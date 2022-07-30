Заступника глави Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою, - СБУ. ВIДЕО
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Гроші заробляли на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними Служби, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.
"Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.
Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.
Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Zaxid.net із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що йдеться про Артура Мунтяна, сина колишнього голови Чернівецької обласної ради, голови обласної організації ВО "Батьківщина", депутата облради Івана Мунтяна.
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А. Но тобто, по такій логіці, якщо я буду броніками барижити, які нададуть як допомогу, то це норм? А що, вони ж все одно на фронт потраплять і життя врятують, а так і я копійчину зароблю. Не хочеш - не купляй, воюй без захисту.
А якщо я ще "благодійну організацію" засную, через яку все це буду проводити і гроші з якої, можливо, допоможуть військовим(а може і нє) то взагалі все добре.
Бурбак - татко буковинської мафії…
https://mp.cv.ua/kontrabanda-na-bukovyni/
Явно і дуже не повезло прекрасному краю Буковині після Революції Гідності. Кращі сини нашої землі віддали свої життя за визволення України від влади «янучарів». Багато наших земляків полягли боронячи наші східні кордони, воюють там і до сьогоднішніх днів. Їх іменами назвали вулиці міста, на їх могили приходять державні мужі та народні депутати. Але на постреволюційній хвилі до влади дорвались ті, хто ******* своїм вказівним пальчиком правої руки повчати всіх. Як треба жити, щоб їм було добре…
В результаті політичних домовленостей, після зміни влади в Україні, Чернівецьку область «віддали, подарували» Народному Фронту. І ось в цьому і криється все невезіння буковинців. Клептоман Яценюк і ворюга Бурбак впряглись в сани розкрадання і контрабанди потужним дуето
Таку мразоту треба саджати років на 10 без права амністії.
Як це все вже задрало, Ми краіну втрачаємо, життя людей, домівки, а ці покидьски все грабують. Тількі Розстріл!
На Чернівецькій митниці великий кіпіш
29.07.2021
На митницях міняють митників, як брудні шкарпетки.
У грудні минулого року в.о. Чернівецької митниці призначили Руслана Мухтарова. Сьогодні його уже нема.
Ще у квітні цього року Михайла Товта відсторонили від виконання обов"язків начальника Закарпатської митниці. А вже вчора він виграв конкурс на начальника Чернівецької.
Салагор міцно сидить у кріслі начальника ДФС на митниці у Чернівецькій області.
Подейкують знаючі люди, що колишні очільники митниці вже взяті на хабарі за призначення на посади, як мінімум пів дюжини митників. Гроші взяли, а призначити не встигли.
Ціна питання посади митника від 15000 доларів.
І Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатськiй областi (МРЕВ) які торгують номерками електронної черги для реєстрації авто і здачі іспитів на посвідчення водія. І таких прикладів багато !
Шаг другий- переплутали. Ці машини і машини які закупили для закладу. Машини для закладу пішли в гуманітарку, а машині гуманітарки пішли в заклад. Помятаєте епіцентр і броникі для гуманітарки за 12500. Такеж саме крадівництво. Хто виновен. Ніхто