка задавил...
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31.05.2022 20:34 Відповісти
"Давай, даві! Даві іх, *****!" ©
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31.05.2022 16:02 Відповісти
Боже, яка краса... Довелось переглянути тричі.
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31.05.2022 16:04 Відповісти
Угнать за 60 секунд. Передавить за 10 секунд. Рекорд!
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31.05.2022 16:13 Відповісти
"Работайте, ребята..."
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01.06.2022 06:35 Відповісти
Чуму лише одного ,дуплетом краще б було
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31.05.2022 16:03 Відповісти
Буксанути по м'ясу...
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01.06.2022 00:57 Відповісти
Так тримати!
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31.05.2022 16:04 Відповісти
Атваєвалсі адін кацап... Та і йух з ним!
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31.05.2022 16:05 Відповісти
Медальку рашистському водятлу за асвабаждєніє України від іншого рашиста!
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31.05.2022 16:06 Відповісти
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31.05.2022 16:07 Відповісти
Де це такоє красивоє?
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31.05.2022 16:07 Відповісти
Тормоза отказали, похоже. Тормозуху-то всю выпили.
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31.05.2022 16:08 Відповісти
Люди Z
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31.05.2022 16:09 Відповісти
Лимбо!..твоя песня пригожая!))))
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31.05.2022 16:09 Відповісти
когда я служил в сов.армии , у нас вот такая почти фигня случилась. Только солдат,дежуривший на кпп открывал ворота еред грузовиком не изнутри ,а снаружи. Замок замерз и не открывался,ну а водила не остановился и вынес рядового вместе с воротами
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31.05.2022 16:10 Відповісти
и как он потом обьяснил свои действия? педали перепутал?
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31.05.2022 16:15 Відповісти
Це дуже старе відео 2000-х років
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31.05.2022 16:11 Відповісти
нпрейсала нульовка і лайкнули такі ж самі
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31.05.2022 18:34 Відповісти
тоха хєращенко - п3дц який надьожний істочнік... одного не розумію, як повелись на це цензорята
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
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31.05.2022 20:42 Відповісти
не 2000-х.... травень минулого року
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31.05.2022 20:43 Відповісти
Командна робота!
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31.05.2022 16:12 Відповісти
Відео дуже гарне, орки в усій красі, шкода тільки що йому 2 роки.
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31.05.2022 16:12 Відповісти
русские - не люди.
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31.05.2022 16:17 Відповісти
Пьяный водятел был, не заметил!
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31.05.2022 16:19 Відповісти
Коли вже в когось вистачить розуму відрубати геращенкові інтернет
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31.05.2022 16:20 Відповісти
Молодец. Орден ему
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31.05.2022 16:22 Відповісти
"отползай! отползай!" (С) ))
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31.05.2022 16:23 Відповісти
Зато увернулся от ракеты Байрактара
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31.05.2022 16:23 Відповісти
Чого дивуватися - адже усіх у них слива залита?
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31.05.2022 16:25 Відповісти
Bravo , bravo....pavtaritj, pavtaritj ......👍
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31.05.2022 16:27 Відповісти
Тут орден, однозначно.
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31.05.2022 16:28 Відповісти
Денацифікация однако ...
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31.05.2022 16:40 Відповісти
Жестяк, какая тупая смерть. Наехал и переехал через голову. Врядли орк выжил.
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31.05.2022 16:42 Відповісти
Замочыв!!!
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31.05.2022 16:47 Відповісти
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31.05.2022 16:50 Відповісти
Швейцар года 😁👍
Трлько чаевые за него получит его свиноматка.
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31.05.2022 16:52 Відповісти
Переїхав через голову. Життєво важливі органи кацапа не постраждали. Але помре від голоду та неможливістю похмелитись.
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31.05.2022 16:52 Відповісти
Мінус адін-слєдующій!!!
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31.05.2022 16:59 Відповісти
красивое....
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31.05.2022 17:04 Відповісти
Десь на роств казали про це...називається санітарна втрата
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31.05.2022 17:11 Відповісти
это старое видео
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31.05.2022 17:15 Відповісти
Суровые однако парни...
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31.05.2022 17:24 Відповісти
Правильно, так їм виродкам і потрібно. Щоб вони всі друг друга подавили і перестали плодитися. Щоб рус.свинособак взагалі не було на планеті Земля
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31.05.2022 17:27 Відповісти
ибо нефиг русским ворота открывать
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31.05.2022 17:38 Відповісти
так видно же что живой еще на видео корчится, откуда информация что здох?
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31.05.2022 17:48 Відповісти
Звёздочки в ряд
И ленточки в ряд
Урал переехал
Кацапов отряд...
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31.05.2022 17:52 Відповісти
пропав без вісти смертю хоробрих
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31.05.2022 18:19 Відповісти
Майору Чорнобаєву знову робота.
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31.05.2022 18:24 Відповісти
мля, он должен был еще и лопнуть с большим взрывом, чтобы у грузовика кабину нахрен оторвало ... наверно отсырел
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31.05.2022 18:33 Відповісти
цьому відео 100 років
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31.05.2022 19:03 Відповісти
Двома покидьками меньше вбивати: один здох, другого посадять.
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31.05.2022 19:12 Відповісти
Шкода, що тільки одного, але одна дохла кацапсіна - це все одно краще, ніж вона б і далі коптила світ своїм триденним перегаром.
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31.05.2022 19:43 Відповісти
Если посмотреть на даты, то это случилось когда воскресенье было 16 числом и в месяце 31 день. В этом году это могло быть разве что в январе, но на видео явно теплое время года. Следовательно видео даже не этого года. Нахрена это постить? Чисто поржать?
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31.05.2022 19:43 Відповісти
Всё прекрасно, вот только жаль, что только лишь одна жертва получилась.
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31.05.2022 19:51 Відповісти
Як ото свиную подавив. Но он там вроде ещё телипался. Може живой? Но собирать будут точно кости по кускам. Энто харашо. Я 8 раз посмотрел
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31.05.2022 19:54 Відповісти
Даже если старое, ничего. Пусть будет. На то как дохнет русня можно смотреть вечно. В любое время года. Это расслабляет и поднимает настроение. Мне ещё на их ********** тушки нравится смотреть. ***** со мной наверное точно что-то не так.
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31.05.2022 19:59 Відповісти
Частіше б!
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31.05.2022 20:18 Відповісти
Молоток!
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31.05.2022 20:19 Відповісти
солдат вооруженный автомобилем
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31.05.2022 20:22 Відповісти
Красівоє показивают!
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31.05.2022 20:22 Відповісти
відос позитивний, але боян: травень минулого року
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
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31.05.2022 20:45 Відповісти
Мабудь тепер водія позбавлять водійських прав і пошлють на передову здобрювати українську землю і замість одного 200-го буде двоє.
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31.05.2022 20:59 Відповісти
За кермом (особливо жорстокі) бурятський Ванька, а відчиняв ворота оренбурзький Ванька.. От такі вони визволителі від НАЦИКІВ!
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31.05.2022 21:11 Відповісти
Простите, енота не видели?
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31.05.2022 21:39 Відповісти
красота
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31.05.2022 21:56 Відповісти
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31.05.2022 23:02 Відповісти
Прямий массаж зробив, понти вбивають
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01.06.2022 06:30 Відповісти
Одним більше, однимм менше. Їх і так там ніхто не рахує, а пайки-то зменшили.
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02.06.2022 12:10 Відповісти
 
 