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В окупованому Сімферополі намагалися підпалити військкомат. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чоловік уночі кинув у будівлю пляшку з коктейлем Молотова. Вона розбилася, а чоловік втік. Зараз його розшукують силові структури окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Чоловік через паркан кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військового комісаріату окупанів, розташованого на вулиці Сельвинського. Він цілив у вікно, але не попав. Пляшка розбилася. Палій втік.

Зараз російські окупанти вивчають записи з камер спостереження.

Офіційно про цю подію не повідомляли. Немає інформації і про встановлення особи чоловіка, який кинув пляшку.

Також читайте: У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули "коктейль Молотова" (оновлено). ФОТО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на території РФ вже підпалили 13 військкоматів. Паліїв у більшості випадків так і не знайшли.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Ніц не вміють.
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01.06.2022 12:09
+6
Где-то в России...
- Здравствуйте, вы только что дозвонились до райвоенкомата, а это значит, что нашу повестку вам все же вручили. Если вы согласны призваться, нажмите звездочку, если не согласны, нажмите решетку
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01.06.2022 12:20
+3
Если вы согласны призваться, нажмите крестик,
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01.06.2022 15:30
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Ніц не вміють.
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01.06.2022 12:09 Відповісти
Ніт! ZZопоручити - єдине що вміють
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01.06.2022 12:15 Відповісти
Святитель Тихон и военкомат.
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Фігня якась. Зйомку вели з вікна заради піару.
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01.06.2022 12:18 Відповісти
То вже відтворення. Слідчий експеримент.
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Где-то в России...
- Здравствуйте, вы только что дозвонились до райвоенкомата, а это значит, что нашу повестку вам все же вручили. Если вы согласны призваться, нажмите звездочку, если не согласны, нажмите решетку
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Если вы согласны призваться, нажмите крестик,
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01.06.2022 15:30 Відповісти
Это так не патриотично как же камни снеба.
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01.06.2022 12:20 Відповісти
не хотели защищать свою свободу в 2014 а пришло время подыхать за скрепы
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01.06.2022 12:37 Відповісти
криворукі.
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01.06.2022 13:20 Відповісти
І тут руки із сраки виросли.
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01.06.2022 13:31 Відповісти
В РФ уже 14 военкоматов сожгли. Но сейчас с эти сложнее - путинцы охрану усилили.
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01.06.2022 13:39 Відповісти
В бєлгород ***** на курси підвищення кваліфікації,там в хлопів краще виходить!
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01.06.2022 14:08 Відповісти
Коли,вже хоч ,чомусь навчаться?... Нездари
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01.06.2022 14:56 Відповісти
 
 