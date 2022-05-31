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З-під завалів обстріляного харківського будинку дістали тіла 4 людей, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тіла 4 осіб вилучили рятувальники під час розбору завалів 16-поверхового будинку в Індустріальному районі Харкова. Його російські окупанти обстріляли наприкінці лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова.

Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла 2-х загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Суспільного", російська ракета влучила у будинок 28 лютого. Влучанням були зруйновані одразу шість квартир з 16 по 14 поверхи.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів в Ізюмському районі загинула 12-річна дитина. Ворог безуспішно намагався контратакувати біля Довгенького, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Скажите, насколько адекватно сидеть в необорудованном подвале панельки во время воздушной тревоги? Если нет рядом бомбоубежища?
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31.05.2022 17:52 Відповісти
Вообще, нездоровое это дело по домам стрелять.
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31.05.2022 17:56 Відповісти
Поражает любовь ватников к России, даже после того, как русня разбомбила их соседей. А может вата - садисты? Или идиоты, которые думают, что абажаемая ими Расея убьёт кого угодно, но только не их, а на всех убитых им насрать.
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31.05.2022 18:22 Відповісти
"Поражает любовь ватников к России"
Ну це так само, як дивуватися з любові мух до лайна. Будь-який ватнік - є орком. А орки не є свідомим того, що вони орки.
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01.06.2022 10:38 Відповісти
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31.05.2022 18:58 Відповісти
 
 