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"Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО
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Близько двох тижнів тому на березі Сіверського Дінця українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя.
"Розпаковку" дивіться у новому відео головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Під час огляду російської БМП виявили комплекс радіозв'язку Р-168 "Акведук", російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР), приціли нічного бачення та багато іншого.
Топ коментарі
+34 AbOriginal_UA
показати весь коментар31.05.2022 17:06
+32 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар31.05.2022 17:09
+24 Андрей Кайнаран
показати весь коментар31.05.2022 17:38
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Будь ласка, зачекайте...
Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
Все майно яке вдалося забрати у ворожого солдафона, де б він не був під час війни, це трофеї.
А відео добряче потішило. Молодці хлопці!!
мало ли заминировать могут разные вещи
Спонсор ЗСУ - командир роти , капітан зс рф Дмитро Фурдуй . .