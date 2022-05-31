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"Приказали написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины", - полонений снайпер РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російський снайпер, якого ЗСУ взяли в полон під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині, розповів, що підписував згоду на вбивство цивільних.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта. - Ред.), либо просто уволят", - зазначив окупант.

Також дивіться: "ЧВК-шники все полегли, толку них#я от них нет": Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ розбили підрозділ "вагнерівців". АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Завтра російська пропагандистка Овсяннікова, яка роками брала участь у інформаційній війні проти України та один раз вийшла з плакатом "нєт войнє", планує дати прес-конференцію у Києві на вул. Рейтарській..

Пресконференцію анонсувало агентство "Інтерфакс-Україна" на 16.30.

Поки не ясно, чи це буде онлайн, чи вона припхається фізично. Такий захід відверто шкідливий для нашої інформаційної безпеки. І якщо у організаторів лишилась хоч крапля совісті та поваги до українців, то закликаю захід скасувати. https://gazeta.ua/articles/politics/_kremlivska-propagandistka-zavtra-u-kiyevi-davatime-poradi-***********/1091611
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31.05.2022 17:28
+34
Чергові докази геноциду проти української нації...
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31.05.2022 17:26
+30
мда... на губу отправят. и ради этого согласие убивать мирных? это практически добровольно
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31.05.2022 17:37
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Чергові докази геноциду проти української нації...
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31.05.2022 17:26 Відповісти
Хорошо устроился, диван, подушка, телевизор.. Можно ещё для полного натюрморта добавить столик со стаканом сока, фруктами..
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31.05.2022 17:52 Відповісти
думаю, боржомі було б краще
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31.05.2022 19:10 Відповісти
Этому усатику хоть **** под усами поводили или как всегда поняли и простили?
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31.05.2022 21:05 Відповісти
Завтра російська пропагандистка Овсяннікова, яка роками брала участь у інформаційній війні проти України та один раз вийшла з плакатом "нєт войнє", планує дати прес-конференцію у Києві на вул. Рейтарській..

Пресконференцію анонсувало агентство "Інтерфакс-Україна" на 16.30.

Поки не ясно, чи це буде онлайн, чи вона припхається фізично. Такий захід відверто шкідливий для нашої інформаційної безпеки. І якщо у організаторів лишилась хоч крапля совісті та поваги до українців, то закликаю захід скасувати. https://gazeta.ua/articles/politics/_kremlivska-propagandistka-zavtra-u-kiyevi-davatime-poradi-***********/1091611
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31.05.2022 17:28 Відповісти
хорошиє рузкіє і бульбаши, будуть тоннами лізти в Україну, це майбутній лохотрат зе, українці вже не поведуться, а ось хороші рузькі і бульбаші в самий раз
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31.05.2022 17:43 Відповісти
от тільки шмаркля буде їм громадянство пачками роздавати
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31.05.2022 21:27 Відповісти
Хто,б підірвав ту лавку. Гниди. Нам,тієї ***** невистачало
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31.05.2022 17:44 Відповісти
Скандальную российскую пропагандистку позвали в Украину "разоблачать пропаганду рф"

Пресс-конференция с Марией Овсянниковой была намечена на завтрашний вечер, но возмущения киевлян сыграли своё дело и ее отменили https://t.me/kievreal1/22680
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31.05.2022 17:47 Відповісти
Пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»). Про це «Детектору медіа» розповів генеральний директор інформагенції Олександр Мартиненко.

За його словами, Маріам Ассу-Ламберт - засновниця нідерландського доброчинного фонду Orphans Feeding Foundation - від імені Die Welt попросила «СтопКор» «допомогти з організацією пресконференції в Києві». Ті, у свою чергу, звернулись до інформагенції.

«Детектор медіа» спробує отримати підтвердження цієї інформації та коментарі у представників «СтопКора». Ми намагались додзвонитися за телефоном Олени Ревенко, зазначеної модераторкою заходу, однак він не відповідає.

«Стоп Корупції» - це громадська організація, яку очолюють колишній журналіст «Інтера» Роман Бочкала та правозахисник Богдан Хмельницький. Організація має низку проєктів, зокрема онлайн-видання «СтопКор», і співпрацює з міжнародними донорами та мережами громадських організацій. https://detector.media/infospace/article/199731/2022-05-31-preskonferentsiyu-ovsyannikovoi-organizovuvaly-cherez-************-dobrochynnytsyu-i-stopkor/
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31.05.2022 21:37 Відповісти
Недоумок собі вирок підписав,краще б написав рапорт на звільнення!!))
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31.05.2022 17:31 Відповісти
Якби звивина була хоч з сраки,то кінцівка відсохла,з розумвння,що то- його вирок
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31.05.2022 17:41 Відповісти
йому звільнення страшніше ніж людей вбивати
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31.05.2022 21:28 Відповісти
‼️А вот генпрокурор Венедиктова могла бы получить от пленных письменные объяснения с фамилиями командиров, которые приказывали подписать согласие убивать украинцев
И возбудить уголовные дела против этих командиров , а потом в интерпол . Чтобы командиры нос не могли высунуть из раши оставшуюся жизнь
РАБОТАТЬ надо прокурорам и Венедиктовой в нужном направлених
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31.05.2022 17:31 Відповісти
Не на часі
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31.05.2022 17:33 Відповісти
)
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31.05.2022 17:43 Відповісти
Софійко! Якщо слідчі - "старі вовки" з військової прокуратури, а не салажня з "піджаків" то вони йому "всі кишки вивернуть"! Бо треба знать які питання ставить і як А для цього треба знать структуру армійську!
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31.05.2022 17:48 Відповісти
структура військових судів знищена, слідчих по військових злочинах просто нгемає
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31.05.2022 21:30 Відповісти
Венедіктова не в змозі бо клітор свербить і думати мішає
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31.05.2022 21:57 Відповісти
мда... на губу отправят. и ради этого согласие убивать мирных? это практически добровольно
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31.05.2022 17:37 Відповісти
Чи,розуміє що підписував власний смертний вирок? Їх дебілами в момент запліднення роблять. Чи статеві клітини особливо дегенеративні???
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31.05.2022 17:38 Відповісти
Росєяне,донбасіти,крисчане,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!!))
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31.05.2022 17:45 Відповісти
Боже,дай знищити її всіх одночасно
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31.05.2022 17:48 Відповісти
****, вбивця, відгодований у чистому ліжку, жива потвора, а наші на подвалах, раз на 3 доби хліб, в лайні й ще катують
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31.05.2022 17:39 Відповісти
Бред какой-то. Зачем нужно письменное согласие на убийство мирных жителей да еще с такой формулировкой? Такие "признания" только дискредитируют СБУ.
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31.05.2022 17:40 Відповісти
А в каком состоянии наши воины с Мариуполя? Этот, ****, отлично живёт и выглядит.
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31.05.2022 17:45 Відповісти
А,в нас командирів й підлеглих провокують стріляти одне,одного,Законом
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31.05.2022 17:45 Відповісти
а чого в нього ратиці ще цілі??
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31.05.2022 17:45 Відповісти
Чому,воно нерозтерто в кульовому млині?
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31.05.2022 17:47 Відповісти
Если бы я не согласился убивать людей мне бы поставили двойку. Прямо в дневник. Разве мог я отказаться ?- Подобную чушь мы слышим от этих убийц постоянно. А предлагая мочить их, ихних родственников по тихому, мне тут дизлайки ставят некоторые морализаторы с аргументацией, что мы не кацапы и должны мужественно подставлять вторую щеку.
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31.05.2022 17:46 Відповісти
Обменяют, а потом вот: Освобожденный из плена российский оккупант заявил, что хочет вернуться на войну
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31.05.2022 18:00 Відповісти
Процент желающих вернуться на войну после плена явно не в пользу орков. Так что пусть обменивают
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31.05.2022 18:23 Відповісти
треба було йому ногу відстрілити, але якщо повернеться, то другий раз не обміняють, він навіть в полон не потрапись.
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31.05.2022 22:00 Відповісти
орк гламурный такой с гордостью свою историю рассказывает уверен что веренся домой...снайпера в плен? ну это просто унижение какое то.
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31.05.2022 18:04 Відповісти
Висновок може бути тільки один -снайперів в полон не брати, а якщо випадково когось цапнули то негайно знищувати.
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31.05.2022 18:11 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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31.05.2022 18:17 Відповісти
Снайперов и наемников в плен не берут. Плохая примета
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31.05.2022 18:21 Відповісти
Такие усики в Штатах называют "педофильскими".
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31.05.2022 18:22 Відповісти
А кто скажет зачем нам в плену этот убийца??? Самим не противно?
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31.05.2022 18:26 Відповісти
саме складний вибір, який ви робите, зазвичай під тиском, визначає ваш характер. життя - це низка таких подій, яких не багато, зазвичай менше 5. ці події визначають, ким ти є, ким ти був. вони стають історією вашого життя, вашою історією. шкода вибір цього хлопця.
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31.05.2022 18:39 Відповісти
Вот это х#йло и придумал, -"спецоперация", чтоб мирное население расстреливать. Ну что же, хорошо бы такую спецоперацию провести в сраной рашке, посмотреть, чтоб тогда этот проклятый всем миром карлик запел?
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31.05.2022 19:34 Відповісти
По негласному закону войны,снайперов и огнеметчиков в плен не брали.Во ВМВ этого придерживались все воюющие стороны.
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31.05.2022 21:25 Відповісти
Орда.140млн нЕлюдей. Вибір у них- карцер, чи звільнення з роботи при відмові вбивати мирних громадян-дітей, жінок, старих- вони вибирають стати масовими вбивцями.

Яка важка міссія у українців - щоб вижити, необхідно знищити величензну навалу орків, звільнити від нЕлюдей ******* і прийдешні покоління. Кожного орка. Всюди.

Боже, допоможи нам.
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31.05.2022 23:08 Відповісти
і чого не визнати парашу державою терористом
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01.06.2022 00:53 Відповісти
"Либо просто уволят" - ой, бл*, страшно та как !!! Конченый биомусор. Я по 10 раз за год работу меняю, и из за этих ублюдков снова безработный, но что то не ломлюсь убивать мирных граждан.
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01.06.2022 10:15 Відповісти
А на губі що яйця відривають ?
Кацап з аргументом залякування попалився.
нащо їх (снайпери, артилерісти, літуни) живих у полон брати ?
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01.06.2022 12:36 Відповісти
 
 