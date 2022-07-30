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Заступника глави Чернівецької ОВА викрито на махінаціях із гумдопомогою, - СБУ. ВIДЕО

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Гроші заробляли на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними Служби, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

"Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Zaxid.net із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що йдеться про Артура Мунтяна, сина колишнього голови Чернівецької обласної ради, голови обласної організації ВО "Батьківщина", депутата облради Івана Мунтяна.

Також читайте: Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
П...ць. Ну я не знаю. В такий час його просто вивести б на площу, розповісти людям що він зробив и відвернутися на хвилину-другу.
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01.06.2022 12:19
+25
А ОВА це ті, кого призначив Президент? Мені здається красти гуманітарку це остання ступінь бариги.
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01.06.2022 12:20
+13
Гниди, яких треба просто давити! Безкарність породжує злчинність.
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01.06.2022 12:24
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П...ць. Ну я не знаю. В такий час його просто вивести б на площу, розповісти людям що він зробив и відвернутися на хвилину-другу.
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01.06.2022 12:19 Відповісти
То значить Швець був правий?
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01.06.2022 13:05 Відповісти
Знаючи нашу владу я Швецю повiрив вiдразу.
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01.06.2022 15:14 Відповісти
"А так вони перевозять тих самих українців,о як страшно,за гроші, в тіж самі медзаклади.Не заказуй їх,їдь безоплатно."

А. Но тобто, по такій логіці, якщо я буду броніками барижити, які нададуть як допомогу, то це норм? А що, вони ж все одно на фронт потраплять і життя врятують, а так і я копійчину зароблю. Не хочеш - не купляй, воюй без захисту.
А якщо я ще "благодійну організацію" засную, через яку все це буду проводити і гроші з якої, можливо, допоможуть військовим(а може і нє) то взагалі все добре.
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01.06.2022 15:53 Відповісти
А ОВА це ті, кого призначив Президент? Мені здається красти гуманітарку це остання ступінь бариги.
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01.06.2022 12:20 Відповісти
Чернівецька митниця -"парафія" Яценюка...

Бурбак - татко буковинської мафії…

https://mp.cv.ua/kontrabanda-na-bukovyni/

Явно і дуже не повезло прекрасному краю Буковині після Революції Гідності. Кращі сини нашої землі віддали свої життя за визволення України від влади «янучарів». Багато наших земляків полягли боронячи наші східні кордони, воюють там і до сьогоднішніх днів. Їх іменами назвали вулиці міста, на їх могили приходять державні мужі та народні депутати. Але на постреволюційній хвилі до влади дорвались ті, хто ******* своїм вказівним пальчиком правої руки повчати всіх. Як треба жити, щоб їм було добре…

В результаті політичних домовленостей, після зміни влади в Україні, Чернівецьку область «віддали, подарували» Народному Фронту. І ось в цьому і криється все невезіння буковинців. Клептоман Яценюк і ворюга Бурбак впряглись в сани розкрадання і контрабанди потужним дуето
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01.06.2022 12:37 Відповісти
Сцукі. Порвати на колодські стрічки.
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01.06.2022 12:22 Відповісти
«Куля в лоб - так куля в лоб» По-другому никак!
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01.06.2022 12:25 Відповісти
poka nenachnut razstrelivatj za takoe v ******* vremja - nichevo nepomenjaetsa.....uvi.
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01.06.2022 12:24 Відповісти
Гниди, яких треба просто давити! Безкарність породжує злчинність.
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01.06.2022 12:24 Відповісти
Кто их будет давить? Пришлецы с марса?
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01.06.2022 16:53 Відповісти
Це вже нові літса, чи ще старі?
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01.06.2022 12:26 Відповісти
да ничого йому небуде.....зелені потвори свого відмажуть
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01.06.2022 12:26 Відповісти
так воно і є. Сьогодні в країні твориться щось неймовірне, половина "гуманітарки" в магазинах і по складах "слуг наріда". А пам'ятаєте, як про "свинарчуків" репетував кишеньковий Бенін "журнашлюга" бігус і вся срана політична "еліта"? Винні були не "свинарчуки", а чомусь Порошенко, бо він їх призначив. Хоча і "свинарчуки" виявилися не винними, а героями в тій ситуації (добували клінстрони і танкові ричаги контрабандним способом за складів парашії, де навели порядок наша ДБР, закривши ці канали). А по аналогії не винен сьогодні Зеленський, бо це інше? По всій країні такі про@оби - бензин, солярка, газ, сіль, вода, хліб, крупа, мука, полуниця, огірки, капуста, помідори.... це наслоідки війни, чи все пущено на самотік навмисне? А чому літає долар і євро і повзає гривня, включили станок? Немає сил і часу, бо всі займаються Порошенко, Марченко, Павловським, Ріфом, Звіробій, Чорновіл???
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01.06.2022 12:37 Відповісти
Причем тут "зеленка" если белым по черному написано ВО "Батьківщина" Вам уже "зе" поперек горла во всех грехах видятся!! Давайте будем объективными, и "баба джули" та еще красавица та, и ОЗДЖ всем составом и т.д. !! С больной головы на здоровую не надо все валить!! А за такие закидоны в военное время к стенке только помогает, тут согласен!!
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01.06.2022 12:55 Відповісти
а до чого тут "Батьківщина" чи "Родіна", коли керівника ОВА призначає Президент, а той підбирає собі підлеглих? Але тут я написав про всю Україну, де також розкражається "гуманітарка", де дуже завищені ціни на пальне, на продукти харчування, транспортні послуги та інше і до чого тут "Батьківщина", коли у всьому монобільшість "слуг"? Я дуже об'єктивний і старався менеше висвітлювати проколи і про@оби "зелених", бо "не на часі" "війна", а коли побачив, що на переслідування опозиції, особливо Порошенко, Тані Чорновіл у влади є час і натхнення - то будь ласка і про це потрібно говорити, щоб не було запізно. До ОПЗЖ питань у Володі не було до війни зовсім, бо вони мабуть патріотичні, а той Порошенко тільки й чекає, щоб зустріти кацапів, так? Щось по діях вийшло навпаки тому, про що говорив "бенямедведчукзеленський" канал.
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01.06.2022 13:26 Відповісти
Нє голова був на Марсі,й голівкою крутив
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01.06.2022 15:20 Відповісти
Добре хочь одного впіймали.
Таку мразоту треба саджати років на 10 без права амністії.
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01.06.2022 12:32 Відповісти
і без права в майбутньому займати будь-які державні посади та голосувати на виборах
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01.06.2022 13:11 Відповісти
одного такого що був під законом про люстрацію на другий день після обрання клован поставив главою свого "офісу", Андрій Богдан, пам'ятаєте?
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01.06.2022 19:44 Відповісти
*****, тільки пожиттєво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 12:32 Відповісти
Так, так, це все він, заступник - падла така! А голова - ні сном, ні духом...
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01.06.2022 12:33 Відповісти
Треба виходити і требуватти смертну кару за грабування в військовий час
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01.06.2022 12:34 Відповісти
Откупятся... Ведь наш Суд, самый честный!
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01.06.2022 12:34 Відповісти
і суд расстрелять!
Як це все вже задрало, Ми краіну втрачаємо, життя людей, домівки, а ці покидьски все грабують. Тількі Розстріл!
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01.06.2022 12:35 Відповісти
Без слідства й суду
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01.06.2022 15:21 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна...
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01.06.2022 12:34 Відповісти
Ага, а голова ОВА не вкурсі. PZDC
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01.06.2022 12:38 Відповісти
Чернівці просто не відчули війни...

На Чернівецькій митниці великий кіпіш

29.07.2021

На митницях міняють митників, як брудні шкарпетки.

У грудні минулого року в.о. Чернівецької митниці призначили Руслана Мухтарова. Сьогодні його уже нема.

Ще у квітні цього року Михайла Товта відсторонили від виконання обов"язків начальника Закарпатської митниці. А вже вчора він виграв конкурс на начальника Чернівецької.

Салагор міцно сидить у кріслі начальника ДФС на митниці у Чернівецькій області.

Подейкують знаючі люди, що колишні очільники митниці вже взяті на хабарі за призначення на посади, як мінімум пів дюжини митників. Гроші взяли, а призначити не встигли.

Ціна питання посади митника від 15000 доларів.
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01.06.2022 12:42 Відповісти
что это сбу по кругу эту новость гоняет..., это уже было недели 2 назад или их в первый раз отпустили, а они не исправились?
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01.06.2022 12:43 Відповісти
Отправить его на передовую
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01.06.2022 12:48 Відповісти
мобилизации не было для всех, поэтому такие занимаются спекуляцией или воровством
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01.06.2022 12:52 Відповісти
Армянин !!! Під час війни в Україні !!! Рубає бабло ?! Відірвати на центральній площі йому яйця,привселюдно, щоб ВОНО не плодилося в Україні ніколи надалі....
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01.06.2022 12:52 Відповісти
Радує те, що очільник ова не причетний до оборудок і нічого про це не знав
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01.06.2022 12:54 Відповісти
А ще пограничники і таможники які брали по 500-1000 у.о за бус з гум.допомогою , і депутати різних ланок які роблять сортування тої допомоги і все, що низької якості роздають, а все інше на продажу в інший регіон. !!!!
І Регіональний сервісний центр МВС в Закарпатськiй областi (МРЕВ) які торгують номерками електронної черги для реєстрації авто і здачі іспитів на посвідчення водія. І таких прикладів багато !
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01.06.2022 12:56 Відповісти
сынуля
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01.06.2022 13:04 Відповісти
и папуля...
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01.06.2022 13:05 Відповісти
Каждый "голова ОДА" - коррупционер. Дудин (уволенный нач. СБУ Харькова) рассказывает в своем письме много "интересного" про деятельность назначенцев Зеленского. Сам Дудин, конечно тот ещё поц, но в данном случае я ему верю. https://ord-ua.com/2022/05/30/dudin-intrizhki-sbu/
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01.06.2022 13:04 Відповісти
Шаг перший- викрили
Шаг другий- переплутали. Ці машини і машини які закупили для закладу. Машини для закладу пішли в гуманітарку, а машині гуманітарки пішли в заклад. Помятаєте епіцентр і броникі для гуманітарки за 12500. Такеж саме крадівництво. Хто виновен. Ніхто
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01.06.2022 21:25 Відповісти
Мунтян - молдавське призвище. Молдован - що з нього взяти. За грати і конфіскація
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14.06.2022 18:47 Відповісти
 
 