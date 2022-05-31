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Бійці 54-ї ОМБр знищили танк рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади знищили танк російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Танк рашистів знищено в районі населених пунктів Мар'їнка - Красногорівка Донецької області.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
А шо тут комментировать. Просмотрел пять раз, порадовался. Перед сном ещё раз посмотрю.
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31.05.2022 17:24
+13
54-й ОМбр-черговий респект...
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31.05.2022 17:24
+12
Это так подушка безопасности сработала ? ( аж подпрыгнул )
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31.05.2022 17:24
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А шо це так "бумкнуло" ?
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31.05.2022 17:24 Відповісти
на мину наехал
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31.05.2022 17:26 Відповісти
кстате , видео не полное
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31.05.2022 17:28 Відповісти
Да, там ещё тело лазило по броне - какой то идиот пробовал на себе арту.
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31.05.2022 17:48 Відповісти
Порушення техніки безпеки, як і на «Москві»…( небойові втрати, екіпаж пропав безвісті)
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31.05.2022 17:36 Відповісти
Це відео було ще 8 травня https://youtu.be/7Oe3W2U3bY8
В ньому ворожий танк на 2 міни наїхав.
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31.05.2022 17:47 Відповісти
Дуже часто старі відео викладають. Не розумію для чого.
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31.05.2022 19:16 Відповісти
Новых нет.На Донбассе не до видео,а на юге фронт стоит
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31.05.2022 19:29 Відповісти
Башня рядом лежит, это хорошо, значит, бой выйграли нокаутом а не по очкам.. )
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31.05.2022 17:56 Відповісти
Вначале дали по очкам, а потом и нокаут!
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31.05.2022 22:59 Відповісти
Ого....Другий це БК вибухнув?
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31.05.2022 17:24 Відповісти
Та ні ... Схоже два підарунка прилетіло ...
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31.05.2022 17:25 Відповісти
Скорее всего да - взрыв произошел понизу башни - БК неполный.
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31.05.2022 18:09 Відповісти
Это так подушка безопасности сработала ? ( аж подпрыгнул )
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31.05.2022 17:24 Відповісти
Калісо лопло ))))
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31.05.2022 17:26 Відповісти
А вот еще на ночь:

https://www.youtube.com/watch?v=ZXL_5GeDisc
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31.05.2022 19:44 Відповісти
54-й ОМбр-черговий респект...
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31.05.2022 17:24 Відповісти
А шо тут комментировать. Просмотрел пять раз, порадовался. Перед сном ещё раз посмотрю.
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31.05.2022 17:24 Відповісти
100% мій коментар. Це перше, шо подумав, коли перший рез передивився. Дякую, шо випередив.
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31.05.2022 17:31 Відповісти
Білці в око 2 рази) Є підозра , що це славнозвісний ескалібур, відкрив аналоговнєтную ********)
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31.05.2022 17:33 Відповісти
Вернее, дебилам в очко. Ну, просто белку жалко.
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31.05.2022 17:40 Відповісти
На жаль це все ж таки міни… підкинуло знизу другий раз((… Та все ж треба сподіватись на подібні результати артилерії.. незабаро
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31.05.2022 18:07 Відповісти
Мины ТМ-62. Германия передала, помнится.
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31.05.2022 17:41 Відповісти
Вот полная версия этого видео, с Гей, соколи - https://www.youtube.com/watch?v=TCsDX-UsyDY
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31.05.2022 17:53 Відповісти
Три взрыва - а орк все равно живой. Еще и присел по телефону трандеть.
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31.05.2022 18:02 Відповісти
Або бухе, або обдовбане, а скоріш і те і інше...
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31.05.2022 18:33 Відповісти
Контузия
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31.05.2022 19:31 Відповісти
Отака страшна річ - танк. Три протитанкові міни. Підрив БК - а член екіпажу тільки контужений.

І таких (або приблизно таких) пекельних машин хлопці накрошили чи захопили вже 4500 штук.

СЛАВА ЗСУ!!!
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31.05.2022 21:00 Відповісти
Присел подливу из штанов отдренажить.
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31.05.2022 23:00 Відповісти
На это можно смотреть вечно...
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31.05.2022 19:30 Відповісти
Какие то мины слабоватые. Что после двух подрывов водила вылез, постучал по колесе и начал звонить в автосервис
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31.05.2022 18:18 Відповісти
Він просто до вітру вискочив після першого вибуху.
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31.05.2022 19:42 Відповісти
Ти глянь, як від радощів підскакує...
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31.05.2022 18:25 Відповісти
Особливо гарно виходить, коли башня відлітає, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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31.05.2022 18:30 Відповісти
экипаж пропал безвести
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31.05.2022 18:37 Відповісти
Я вибачаюсь, а Ванька підсмажився?
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31.05.2022 19:40 Відповісти
ПРОСТО КЛАСС РЕБЯТА ! СПАСИБО ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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31.05.2022 20:58 Відповісти
 
 