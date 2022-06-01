В окупованому Сімферополі намагалися підпалити військкомат. ВIДЕО
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Чоловік уночі кинув у будівлю пляшку з коктейлем Молотова. Вона розбилася, а чоловік втік. Зараз його розшукують силові структури окупантів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".
Чоловік через паркан кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату окупанів, розташованого на вулиці Сельвинського. Він цілив у вікно, але не попав. Пляшка розбилася. Палій втік.
Зараз російські окупанти вивчають записи з камер спостереження.
Офіційно про цю подію не повідомляли. Немає інформації і про встановлення особи чоловіка, який кинув пляшку.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території РФ вже підпалили 13 військкоматів. Паліїв у більшості випадків так і не знайшли.
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