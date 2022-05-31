"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.

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Під час огляду російської БМП виявили комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук", російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР), приціли нічного бачення та багато іншого.

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