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Бійці 54-ї ОМБр знищили танк рашистів. ВIДЕО
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Бійці 54-ї окремої механізованої бригади знищили танк російських окупантів.
Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Танк рашистів знищено в районі населених пунктів Мар'їнка - Красногорівка Донецької області.
Топ коментарі
+21 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показати весь коментар31.05.2022 17:24
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар31.05.2022 17:24
+12 Kondrat
показати весь коментар31.05.2022 17:24
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В ньому ворожий танк на 2 міни наїхав.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXL_5GeDisc
І таких (або приблизно таких) пекельних машин хлопці накрошили чи захопили вже 4500 штук.
СЛАВА ЗСУ!!!