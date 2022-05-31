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"Приказали написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины", - полонений снайпер РФ. ВIДЕО
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Російські окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російський снайпер, якого ЗСУ взяли в полон під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині, розповів, що підписував згоду на вбивство цивільних.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта. - Ред.), либо просто уволят", - зазначив окупант.
Топ коментарі
+39 olele
показати весь коментар31.05.2022 17:28
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар31.05.2022 17:26
+30 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар31.05.2022 17:37
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Пресконференцію анонсувало агентство "Інтерфакс-Україна" на 16.30.
Поки не ясно, чи це буде онлайн, чи вона припхається фізично. Такий захід відверто шкідливий для нашої інформаційної безпеки. І якщо у організаторів лишилась хоч крапля совісті та поваги до українців, то закликаю захід скасувати. https://gazeta.ua/articles/politics/_kremlivska-propagandistka-zavtra-u-kiyevi-davatime-poradi-***********/1091611
Пресс-конференция с Марией Овсянниковой была намечена на завтрашний вечер, но возмущения киевлян сыграли своё дело и ее отменили https://t.me/kievreal1/22680
За його словами, Маріам Ассу-Ламберт - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.
«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.
«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/
И возбудить уголовные дела против этих командиров , а потом в интерпол . Чтобы командиры нос не могли высунуть из раши оставшуюся жизнь
РАБОТАТЬ надо прокурорам и Венедиктовой в нужном направлених
Яка важка міссія у українців - щоб вижити, необхідно знищити величензну навалу орків, звільнити від нЕлюдей ******* і прийдешні покоління. Кожного орка. Всюди.
Боже, допоможи нам.
Кацап з аргументом залякування попалився.
нащо їх (снайпери, артилерісти, літуни) живих у полон брати ?