Практичний результат нового пакета санкцій ЄС проти Росії - мінус десятки мільярдів євро на війну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України на 97 день війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору", - сказав Зеленський.

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За його словами, важливо розуміти і те, що відмова країн ЄС від російської нафти прискорить їхній перехід на відновлювані джерела енергії.

"Стратегічно це залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. І програє економічно", - сказав президент.

Зеленський також заявив, що в рамках шостого санкційного пакета очікує відключення одного з найбільших російських банків - Сбербанку від SWIFT, зупинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нових персональних санкцій.

"Працюватимемо над новими обмеженнями для Росії. Як тільки запрацює шостий пакет, відразу почнемо працювати над новим – сьомим. Зрештою, не повинно залишитися жодних економічних відносин вільного світу з державою-терористом", - підсумував президент.

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