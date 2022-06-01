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Окупанти контролюють 70% Сєверодонецька, - Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина - продовжує бої всередині Сєверодонецька.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти контролюють 70% Сєверодонецька. ... Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами", - зазначив глава ОВА.

Також, додав Гайдай, наразі призупинено евакуацію.

"Гумвантажі до Сєверодонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити). Перемога - це не швидко, але точно і обов’язково буде! Не розводимо зраду, віримо в ЗСУ! Ми боремося за кожен населений пункт Луганщини! Чекаємо західну зброю та готуємося до деокупації!" - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
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01.06.2022 11:38
+14
50%...70...84...Коротше,орки контролюють Сєвєродонецьк.
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01.06.2022 10:58
+12
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01.06.2022 11:32
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01.06.2022 10:56 Відповісти
50%...70...84...Коротше,орки контролюють Сєвєродонецьк.
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01.06.2022 10:58 Відповісти
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01.06.2022 11:32 Відповісти
Меня одного харит этот гайдай?из всех глав ова этот самый упоротый со своими процентами захвата,когда кацапня захватить всю луганду оно наверное напишет install completed.
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01.06.2022 10:59 Відповісти
так і буде, потім Мінськ-3 і святкові шашлички по цьому поводу
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01.06.2022 11:03 Відповісти
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01.06.2022 11:38 Відповісти
А что он должен делать и говорить? Тем более, что такой дупы как на остатках Луганщины нет нигде...
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01.06.2022 11:09 Відповісти
Гайдай там с рулеткой что ли бегает и проценты считает?
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01.06.2022 11:01 Відповісти
а кто такой это гойдай? ставленник ахметки?
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01.06.2022 11:02 Відповісти
добре працює зепропаганда, вже по всіх пунктах не гріше русні, отріцатєльноє наступлєніє, всплитіє, Контролують -70% території, кожен день тільки змінюють лічильники, поступово, мацква теж не одразу потонула...
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01.06.2022 11:07 Відповісти
Почему сдают город? Разве в городе не легче обороняться при недостаточном вооружении?
Мне кажется городские постройки должны быть хорошим препятствием для нападающих.
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01.06.2022 11:11 Відповісти
Відповідь очевидна-тому що орків більше і в них більше зброї.
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01.06.2022 13:31 Відповісти
СЛАВА ВСУ! ВОЕННЫМ НА МЕСТЕ ВИДНЕЕ. СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 11:17 Відповісти
Орко троли заворушились.....москали хэра ли вы на Минск 3 надеетесь?После Северодонецка будете месяц Лисичанск брать а потом полгода Славянск и Крамоторск...но к тому времени наши уже поднакопят вооружения и будут остатки ваши добивать.Никакого перемирия кацапы,все только начинается.
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01.06.2022 11:20 Відповісти
ПНХ в спам
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01.06.2022 12:07 Відповісти
"накопление вооружения" или "перегрупування для покращення тактичних позицій"-- это официальный повод сдать всю Донецкую и Луганскую области. По ходу все идет по плану Омана.
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01.06.2022 12:27 Відповісти
Ага, Зєля вас забув спитати піде він на мир чи ні.
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01.06.2022 11:43 Відповісти
Москали вы не смогли окружить нашу грцпировку под Лисичанском и Северодонецком вы не достигли никаких стратегических успехов чтобы нажать на Украину...вы не получили никаких козырей для переговоров и перемирия не будет.Северодонецк вам нихера не даст...от слова вообще.Ещё одна куча развалин ,на восстановление которой у расии денех нет...так что удачи местным сепарам ,наслаждаться руським миром в подвалах без воды и света ....возможно не только месяцы но и годы.
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01.06.2022 11:45 Відповісти
Это НАША земля,а есть на ней город или нет,не имеет значения.Мы должны оборонять и леса и степи и горы,а не только города.
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01.06.2022 13:45 Відповісти
Ясно. Перекладаю: орки захопили чергове місто.
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01.06.2022 13:09 Відповісти
 
 