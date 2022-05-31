Окупант вантажівкою "двохсотить" окупанта, що відкриває йому ворота. ВIДЕО камер спостереження

Російський окупант наїхав вантажівкою на свого колегу, що відчиняв йому ворота для в'їзду в двір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.

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