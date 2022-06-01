Гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..." лунає під стінами Кремля. ВIДЕО

В Москві поблизу стін Кремля вуличний музикант зіграв гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис музичної "диверсії" опублікований в соцмережах.

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