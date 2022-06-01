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Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни з ПТРК "Стугна" знищили російський БТР в селі Іванівка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
Хорошие новости с утра. Тик-токеры оттиктокались.

Baza: В ходе боев на Украине погиб подполковник спецполка им. Кадырова Заур Димаев.

Как сообщает телеграм-канал, двое сорудников чеченской полиции погибли на месте. Несколько человек ранены.

Как отмечают журналисты, 31 мая «УАЗ Патриот», на котором ехали бойцы спецполка попал под артобстрел в Камышевахе. Двое сотрудников чеченской полиции погибли. Оказались ранены четверо. В числе погибших числится замкомандира 4 батальона Заур Димаев. Он и водитель машины из-за удара скончались на месте.
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01.06.2022 10:09
+22
Виконавцям-респект.За музичний супровід-також...
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01.06.2022 10:04
+17
Рве та стугне Дніпр широкий.
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01.06.2022 10:08
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Виконавцям-респект.За музичний супровід-також...
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01.06.2022 10:04 Відповісти
залишилося ще перестати слухати армію ікспердів...
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01.06.2022 10:06 Відповісти
пердак рвет?
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01.06.2022 10:39 Відповісти
пісенька зачотна...шкода що зелених чоловічків не можна музикою анігілірувати як в тому старому трешачку...
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01.06.2022 10:04 Відповісти
Можна, якщо дуже довго повторювати, тоді це стане Командою, тобто Намір, а якщо купу народу буде повторювати - то сила виростає в багато разів.

Думаєте просто так потопили крейсер москва?

Команда має бути легкою, трохи по дитячому, але без сумнівів та жалю. Як павутинка в Бабине Літо.
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01.06.2022 13:05 Відповісти
Рве та стугне Дніпр широкий.
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01.06.2022 10:08 Відповісти
І Джавеліном завива,NLAW бьє техніку москальську,і здохне зовсім ця орда.!
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01.06.2022 17:07 Відповісти
Хорошие новости с утра. Тик-токеры оттиктокались.

Baza: В ходе боев на Украине погиб подполковник спецполка им. Кадырова Заур Димаев.

Как сообщает телеграм-канал, двое сорудников чеченской полиции погибли на месте. Несколько человек ранены.

Как отмечают журналисты, 31 мая «УАЗ Патриот», на котором ехали бойцы спецполка попал под артобстрел в Камышевахе. Двое сотрудников чеченской полиции погибли. Оказались ранены четверо. В числе погибших числится замкомандира 4 батальона Заур Димаев. Он и водитель машины из-за удара скончались на месте.
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01.06.2022 10:09 Відповісти
well done
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01.06.2022 10:21 Відповісти
Medium rare - тот который урвал когти )
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01.06.2022 10:31 Відповісти
То був іншій стейк, у це замовлення він не попав. Якщо в БТР-і була пaрочка лаптей, то вони "overcooked".
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01.06.2022 12:12 Відповісти
Аж за душу бере. Так красиво.👍
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01.06.2022 10:23 Відповісти
Якщо бої точаться в тій Іванівці, що біля Миколаївки, яку нещодавно звільнили, то це означає перерізання перехрестя місцевих доріг, що значно ускладнює комунікацію рашистських військ на напрямку Архангельське - Високопілля.
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01.06.2022 10:25 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.06.2022 10:25 Відповісти
Цікаво, чому практично немає відосів з використання тієї закордонної супер-пупер муйні, якої за словами Байдена відгрузили більше ніж в кацапів танків? Фактично лише Стугни використовують...
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01.06.2022 10:35 Відповісти
А що джавеліни мають виносний монітор?
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01.06.2022 10:41 Відповісти
Потому,что у тебя мозг,как у канарейки.При стрельбе со стугны,оператор в укрытии и ничто не мешает снимать видео с экрана стугны.А та муйня-выстрелил и в укрытие,может и найдется такой дурачок,как ты который будет снимать полет ракеты джавелина,для этого нужно иметь неплохой девайс для сьемки полета ракеты и обладать бессмертностью
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01.06.2022 10:41 Відповісти
Ну, у тебя моск гиганта мысли
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02.06.2022 08:59 Відповісти
Придурок, в перший місяць війни таких відео було вдосталь, але потім пропали, як і відео з байрактарів. Тому роби висновки безмозгле...
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02.06.2022 09:54 Відповісти
Видео с использованием любого иностранного оружия в сети почти не. Думаю это требование партнеров.
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01.06.2022 11:27 Відповісти
Нє, ну а шо вони хотіли?
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01.06.2022 10:37 Відповісти
А чому Володя Боневтік не виготовляв "Стугну" і "Корсар", Хвилювався, що загинуть москалики для яких його команда "95 квартал" до цього часу робить передачі на їх рідній мові?
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01.06.2022 10:59 Відповісти
Боневтік не виготовляє ракети.
Передачі російською мабуть треба робити, щоб віщати на російськодумаючих і розмовляючих ... по обидва боки тепер уявного кордону.
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01.06.2022 14:11 Відповісти
Так отож і горе що не виготовляє , як три роки і не виготовляв (( а щодо " віщання" .... люди не про новими расійськомовні пишуть ((
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02.06.2022 00:36 Відповісти
Яке сумне видовищє
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01.06.2022 11:25 Відповісти
 
 