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"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.

"Розпаковку" дивіться у новому відео головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Під час огляду російської БМП виявили комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук", російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР), приціли нічного бачення та багато іншого.

Також читайте: Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
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31.05.2022 17:06
+32
Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
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31.05.2022 17:09
+24
Да на рабсии 95% территории - жопа
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31.05.2022 17:38
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31.05.2022 16:51 Відповісти
В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
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31.05.2022 17:06 Відповісти
Да на рабсии 95% территории - жопа
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31.05.2022 17:38 Відповісти
130 км южнее Бараньего аула
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31.05.2022 22:45 Відповісти
Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
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31.05.2022 17:09 Відповісти
От дивився б і дивився!!!!!!!!!!!! Це просто казка!!!!!!!!!!
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31.05.2022 17:09 Відповісти
Героям Слава!
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31.05.2022 17:11 Відповісти
"...українські захисники викрали БМП..." Украсть можно только на чужой территории, а на своей всё каZZапское лайно принадлежит Украине.
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31.05.2022 17:17 Відповісти
+5коп.
Все майно яке вдалося забрати у ворожого солдафона, де б він не був під час війни, це трофеї.
А відео добряче потішило. Молодці хлопці!!
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01.06.2022 06:43 Відповісти
Та ні, трофеї це класно, особливо коли техніка нова, але вся радянська/ пострадянська техніка це тінь західних розробок і одною ногою ця технологія у 70 х роках минулого сторіччя
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31.05.2022 17:23 Відповісти
модернізовані українські танки свої задачі виконують
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31.05.2022 20:36 Відповісти
До речі, це ж не просто якісь-там капітан. Цей Фурдуй же був іхній херой, про якого навіть комсомольская брехня писала, що він там стопіцот танків знищив лише своєю сракою, чи щось таке.
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31.05.2022 17:27 Відповісти
Безугла з Єрмаком тепер теж мають вкрасти БТР.
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31.05.2022 17:28 Відповісти
Безмозгла з дЬєрьмаком планує ж після війни на потоки планів БонеВтіка присідати
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01.06.2022 00:43 Відповісти
Які щасливі обличчя на фото! Як гопники оболонські, що бтр віджали
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31.05.2022 17:52 Відповісти
Вони не "гонпики", а воїни
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31.05.2022 22:40 Відповісти
**** !!! А мені ще довелося в тому Алєйску служити в 79-81 роках , коли там було РВСН ! Знав би , ще тоді підірвав би що небуть !!!
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31.05.2022 18:34 Відповісти
Добре розкуркулили наші вояки багатенького алтайського москаля!
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31.05.2022 19:43 Відповісти
При всем уважении, но мне кажется лучше не показывать содержимое трофеев и не называть фамилию оккупанта кому надо тот пусть знает пусть документируют, но видео понравилось было смешно. Могу представить что бы выполнить это опасное задание какая храбрость скрыта за этим видео украинских солдат совсем молодых.
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01.06.2022 01:14 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТИ РАЦИИ НЕ ПРОСЛУШИВАЛИСЬ РФ !!!
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01.06.2022 01:32 Відповісти
Ай красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 11:54 Відповісти
Где Богдан Буткевич??? Куда этот пупсик спрятался???
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01.06.2022 14:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vMo0zeGKDjQ&ab_channel=CultureShopEllo
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01.06.2022 19:23 Відповісти
надо все аккуратно осматривать
мало ли заминировать могут разные вещи
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01.06.2022 20:06 Відповісти
Файна допомога від спонсора .!
Спонсор ЗСУ - командир роти , капітан зс рф Дмитро Фурдуй . .
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01.06.2022 20:21 Відповісти
 
 