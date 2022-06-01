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Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни з ПТРК "Стугна" знищили російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+29 Denis Denissov 9ab7c2b0
показати весь коментар01.06.2022 10:09
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+17 Petrov Viktor
показати весь коментар01.06.2022 10:08
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Думаєте просто так потопили крейсер москва?
Команда має бути легкою, трохи по дитячому, але без сумнівів та жалю. Як павутинка в Бабине Літо.
Baza: В ходе боев на Украине погиб подполковник спецполка им. Кадырова Заур Димаев.
Как сообщает телеграм-канал, двое сорудников чеченской полиции погибли на месте. Несколько человек ранены.
Как отмечают журналисты, 31 мая «УАЗ Патриот», на котором ехали бойцы спецполка попал под артобстрел в Камышевахе. Двое сотрудников чеченской полиции погибли. Оказались ранены четверо. В числе погибших числится замкомандира 4 батальона Заур Димаев. Он и водитель машины из-за удара скончались на месте.
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