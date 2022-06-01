Воїнам тероборони ЗСУ урочисто присвоїли перші звання сержанта, - Наєв. ВIДЕО
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В одній з бригад територіальної оборони, що знаходиться в районі виконання завдань, відбулося урочисте присвоєння первинних сержантських звань військовослужбовцям.
Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"На моє переконання успіх воєнної операції залежить й від навченості та вміння сержантського корпусу чітко та злагоджено виконувати накази та розпорядження командирів у районах виконання завдань", - наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, професійна підготовка та свідома мотивація сержанта забезпечує чітку дисципліну і бойовий вишкіл, що водночас сприяє збереженню життя та здоров’я підлеглих військовослужбовців. Сержант постійно перебуває з особовим складом і найбільше володіє інформацією щодо моральної стійкості ввіреного підрозділу.
"У Збройних Силах України провідна роль сержанта отримала пріоритетний напрямок, який усебічно підтримується та стимулюється старшими командирами та начальниками. Вважаю, що за сержантським корпусом – якісне майбутнє як командирської вертикалі, так і українського війська в цілому", - додав Наєв.
Сьогодні серед бажаючих захищати Україну в складі територіальної оборони є й бійці з досвідом участі в Антитерористичній операції, є професіонали з важливими для війни навичками, а є й звичайні люди з лідерськими якостями.
"Я завжди готовий вести своїх солдатів за собою з гаслом: "Cлідуй за мною, роби, як я!" – впевнено спільно зачитували Кодекс сержанта Збройних Сил України новоспечені молодші сержанти.
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