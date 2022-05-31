З-під завалів обстріляного харківського будинку дістали тіла 4 людей, - ДСНС. ВIДЕО
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Тіла 4 осіб вилучили рятувальники під час розбору завалів 16-поверхового будинку в Індустріальному районі Харкова. Його російські окупанти обстріляли наприкінці лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова.
Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.
За інформацією "Суспільного", російська ракета влучила у будинок 28 лютого. Влучанням були зруйновані одразу шість квартир з 16 по 14 поверхи.
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