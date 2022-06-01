Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." лунає під стінами Кремля. ВIДЕО
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В Москві поблизу стін Кремля вуличний музикант зіграв гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис музичної "диверсії" опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+79 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.06.2022 14:00
+40 Мобильный крематорий
показати весь коментар01.06.2022 14:01
+38 Garry Grant
показати весь коментар01.06.2022 14:03
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музика гарна, уроди складуть свої вірші та скажуть що то "Марш донєцкіх обдроченців"
Молодець!
А ті бовдури ще і підтаецьовували🤓
подібні "акції" на расєї дають нульовий ефект...
НУЛЬОВИЙ.