Практичний результат нового пакета санкцій ЄС проти Росії - мінус десятки мільярдів євро на війну, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України на 97 день війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору", - сказав Зеленський.
За його словами, важливо розуміти і те, що відмова країн ЄС від російської нафти прискорить їхній перехід на відновлювані джерела енергії.
"Стратегічно це залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. І програє економічно", - сказав президент.
Зеленський також заявив, що в рамках шостого санкційного пакета очікує відключення одного з найбільших російських банків - Сбербанку від SWIFT, зупинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нових персональних санкцій.
"Працюватимемо над новими обмеженнями для Росії. Як тільки запрацює шостий пакет, відразу почнемо працювати над новим – сьомим. Зрештою, не повинно залишитися жодних економічних відносин вільного світу з державою-терористом", - підсумував президент.
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В бункері немає вікон?
Если после захода солнца захОдите на Цензор, то держИте под рукой чеснок и осиновый кол.
"Окончательного ответа даже у меня , что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ.Этим занимаются те органы, которые имеют возможность заниматься этими вопросами".
...не знаю как это комментировать. ответ не секретаря снбо, но ветеринара.
КиївМіськБудда@saniolli
Як в агента-007 є ліцензія на вбивство, так у Зеленського є ліцензія на тупість - видана українським народом.
Уявіть, що зробили би з Порохом, якби він запропонував знести всі "панельки". А Бубі можна. Бо ліцензії на розум у тих, хто видає ліцензії на тупість, логічно, немає.
https://www.tiktok.com/@macesbox/video/7097514484650085637?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
и тогда цены на энергоносители пойдут вниз вместе с доходами скреп, но Байден все разрушил и никак не хочет это признавать из-за своего ослиного упрямства и политической конъюнктуры.