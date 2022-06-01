УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
4 715 20
війна (56290) Зеленський (17415) санкції (6835)

Практичний результат нового пакета санкцій ЄС проти Росії - мінус десятки мільярдів євро на війну, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України на 97 день війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель

За його словами, важливо розуміти і те, що відмова країн ЄС від російської нафти прискорить їхній перехід на відновлювані джерела енергії.

"Стратегічно це залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. І програє економічно", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що в рамках шостого санкційного пакета очікує відключення одного з найбільших російських банків - Сбербанку від SWIFT, зупинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нових персональних санкцій.

"Працюватимемо над новими обмеженнями для Росії. Як тільки запрацює шостий пакет, відразу почнемо працювати над новим – сьомим. Зрештою, не повинно залишитися жодних економічних відносин вільного світу з державою-терористом", - підсумував президент.

Читайте: ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
31.05.2022 23:05
+5
Цікаво, чому це все з'являється вночі?
В бункері немає вікон?
показати весь коментар
31.05.2022 22:54
+5
Які вікна під землею?
показати весь коментар
31.05.2022 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.05.2022 22:52 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 22:53 Відповісти
Цікаво, чому це все з'являється вночі?
В бункері немає вікон?
показати весь коментар
31.05.2022 22:54 Відповісти
Які вікна під землею?
показати весь коментар
31.05.2022 22:57 Відповісти
как и положено - с заходом солнца.
Если после захода солнца захОдите на Цензор, то держИте под рукой чеснок и осиновый кол.
показати весь коментар
31.05.2022 23:14 Відповісти
Да пох.. я тоже ночью не сплю...
показати весь коментар
01.06.2022 02:38 Відповісти
О! Вечірній балабол тут як тут.
показати весь коментар
31.05.2022 22:55 Відповісти
Давай бубочка,в тебя верят ...
показати весь коментар
31.05.2022 22:59 Відповісти
интервью секретаря снбо Данилова "Укринформу" 31.05.22г. по поводу разминирования перешейка в Херсонской обл. перед вторжением рф:
"Окончательного ответа даже у меня , что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ.Этим занимаются те органы, которые имеют возможность заниматься этими вопросами".
...не знаю как это комментировать. ответ не секретаря снбо, но ветеринара.
показати весь коментар
31.05.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 23:05 Відповісти
а тепер кербуд хоче знищити всі панельні будинки

КиївМіськБудда@saniolli

Як в агента-007 є ліцензія на вбивство, так у Зеленського є ліцензія на тупість - видана українським народом.
Уявіть, що зробили би з Порохом, якби він запропонував знести всі "панельки". А Бубі можна. Бо ліцензії на розум у тих, хто видає ліцензії на тупість, логічно, немає.
https://www.tiktok.com/@macesbox/video/7097514484650085637?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
показати весь коментар
31.05.2022 23:12 Відповісти
Росия имеет -1 млрд. долларов в день. А 10млрд -- пыль.
показати весь коментар
31.05.2022 23:39 Відповісти
напрямок правильний. Важливо не зупинятися
показати весь коментар
31.05.2022 23:50 Відповісти
Сейчас надо работать со странами Азии , чтобы и там перекрыть финансовые потоки в рашу
показати весь коментар
01.06.2022 00:06 Відповісти
ДЛБ, фактичний результат цих "санкцій" - мільярд баксів кожного дня ***** в карман.
показати весь коментар
01.06.2022 05:52 Відповісти
Лучше всяких санкций-это сделать США энергонезависимыми, как это было несколько лет назад
и тогда цены на энергоносители пойдут вниз вместе с доходами скреп, но Байден все разрушил и никак не хочет это признавать из-за своего ослиного упрямства и политической конъюнктуры.
показати весь коментар
01.06.2022 06:18 Відповісти
Отвратная манера держать камеру на уровне гениталий и как бы нависать лупоглазой мордой над зрителями с экрана. Пошла череда поражений и стало больше инфы про сдачу Зеленским Юга Украины, про назначения на Херсонскую область накануне особо отпетых кротов-СБУшников и т.д. Пакет-пакетом, где действия Верховного Главнокомандующего?
показати весь коментар
01.06.2022 07:17 Відповісти
+++++++++++++ Володя ти молодець!!!!!!!!!!++++++++++
показати весь коментар
01.06.2022 09:34 Відповісти
 
 